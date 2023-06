Finales NBA: les Denver Nuggets d’Aaron Gordon battent Miami Heat 108-95 pour se déplacer à moins d’une victoire d’un premier titre NBA | Nouvelles de la NBA

Aaron Gordon a marqué 27 points et Nikola Jokic en a ajouté 23 alors que les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat 108-95 pour prendre une avance de 3-1 lors de la finale de la NBA et se déplacer dans un match d’un premier titre.

Bruce Brown a marqué 21 buts sur le banc, tandis que Jamal Murray a décroché son quatrième match d’assistance consécutif à deux chiffres.

« Aujourd’hui, c’était un travail d’équipe. » dit Murray. « Je ne peux même pas nommer une seule personne. Tout le monde est enfermé. Nous en avons encore une à faire. »

Le Heat, en revanche, a quitté le sol en silence.

Bien que Jimmy Butler ait marqué 25 points, Miami n’avait que très peu de raisons de se réjouir. C’est la troisième fois en autant d’apparitions en finale qu’ils tombent dans un trou 3-1.

Ils étaient en difficulté avant le quatrième quart, comme ils l’ont été à chaque match de la série, en baisse de 13 points. Butler et ses coéquipiers, cependant, sont sortis avec un désespoir approprié et ont marqué huit sur le rebond, aidés par Jokic commettant sa cinquième faute du match et devant quitter le terrain avec 9:24 à jouer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Aaron Gordon se réchauffe pour 27 points, sept rebonds et six passes décisives pour mener les Denver Nuggets dans leur victoire contre le Miami Heat lors du match 4





Il était tombé à 86-81 lorsque Butler a converti un jeu à trois points avec 8:42 à faire. Mais les Nuggets – qui se sont effondrés au quatrième quart du deuxième match pour leur seule défaite de la série – ne se sont pas repliés, même avec leur double vainqueur du MVP toujours absent.

Murray a marqué trois points pour arrêter la course 8-0 de Miami, et Jeff Green a emboîté le pas près du banc du Heat pour une avance de 94-85 avec 6:21 à jouer.

Jokic est ensuite revenu avec Miami n’ayant pas profité de son absence. Ayant dû se démener juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires, le Heat doit maintenant réussir la course ultime pour remporter un championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamal Murray a un match 4 de 12 passes décisives et 0 retournement alors que les Nuggets de Denver ont pris une avance de 3-1 sur le Miami Heat lors de la finale de la NBA



« C’est ce qui s’est passé cette année pour ce groupe, donc nous n’allons certainement pas baisser la tête ou abandonner », a déclaré le garde du Heat Duncan Robinson. « Ce n’est pas une option. Cela n’arrivera pas. Alors nous allons nous regrouper et prendre ce vol demain et trouver un moyen de le comprendre. »

« Nous avons un groupe incroyablement compétitif », a ajouté l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Nous avons tout fait à la dure et c’est ainsi qu’il va falloir le faire maintenant – encore une fois. Et tout ce sur quoi nous allons nous concentrer, c’est de ramener cette chose à la 305. Ramenez cette chose à Miami. Et les choses peuvent changer très rapidement. »

« Maintenant, nous sommes dans une situation où il faut absolument gagner, à chaque match – dont nous sommes capables », a convenu Butler. « Ce n’est pas impossible. »

Vous pouvez regarder le cinquième match se dérouler en direct sur Sky Sports Arena et Sky Sports Main Event le mardi 13 juin à partir de 1h30.