Finales NBA : des performances historiques propulsent les Nuggets vers la victoire du match 3 contre Heat

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Eh bien, il n’a fallu que trois matchs de la finale de la NBA à Nikola Jokic pour mettre en place l’un de ses jeux vidéo comme des scores de boîte. Cette fois, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à inscrire au moins 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives dans un match de finale.

Jokic a terminé le match 3 avec 32 points (sur seulement 21 tentatives de placement !), 21 rebonds et 10 passes décisives, son 10e triple-double des séries éliminatoires. Il a mis en conserve des sauteurs, intimidé des commutateurs et puni des équipes doubles en lançant des passes précises sur tout le terrain. Le Heat n’avait pas de réponse pour lui et maintenant les Nuggets, grâce à leur victoire 109-94 mercredi à Miami, ont une avance de 2-1 dans la série et un avantage récupéré sur le terrain.

C’était la meilleure performance des Nuggets en finale. Ils ont échappé au match 1 avec une victoire grâce au Heat qui a maçonné un tas de 3 ouverts. Une mauvaise performance défensive leur a coûté le match 2. Dans le match 3, ils ont été enfermés aux deux extrémités du terrain. Ils ont maintenu le Heat à 37% de tirs tout en réussissant 51,2% de leurs propres tirs.

Ce n’était pas non plus une performance individuelle. Jamal Murray a connu son meilleur match de la finale, accumulant lui-même un triple-double avec 34 points, 10 passes décisives et 10 rebonds, faisant de Murray et Jokic la première paire de coéquipiers de l’histoire de la NBA à avoir chacun un triple-double de 30 points. doublé dans le même match. Et puis il y avait la recrue Christian Braun, qui lors des deux matchs précédents n’avait joué que 25 minutes et avait marqué six points mais mercredi a explosé pour 15 points en 19 minutes, ainsi que quatre rebonds et un certain nombre de jeux électriques.

Le Heat était mené par Jimmy Butler, qui avait 28 points, et Bam Adebayo, qui a ajouté 22 points et 17 rebonds. Le match 4 aura lieu vendredi soir à Miami. Les Nuggets ont maintenant remporté quatre matchs éliminatoires consécutifs sur la route.

Statistiques à connaître

31,4 %

Ce que le Heat a tiré sur 3 points. Ils en ont mis 35, mais ne se sont connectés que sur 11. Au fur et à mesure que cette série progresse, il devient clair que le tir à 3 points de Miami sera l’une des choses qui déterminera le vainqueur. Si le Heat obtient une belle apparence de 3 et les frappe, comme ils l’ont fait dans le match 2, ils sont difficiles à battre. S’ils ne le font pas, il leur est difficile de gagner.

27-26

La marge par laquelle les Nuggets ont surclassé le Heat au quatrième quart. Dans le premier match, les Heat ont battu les Nuggets au quatrième quart 30-20. Dans le match 2, c’était 36-25. Les Heat ont été une excellente équipe en deuxième mi-temps et au quatrième quart toutes les séries éliminatoires, mais dans le match 3, les Nuggets ont réussi à inverser quelque peu cette tendance et à mettre le match de côté dans les 12 dernières minutes. La marge finale n’est peut-être que de +1, mais c’est parce que les Nuggets sont devenus bâclés dans les dernières minutes du match. Dans les minutes du quatrième quart qui comptaient, Denver a dominé Miami. C’est quelque chose qui ne pouvait pas être dit dans les Jeux 1 et 2.

Jeu du jeu

Ce n’est peut-être pas le jeu le plus électrique, mais c’est symbolique de ce qui rend les Nuggets si géniaux. Comment êtes-vous censé protéger cela ?

À la prochaine pour la chaleur

Le Heat a deux options: trouver un moyen de ralentir Jokic ou trouver un moyen de battre Denver. Ce dernier a travaillé dans sa victoire dans le match 2. Étant donné à quel point Jokic est incroyable, polyvalent, grand et talentueux, c’est probablement leur seule option.

À suivre pour les Nuggets

Les Nuggets ont une fois de plus montré qu’ils étaient le groupe le plus talentueux. Le pick-and-roll Murray-Jokic est incontrôlable. Ils ont la taille et les défenseurs pour rendre la vie difficile au Heat en attaque, si l’effort et – pour utiliser un mot que l’entraîneur-chef des Nuggets Michael Malone a utilisé entre les matchs 2 et 3 – la discipline en défense sont là. Ils ne sont plus qu’à deux victoires du premier titre de l’histoire de la franchise.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

