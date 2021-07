Finales NBA : Giannis Antetokounmpo scelle le premier titre des Milwaukee Bucks depuis 1971 avec une performance héroïque de 50 points | Nouvelles de la NBA

Les Milwaukee Bucks ont remporté le premier championnat NBA de la franchise en 50 ans avec une victoire 105-98 sur les Phoenix Suns en visite mardi soir.

Exactement trois semaines après avoir subi une blessure au genou qui semblait mettre en doute son rôle en finale, Giannis Antetokounmpo a porté Milwaukee à son premier championnat en un demi-siècle.

Avec cette victoire, les Bucks ont remporté la finale de la NBA 4-2 et ne sont devenus que la cinquième équipe à remporter la série de championnats au meilleur des sept après avoir perdu les deux premiers matchs.

Le « Greek Freak » a sans doute livré la meilleure performance de sa carrière au meilleur moment possible et peut désormais ajouter un prix MVP des finales de la NBA à ses deux trophées MVP de la saison régulière. Tout comme Kareem Abdul-Jabbar a mené Milwaukee à son premier championnat en 1971, l’Antetokounmpo de 6 pieds 11 pouces a fait en sorte qu’un grand homme porte également les Bucks à leur prochain titre.

Antetokounmpo était un choix facile pour le prix Bill Russell Finals MVP après avoir récolté 50 points, 14 rebonds et cinq blocs. Il a récolté au moins 40 points et 10 rebonds dans trois des six matchs de cette série.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Giannis Antetokounmpo 50 14 2 PJ Tucker 0 6 1 Brook Lopez dix 8 0 Khris Middleton 17 5 5 Vacances à Jrue 12 9 11

Giannis a marqué 33 en deuxième mi-temps, dont son 50e point sur un lancer franc qui a scellé le match avec 9,8 secondes à jouer. Étonnamment, après avoir lutté avec ses lancers francs tout au long des séries éliminatoires, il a terminé 17 des 19 de la ligne des fautes pour éliminer les Suns.

Le joueur de 26 ans a récolté en moyenne 35,2 points et 13,2 rebonds lors de la finale contre Phoenix.

Chris Paul a récolté 26 points et cinq passes pour les Suns, qui ont perdu quatre matchs de suite après avoir pris une avance de 2-0 dans la série des sept meilleurs.

Devin Booker de Phoenix a raté un coup d’œil ouvert à trois points sur l’aile droite et Khris Middleton a effectué deux lancers francs avec 44,7 secondes à jouer pour donner aux Bucks un avantage de 104-96.

Lors de la possession précédente, se déplaçant à sa droite depuis le haut de la clé, Middleton a pris un transfert d’Antetokounmpo à pleine foulée, s’est levé et a renversé un cavalier d’embrayage avec 56,9 secondes à jouer, mettant Milwaukee 102-96. C’était la réponse à une paire de lancers francs de Jae Crowder à 1:14.

Le run-out de Booker et le lay-up contesté ont placé les Suns à 100-94, et Middleton a commis le 19e chiffre d’affaires des Bucks à l’autre extrémité pour faire taire la foule locale.

Soleils Phénix Points Rebonds Aides Jae Crowder 15 13 0 Ponts Mikal 7 6 2 Deandre Ayton 12 6 1 Devin Booker 19 3 5 Chris Paul 26 2 5

Antetokounmpo a dépassé les 40 pour la troisième fois de la série avec une paire de lancers francs pour donner aux Bucks un avantage de 88-84 avec huit minutes à jouer.

Il avait ouvert le troisième quart en mode bulldog, comme il l’a si souvent fait tout au long des séries éliminatoires, inscrivant 12 points dans le premier 4:33 et totalisant 20 dans le cadre. C’était la deuxième fois lors de la finale qu’Antetokounmpo marquait 20 dans un quart de finale, devenant ainsi le seul joueur autre que Michael Jordan à le faire.

Il a montré peu d’intérêt à partager une série successive et fructueuse d’ensembles d’isolement du haut de la clé.

Les Suns se sont rendus sur le banc lorsque Deandre Ayton a commis sa quatrième faute mais n’a trouvé aucun compteur. Mikal Bridges et Frank Kaminsky ont été infructueux quand Antetokounmpo était à l’attaque à bout portant.

Paul a été harcelé dans une paire de revirements critiques et n’a pas pu trouver d’espace pour mettre les pieds sur les poignards de milieu de gamme qui étaient disponibles plus tôt dans le match avec les Bucks s’ajustant défensivement au quatrième trimestre pour affecter Antetokounmpo pour vérifier CP3. Le superbe Bobby Portis (16 points) a rejoint la rotation et les duels ont déséquilibré Paul.

Milwaukee avait 50 points dans la peinture, dominant encore une fois cette zone alors qu’Ayton s’est avéré inefficace sous le panier.

Les chiffres d’affaires ont étouffé les Bucks, mais les Suns n’ont pas pu capitaliser, ne produisant que 16 points sur les cadeaux. Les Bucks ont réussi à récupérer des points sur la ligne des fautes, passant 25 sur 29.

Booker a égalisé le score à 77 avec une paire de lancers francs pour terminer le troisième quart-temps.

Les Bucks avaient récupéré pour reprendre la tête avec les lancers francs consécutifs d’Antetokounmpo avec 8:08 au compteur dans le troisième. Il a intimidé son chemin pour deux autres sur la possession qui a suivi après un chiffre d’affaires de Booker pour donner vie à ce qui était devenu une foule à la maison stressée et silencieuse.

Paul a marqué 13 points en première mi-temps, déclenchant un deuxième quart-temps de 31 points pour sortir les Suns du mode panique.

Phoenix menait 47-42 à l’entracte, maintenant les Bucks à 34,9% des tirs alors qu’Antetokounmpo en avait 17, renouant avec un acte de disparition au premier trimestre. Seuls les 10 points de Portis sur le banc, dont deux à trois points, ont aidé les Bucks à éviter un déficit massif.

Dans une finale définie par des efforts individuels héroïques, un malheureux combat de rock a éclaté en première mi-temps. Les Bucks sont allés 3 sur 17 à trois points au cours des 24 premières minutes. Phoenix était 4 sur 12.

Cependant, ce n’est pas comme ça que ça commence, c’est comme ça que ça se termine.