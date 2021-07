Finales NBA : les Phoenix Suns ne peuvent pas se permettre de bouder après la défaite du cinquième match, déclare Mikal Bridges | Nouvelles de la NBA

L’attaquant des Phoenix Suns, Mikal Bridges, a déclaré que son équipe ne pouvait pas se permettre de se décourager si elle voulait riposter et forcer un décideur de série lors des finales NBA.

Les Suns, après avoir mené 2-0, font maintenant face à la perspective de devoir se rendre à Milwaukee et gagner pour rester en vie dans la série.

Trois défaites consécutives les ont laissés derrière le huit balles pour la première fois, dont une première à domicile à Phoenix par 123-119 contre les Bucks samedi soir.

















Faits saillants du cinquième match de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns



Cependant, Bridges, qui a remporté le championnat de la NCAA à deux reprises avec les Wildcats de Villanova en 2016 et 2018, estime que les Suns ont le courage nécessaire pour forcer la finale à un match 7, qui se déroulera à domicile.

« Nous sommes prêts, mec, nous sommes prêts pour le prochain match », a déclaré Bridges. « Si vous boudez à ce sujet, en un clin d’œil, la saison va être terminée. Donc, nous en tirerons des leçons, Coach va montrer des clips et ce que nous devons faire mieux, mais nous savons ce que nous devons faire. faire. Nous perdons, c’est fini.

L’entraîneur de Sun, Monty Williams, qui a été très digne d’être cité par les journalistes tout au long de la saison avec ses adages et ses tournures de phrases intrigantes, en a sorti un autre samedi soir.

« Nous devons gagner un match pour les remettre dans l’avion », a-t-il déclaré. « C’est tout. Et vous devez avoir cette détermination que vous êtes prêt à faire tout ce qu’il faut pour les remettre dans l’avion. »

Devin Booker a été impressionnant pour le deuxième match consécutif samedi soir, marquant 40 points sur 17 tirs sur 33 après sa performance de 42 points dans une défaite au match 4.

Il avait parfaitement le droit de se sentir lésé par la perte. Il avait marqué 11 points et les Suns ont construit une avance de 16 points lorsqu’il s’est assis pour se reposer après le premier quart. Au moment où Booker est revenu avec 6:14 à jouer dans la seconde, l’avance des Suns avait presque disparu et l’élan était complètement avec les Bucks.

« Nous sommes sortis et avons fait ce que nous avions l’intention de faire, nous avons pris un bon départ et nous avons laissé tomber », a déclaré Booker. « Ils sont restés résistants et ils ont continué à jouer jusqu’au bout. Donc, une défaite difficile pour nous. »

















Découvrez les cinq meilleurs jeux du cinquième match de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns



Il est important de souligner que les Bucks ont réalisé une performance offensive historiquement bonne pour remporter la victoire.

Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton étaient imparables dans le match 5. Avec un total de 88 points, les « Big Three » de Milwaukee ne sont devenus que le cinquième trio de l’histoire des finales NBA à marquer chacun 25 points sur 50 % des tirs en un seul match.

Ils sont les premiers à le faire depuis les légendaires Lakers James Worthy (33 points), Kareem Abdul-Jabbar (36 points) et Magic Johnson (26 points) en 1985.

Quant aux Suns, l’entraîneur Williams est catégorique sur le fait qu’un meilleur mouvement du ballon sera essentiel s’ils veulent gagner à Milwaukee.

Image:

Monty Williams a démontré ses capacités en tant qu’entraîneur NBA de niveau élite cette saison



« Nous devons le déplacer », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams. « Nous savons ce que ‘Book’ peut faire avec le ballon, mais la seule chose dont nous avons parlé était d’aller à la peinture, de trouver des gars à l’arrière. Nous avons l’impression que c’est une formule. Il y a eu des moments ce soir où ça a juste collé un un petit peu. »

Chris Paul de Phoenix, dont le leadership a été essentiel pour la jeune équipe cette saison, a eu une bonne boîte de jeu en termes de score avec 21 points sur 9 tirs sur 15, 11 passes décisives et un seul chiffre d’affaires dans le match 5, mais il a été dominé le les deux se terminent par Holiday, qui a fait le jeu décisif avec un vol puis une passe décisive.

















Jrue Holiday vole le ballon dans les dernières secondes du match 5 de la finale de la NBA et fait la passe à Giannis Antetokounmpo pour frapper à la maison pour la victoire des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns



Paul devra à nouveau augmenter son niveau si les Suns veulent forcer un décideur.

« Nous savions que ce ne serait pas facile », a-t-il déclaré. « Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit le cas. C’est difficile. L’entraîneur l’a dit tout au long de l’année: tout ce que nous voulons est de l’autre côté du dur, et cela ne devient pas plus difficile que cela.

« Donc, nous devons nous regrouper, apprendre de ce match. Mais c’est fini. Nous devons nous préparer pour le sixième match. »