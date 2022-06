Finales NBA: Jaylen Brown, Jayson Tatum et Marcus Smart conduisent les Celtics de Boston devant les Golden State Warriors dans le match 3 | Nouvelles de la NBA

Les Celtics de Boston ont résisté à une autre poussée des Golden State Warriors au troisième trimestre et leur force en profondeur les a conduits à la victoire lors du troisième match de la finale de la NBA.

Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart ont joué de manière magistrale lors de leurs débuts respectifs en finale de la NBA à domicile, mais Boston a eu des contributions de toute leur liste – alors que les Golden State Warriors comptaient principalement sur une autre superbe performance de Stephen Curry et une démonstration renaissante de Klay Thompson.

Le trio des Celtics est devenu le premier triumvirat depuis Kareem Abdul-Jabbar, Michael Cooper et Magic Johnson en 1984 à enregistrer chacun 20 points, cinq rebonds et cinq passes décisives ensemble dans un match de la finale de la NBA.

Boston a commencé tôt devant une foule bruyante au TD Garden, avec Brown renversant 17 de ses 27 points éventuels dans le premier quart, ajoutant neuf rebonds et cinq passes pour faire bonne mesure.

Tatum, qui cherchait à trouver le juste équilibre entre marquer et jouer après avoir excellé dans les deux matchs lors des deux premiers matchs sur la route, a trouvé le bon endroit dans le match 3 avec 26 points pour aller avec neuf passes décisives.

Smart a fait beaucoup d’excellent travail en bas, marquant dans le poteau et trouvant de l’espace à l’intérieur contre Curry, qui était parfois en faute, terminant avec 20 points, sept rebonds et cinq passes.

Mais cela ne s’est pas limité à ces trois joueurs, c’est l’effort de chaque partie du terrain qui a fait la différence pour Boston. Al Horford a battu son décompte du match 2 avec son tout premier tir alors qu’il marquait un 3 points après avoir marqué seulement deux points dimanche soir, mais il volait également comme un homme possédé – défendant diaboliquement, boxant et chassant les rebonds. Il a obtenu 11 points, huit rebonds et six passes ainsi qu’un blocage et un vol.

Robert Williams III était un colosse pour les Celtics. Le grand homme semblait engloutir tous les rebonds dans son voisinage (il a terminé avec 10, pour aller avec huit points) et a également totalisé quatre blocs et trois interceptions, s’affirmant comme le meilleur grand homme défensif du basket-ball lorsqu’il est sur son jeu. Son jeu de jambes le pousse probablement devant Rudy Gobert sur ce score et son record d’équipe plus-moins de 21 a souligné sa contribution ici.

Pour les Warriors, tout n’était pas si mal. Curry a été brillant avec son affichage de 31 points (sur 54,5% de tirs depuis le terrain et à 3 points) montrant qu’il marquait bien, mais sa capacité à faire des jeux pour ses coéquipiers a chuté, car il a terminé avec juste quelques passes décisives.

Klay Thompson, après un départ lent, a finalement trouvé son coup de tir, ce qui augure bien pour le reste de la série et il a terminé avec 25 points, tandis qu’Andrew Wiggins en avait 18 – mais le reste des Warriors a vraiment eu du mal.

Une partie de cela était que les Celtics prenaient simplement des décisions meilleures et plus rapides avec le ballon. Dans le match 2, alors qu’ils étaient en proie à des revirements, ils roulaient dans la peinture sans nécessairement savoir où irait la passe de coup de pied. Mercredi soir, ils ont conduit avec détermination et même s’il a fallu une feinte, un mannequin ou quelques passes supplémentaires pour y arriver, la plupart du temps, cela se terminait entre les mains du bon tireur. Et le plus souvent, ces coups tombaient.

Le gardien des Boston Celtics Jaylen Brown réagit après avoir trempé le ballon lors du match 3





Il y avait aussi des aspects tactiques: Horford a commencé à garder Wiggins, avec Tatum sur le vert pour donner à Boston une meilleure chance de défendre Curry dans le pick-and-roll élevé, mais dans la poussée des Warriors au troisième trimestre – ils l’ont gagné par 33- 25 cette fois, mais a repris la tête à un moment donné lorsque les Celtics avaient une fois détenu un avantage de 18 points – le défenseur de l’aide tombait beaucoup trop profondément sur le double MVP de la ligue des Warriors permettant de faire de gros coups.

Une séquence semblait être essentielle pour déclencher un énorme mouvement d’élan vers les Warriors. Un swing de sept points au milieu du troisième quart-temps.

Curry a réussi un énorme trois, étant donné trop d’espace, Boston ne parvenant pas à se lever et à aider lorsqu’il a fait le tour de l’écran. Horford est entré dans sa zone d’atterrissage, alors les arbitres ont appelé une faute flagrante. Curry a terminé le jeu à quatre points depuis la ligne. Les Warriors ont gardé la possession et Otto Porter Jr. a coulé un énorme sauteur au-delà de l’arc pour terminer et courir 9-0 en 90 secondes et en faire un match à deux points.

Boston, cependant, a maintenant une fiche de 7-0 après des défaites lors des éliminatoires de la NBA de cette saison et ils n’étaient pas prêts à succomber à une deuxième défaite consécutive ici pour la première fois de cette séries éliminatoires. Ils ont eu beaucoup de leurs propres grands moments.

Comme au premier quart-temps, lorsqu’une excellente passe rebondie de Smart a été renvoyée à la maison par Brown. Ou dans le second lorsque Tatum a anticipé tôt la triple équipe défensive et l’a renvoyé à Pritchard dans l’espace qui a drainé le 3 points.

Le plus gros du lot, cependant, est probablement venu lorsque Smart a frappé une balle hors des limites de Draymond Green, puis Horford a attrapé la défense de Golden State en train de faire la sieste avec une énorme passe de 90 pieds vers Brown qui était libre à l’autre bout du terrain. pour rincer la maison un dunk.

Boston a eu plus de ces grands moments et cela a suffi à compenser le grand swing des Warriors, qui vient toujours. Après que les Warriors aient reculé pour se mettre à moins de quatre et ramené un Curry reposé du banc, les Celtics ont lancé une course de 9-2 pour ouvrir le quatrième – repoussant l’avance à 11 et ils n’ont jamais regardé en arrière à partir de là.

L’attaquant des Boston Celtics Jayson Tatum s’étire pour envelopper une passe autour de Kevon Looney lors du match 3





Grant Wiliams et Green ont été pipés plus d’une fois et le vétéran des Warriors a commis une faute dans le quatrième lorsque Curry a été blessé lors d’un jeu alors que Horford a atterri sur lui en se bousculant pour attraper une balle lâche. Green n’était pas content que la mêlée ait duré aussi longtemps et a été renvoyé. Ce fut une fin ignominieuse après une mauvaise performance selon ses normes élevées.

Il n’en a pas fait assez, les Warriors n’en ont pas fait assez et les Celtics mènent à juste titre la finale de la NBA. Ils ne sont plus qu’à deux victoires d’un 18e titre record de la NBA.

S’ils peuvent gagner le match 4, également à domicile, en direct sur Sports du ciel tard vendredi soir, cela les placera à une distance touchante de la gloire – une idée qui aurait semblé être un pur fantasme alors qu’ils étaient assis en dessous de 0,500 en janvier.

