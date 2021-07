Finales NBA : Jae Crowder reste le vétéran de la montée en puissance des Phoenix Suns | Nouvelles de la NBA

Le commentateur des finales de la NBA, Mike Breen, a parlé de l’impact que Jae Crowder a eu sur les Phoenix Suns au cours des premières étapes du match 2.

« Il a joué un match formidable, même s’il n’a marqué qu’un seul point lors du premier match.

Mais comment se fait-il que quelqu’un puisse avoir un « jeu formidable » en marquant un seul des deux lancers francs tard et en passant de 0 à 8 depuis le sol ?

La présence des vétérans

Une grande partie des éloges pour le succès de cette équipe des Phoenix Suns va à Chris Paul, et c’est compréhensible. À 36 ans, il a travaillé dur pour se connecter avec une jeune équipe de jeunes de 20 ans et plus qui comprend un ancien choix de repêchage numéro un et un joueur entêté qui a déjà marqué 70 points dans un match.

L’équipe est allée 8-0 dans la bulle d’Orlando pour terminer la saison régulière l’année dernière, donc ce noyau aurait pu entrer cette saison avec tout le fanfaronnades et aurait probablement été un adversaire coriace au premier tour des éliminatoires s’il avait continué à le progrès. Mais le remplacement de Ricky Rubio par Paul cette année a transformé l’équipe d’une menace pour les séries éliminatoires en un prétendant au championnat, et ils ont maintenant une bonne avance dans une série de finales NBA.

















Chris Paul des Phoenix Suns perd 41 points dans une victoire finale contre les Clippers de LA pour un voyage en finale de la NBA.





Alors, oui, Paul mérite ses fleurs. Mais il n’est pas le seul nouvel ajout à la franchise. L’entraîneur-chef Monty Williams est l’homme qui déplace toutes les pièces sur l’échiquier, et il a changé l’offensive d’être le Devin-Booker-one-man show, à un système tout le monde qui voit Booker diviser les tâches de manipulation de balle avec Paul afin que les deux puissent mettre en place le grand homme montant Deandre Ayton. Williams a expliqué comment ils se sont tous les deux sacrifiés, non seulement pour partager le ballon entre eux, mais avec d’autres jeunes comme Mikal Bridges et Cameron Johnson.

Crowder est la dernière pièce du puzzle qui a rejoint l’équipe cette année. Le système maintenant en place permet à Paul et aux étoiles montantes de briller, tandis que les jeunes acteurs montrent leur valeur dans la ligue. Le jeu de Crowder passe souvent inaperçu, mais il pourrait mériter le plus grand mérite pour le revirement de cette équipe d’une équipe non éliminatoire à une équipe à la recherche d’un championnat en quelques mois.

Crowder est le cinquième partant. Dans cette série, il a réussi 11 points dans le match 2 pour surpasser sa performance d’un point dans le match 1 pour une moyenne de six points. Il n’y a presque rien d’enthousiasmant, mais cette équipe n’a pas besoin de Crowder pour marquer.

















Jae Crowder et DeAndre Ayton se connectent à l’alley-oop dans la dernière seconde du match pour sceller la victoire des Phoenix Suns lors du deuxième match de la finale de la Conférence Ouest contre les LA Clippers.



En dehors de Paul, Crowder est le seul joueur à obtenir des minutes en séries éliminatoires qui a plus de cinq ans à son actif en NBA. Il a disputé 17 séries éliminatoires, dont les finales NBA l’an dernier avec le Heat de Miami, alors que la plupart des Suns n’ont même jamais participé aux éliminatoires.

Crowder a expliqué son rôle à Sky Sports NBA : « C’était important pour notre groupe de mettre des leaders autour des gars qui sont plus jeunes et qui n’ont pas participé à autant de grands matchs, pouvoir simplement accepter des conseils et les appliquer quotidiennement. a été super. J’aime voir les jeunes joueurs grandir.

Faire les petites choses

Dans cette série, Jae Crowder a gardé Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, PJ Tucker, Bobby Portis et Pat Connaughton. Il est même jumelé à Bryn Forbes et Jeff Teague pour la poignée de biens qu’ils ont fait de brèves apparitions. Pour ceux qui comptent, c’est chaque membre des Milwaukee Bucks qui a joué plus que des ordures pendant les finales de la NBA.

Image:

Jae Crowder repousse le ballon de Giannis Antetokounmpo



C’est une courte rotation à ce stade de la saison, donc bien sûr, si vous êtes parmi les six ou sept meilleurs joueurs de l’équipe, vous n’avez fondamentalement pas d’autre choix que de défendre tous ceux qui obtiennent des minutes, en particulier avec la défense des Phoenix Suns.

L’entraîneur Williams demande à son équipe d’activer la défense d’homme à homme de un à quatre, ce qui signifie que dans une situation de pick-and-roll, le meneur de jeu, le tireur, le petit attaquant et l’attaquant de puissance échangeront leur affectation défensive. Le centre joue dans une couverture de chute pour protéger la jante et un attaquant roulant. L’équipe défend également les biens en utilisant une zone, où chaque joueur couvre une zone spécifique du terrain.

Il est logique que tout le monde garde tout le monde à un moment donné, mais l’impact de Crowder sans être une menace constante de mettre le ballon dans le panier en attaque montre à quel point sa défense affecte le jeu. Il a le meilleur plus-moins de la série de l’une ou l’autre équipe avec +14,5. En bref, les Suns ont 14,5 points de mieux contre les Bucks lorsque Crowder a été au sol.

















Devin Booker a mené le score pour un Phoenix Suns bien équilibré, qui a superbement joué en équipe pour prendre une avance de 2-0 sur les Milwaukee Bucks lors de la finale NBA 2021, malgré une performance héroïque de Giannis Antetokounmpo.



« Jae est un grand joueur », a déclaré l’attaquant des Bucks Pat Connaughton à Sky Sports NBA.

« Il l’a montré maintes et maintes fois selon l’équipe dans laquelle il a été. Il est physique, il est dur, c’est un grand défenseur et un grand tireur, et il fait toutes les petites choses qui peuvent ne pas se retrouver sur la feuille de statistiques mais dont vous avez besoin pour vous mettre en position de gagner en séries éliminatoires. Je pense que c’est un joueur formidable et nous devons évidemment nous assurer de continuer à atténuer ou à égaler les choses qu’il fait de notre côté.

Les choses qui n’apparaissent pas sur les feuilles de statistiques incluent le positionnement en défense et en attaque, en faisant la passe qui mène à une passe pour un tir ouvert. Par exemple, sur la belle possession de 10 passes des Suns qui s’est terminée avec Ayton qui a terminé un lay-up et a été victime d’une faute, Crowder était responsable de cinq de ces passes. Son altruisme et sa capacité à savoir ce qui est nécessaire brille à chaque pièce.

















Découvrez toutes les meilleures actions du deuxième match de la finale NBA avec les cinq meilleurs jeux de la soirée.





Crowder a déclaré: « En tant que joueur, j’apporte un environnement gagnant, je fais tout ce qu’il faut pour gagner. Je pourrais frapper le coup gagnant, faire le bloc gagnant ou le vol gagnant ou le rebond gagnant. Je veux juste faire tout ce qu’il faut pour gagner. Quoi qu’il en soit, c’est ce que j’apporterai à n’importe quelle équipe.

Lui donner des accessoires

Tout au long de sa carrière, Crowder a ajouté de la ténacité et de la défense à chaque équipe avec laquelle il a joué. Sur les Dallas Mavericks, les Boston Celtics, les Utah Jazz et les Miami Heat, son éclat sous le radar a été remarqué mais pas apprécié, peut-être parce que ces équipes n’ont jamais soulevé le trophée.

Image:

Chris Paul et Jae Crowder célèbrent après avoir vaincu les Milwaukee Bucks dans le match 2



Chaque fois que ce jeune groupe est interrogé sur le leadership de Chris Paul dans les vestiaires, presque tous s’empressent d’ajouter Crowder comme autre voix clé. Il offre des conseils pour les situations sur le terrain, une motivation pour les moments où ils sont à terre et donne l’exemple avec sa volonté de protéger n’importe quel joueur et de passer le ballon pour créer un tir ouvert, puis de soutenir ses coéquipiers chaque fois qu’ils font quelque chose de bien. .

Si les Suns en remportent deux autres sur les cinq suivants pour soulever le trophée, Crowder pourrait obtenir la reconnaissance et l’appréciation qu’il mérite pour avoir régulièrement joué de bons matchs, même si cela n’apparaît pas sur la feuille de statistiques. Et il semble penser que cette équipe pourrait être celle qui gagne tout : « Pour nos jeunes joueurs, ils veulent être spéciaux dans cette ligue et veulent grandir et apprendre.

« La seule chose qui me frappe en tant qu’équipe est à quel point tout le monde le veut et à quel point tout le monde est prêt à aller au-delà pour réussir. »