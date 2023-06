Finales NBA : Miami Heat peut-il égaliser la série ou les Denver Nuggets règneront-ils à nouveau en maître ? | Nouvelles de la NBA

Les Denver Nuggets ont remporté le troisième match de la finale de la NBA et mènent la série 2-1. Alors que le quatrième match approche à grands pas, l’équipe d’Erik Spoelstra peut-elle revenir en pole position, ou Nikola Jokic régnera-t-il à nouveau en maître ?

Les hommes de Michael Malone ramènent l’action à la Ball Arena, et avec cela, la confiance que s’ils jouent bien leurs cartes, ils seront à une victoire d’obtenir le titre de champion.

Nous avons examiné certains des principaux points de discussion…

Clinique par équipe de Jokic et Murray

Ils sont le premier duo de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple-double de 30 points dans le même match – Oui, tu l’as bien lu.

Jokic a fait ses preuves comme l’un des centres d’élite de la ligue pendant des années. Mais avec Murray opérant enfin dans sa forme la plus apte, que ce soit à partir de la plage des trois points ou d’un entraînement explosif vers le panier, la paire a été dévastatrice.

Peu d’attaquants peuvent dominer le terrain en passant et en tirant comme le font Jokic et Murray. Le fait qu’ils le fassent contre des défenseurs d’élite à Caleb Martin et Bam Adebayo renforce ce point.

Le duo a trop donné à son opposition pour traiter des écrans aux rouleaux, créant des décalages dans toute la défense; lorsqu’un joueur a chargé à l’intérieur, l’autre s’est avéré un tireur et un slasher insaisissables.

D’une manière ou d’une autre, les Heat doivent concevoir un plan directeur pour ralentir les choses car, à ce rythme, ils seront mis à l’écart avant même de réaliser ce qui se passe.

Acte de soutien spécial de Denver

Christian Braun – rappelez-vous le nom. Le meneur de jeu recrue remplaçant est entré en jeu en seconde période et a surpris Miami avec 15 points et une explosion d’énergie qu’ils ne pouvaient tout simplement pas gérer.

Il y a quelques jours à peine, le Heat s’est plongé dans sa propre équipe de réserve et a donné à Duncan Robinson la vedette alors que son passage crucial au quatrième quart a aidé l’équipe à franchir la ligne. Cette fois-ci, les tables avaient tourné.

Braun n’était qu’une des nombreuses performances secondaires solides. Aaron Gordon est également monté au premier plan, marquant 11 points et 10 rebonds, tandis que Michael Porter Jr a poursuivi sa renaissance défensive.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match 3 entre les Denver Nuggets et Miami Heat lors de la finale de la NBA



« C’est un effort collectif », a déclaré Murray lorsqu’on lui a demandé de commenter les contributions de ses coéquipiers. « Parfois, le ballon vient à vous. Parfois, quelqu’un d’autre fait le sale boulot et élimine le gros bonhomme. Je pense que tout le monde participe pour obtenir ces rebonds. »

Miami avait peu de réponses pour l’acte de soutien de ses adversaires, tandis que les leurs, à l’exception d’Adebayo et de Jimmy Butler, semblaient portés disparus.

En effet, Kevin Love a marqué un maigre six points, Max Strus n’a pu en récolter que trois en 24 minutes et Gabe Vincent a terminé l’acte avec sept.

Les pépites actionnent l’interrupteur

Les spécialistes du retour n’ont pas été autorisés à travailler leur magie dans les 12 dernières minutes du match, et une partie du mérite revient à Malone.

« Les deux premiers matchs, ils ont gagné le quatrième quart-temps », a déclaré l’entraîneur-chef des Nuggets quelques heures avant qu’un seul ballon de basket ne soit balayé. « Ce soir, on gagne le quatrième quart-temps, on gagne le match. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez comment le duo des Nuggets, Jokic et Jamal Murray, a choisi Miami Heat pour entrer dans l’histoire en devenant les premiers coéquipiers à enregistrer des triples doubles alors qu’ils menaient les Denver Nuggets à une victoire impressionnante dans le troisième match.



Son équipe a écouté et n’a pas donné une miette à ses adversaires pour se nourrir en seconde période, s’assurant plutôt une avance à deux chiffres avant le troisième quart.

Au moment où Butler et Adebayo se sont retrouvés pour une autre finition à succès du match, leurs adversaires étaient en train de donner des coups de pied, avec une avance de 19 points.

Bien sûr, cela a aidé que les deux aient passé de larges pans du jeu isolés, sur leur propre île. Mais Miami avait dévoilé tous ses trucs et remis leurs cartes à Denver. Erik Spoelstra doit maintenant rendre la pareille dans trois jours.

Effet de chaleur dans la peinture

Les Heat ont été victimes de manière persistante dans la peinture. Non seulement les Nuggets ont attaqué la jante et récolté leurs récompenses, mais ils ont également dominé le verre, dépassant Miami 58-33.

Ce fut une démonstration décisive de physique par une équipe de Denver qui n’est pas exceptionnellement grande mais qui a découvert quelques centimètres supplémentaires dans les airs pour garder l’attaque de Miami secrète.

Murray et Gordon méritent des mentions spéciales pour leurs efforts défensifs. Alors que le premier était excellent en rebondissant Butler 10-2, le second est devenu le troisième joueur de Denver avec des rebonds à deux chiffres (10).

Spoelstra n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a abordé la défensive préoccupante de son équipe au lendemain du troisième match.

« Ils nous ont juste frappés dans la peinture », a-t-il déclaré, déplorant que son équipe ait perdu trop de jeux 50-50. « Ils n’avaient pas vraiment besoin de tirer trois. Ils avaient, peu importe, 60 dans la peinture. Ils ont probablement tiré plus de 65% dans la peinture au bord là-bas. Il n’était pas nécessaire d’espacer le sol. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez comment Nikola Jokic a produit un autre affichage dominant dans le troisième match de la finale de la NBA pour Denver Nuggets contre Miami Heat



Une prédiction pas très éloignée de la réalité. Miami étaient matraqué. Ils a fait marquer 60 dans la peinture. La pièce de résistance, cependant, était que Denver n’avait pas besoin de sortir de la première vitesse avec des rebonds.

En vérité, Miami manquait de physique et Denver a continué. Tous les regards se tournent maintenant vers le quatrième match de samedi.

Butler et ses coéquipiers peuvent-ils revenir en pole position, ou les Nuggets régneront-ils en maître ? Regardez-le se dérouler en direct sur Sky Sports Arena et Sky Sports Main Event à partir de 1h30 ou gratuitement sur la chaîne YouTube Sky Sports.