Finales NBA : cinq choses que nous avons apprises du premier match | Nouvelles de la NBA

Voici cinq choses que nous avons apprises de la victoire 118-105 des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks lors du premier match de la finale NBA 2021 mardi soir à Phoenix :

1. Chris Paul ne laisse pas celui-ci s’échapper

















2:02



Chris Paul marque 32 points et neuf passes décisives lors de la victoire des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks en finale de la NBA



Et Devin Booker est prêt pour son gros plan. La zone arrière des Suns explique essentiellement ce qu’un voyage en finale de la NBA peut signifier pour un joueur. Avec Paul, entrant si profondément dans sa carrière, c’est le summum de la gratification différée – pas son choix, bien sûr – et ce serait quelque chose à savourer. Si, c’est-à-dire qu’il n’était pas aussi enfermé, assurez-vous qu’il termine la tâche à accomplir.

Paul a ouvert le match 1 au troisième quart, marquant 16 points sur 6 tirs sur 7 dont 3 sur 3 sur trois points. Il a attiré le centre des Bucks Brook Lopez dans une faute flagrante 1 en tirant sur le grand homme et en tombant sur le pied de Lopez. Et il a également eu le remplaçant Bobby Portis à quelques reprises, lui tirant dessus, puis passant à côté de lui avec Portis dans le no man’s land défensivement.

















1:32



Les débuts de Chris Paul en finale de la NBA ont démarré lentement en première mi-temps, mais il a dominé après la mi-temps pour alimenter une victoire dans le premier match des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks



La seule chose que Paul n’a pas faite a été de s’imprégner de l’atmosphère, qui a été alimentée par une foule à guichets fermés de 16 557 personnes pour le premier match de finale des Suns depuis 1993. « Je ne fais pas vraiment trop attention. J’essaie juste de rester dans le moment », a déclaré Paul.

Quant à Booker, il a été l’un des meilleurs buteurs au cours des cinq dernières saisons, mais c’est son premier aperçu des séries éliminatoires et il ne perd pas de temps. Jusqu’à présent, lors des 17 matchs éliminatoires des Suns, il a une moyenne de 27 points – plus que lors de n’importe laquelle de ses saisons régulières. Il a permis à Phoenix de démarrer avec 12 points au premier quart et a été envoyé sur la ligne des fautes – 6 sur 6 – plus au cours de ces 12 minutes que l’alignement de Milwaukee combiné (à part les 12 de Giannis Antetokounmpo). C’est un solide respect de la part des officiels, pour obtenir 10 lancers francs à 24 ans lors de votre premier match de finale.

2. Le siège chaud des finales peut être tout aussi chaud

L’entraîneur de Milwaukee, Mike Budenholzer, était un sac de boxe virtuel après le match 1, avec des commentateurs dans l’arène et à travers le pays – des anciens joueurs très bien payés aux schmoes moyens – critiquant les stratégies défensives des Bucks. Ce n’est pas nouveau – sauf dans l’échelle – de leurs tours précédents ou du défi majeur de cette saison, Budenholzer et son équipe étant confrontés à un examen minutieux de tout ce qu’ils ont appris et adapté des déceptions des séries éliminatoires de 2019 et 2020.

















3:01



Faits saillants du match d’ouverture de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns.



Milwaukee figurait parmi les 10 meilleures équipes défensives cette saison, et même avec la défaite du match 1, l’équipe n ° 1 des séries éliminatoires en points alloués pour 100 possessions (105,6). Mais leur philosophie de couverture « drop » – faire reculer Lopez ou Portis sur les pick-and-rolls des adversaires pour défendre la jante contre les manipulateurs de balles ou les coupeurs – a été maltraitée par Brooklyn et Atlanta lors des deux tours précédents. Ensuite, Paul et Booker ont déchiqueté toutes les tentatives de céder le milieu de gamme à, duh, deux des meilleurs buteurs de milieu de gamme de la ligue.

















1:09



Découvrez les cinq meilleurs jeux du premier match de la finale NBA



Tout changer, en tant que tactique alternative, n’a pas mieux fonctionné car Paul a simplement choisi le défenseur des Bucks qu’il voulait attaquer. Finalement, Budenholzer est allé à une petite formation, une basée sur l’utilisation de Giannis Antetokounmpo au centre, mais avec le genou gauche blessé du Greek Freak dans le doute lors de son premier match de retour.

« Nous devons punir les équipes pour avoir basculé de 1 à 5 comme ça », a expliqué Booker par la suite. « Là où nous avons le mieux réussi dans cette situation, c’est l’espace. »

Ensemble, Paul et Booker ont effectué 15 de leurs 23 tirs à l’intérieur de l’arc. Les Bucks ont réussi à contrecarrer les cavaliers courts de Bruce Brown dans la série Nets et les flotteurs de Trae Young pour les Hawks, mais les Suns posent un double problème sur tous ces deux-là.

« C’est ce que CP [Paul] fait, ces deux de milieu de gamme, ces 15 pieds, les pas de côté vers la droite, il les fait », a déclaré le garde de Milwaukee Jrue Holiday. « Peut-être juste faire autre chose. Faites-lui le mettre dans sa main gauche. Faites-le conduire jusqu’au panier. Donnez-lui peut-être un regard différent et faites quelque chose de différent la prochaine fois. »

Vous voulez voir quelque chose de différent de la défense de Milwaukee la prochaine fois ? Comme tant de critiques l’ont dit tard mardi soir, Budenholzer devrait commencer par affecter Holiday – son homologue du meneur de la première équipe All-Defense à Paul – pour couvrir le vétéran des Suns. Commencez à sauter la fin de la commutation.

3. Giannis avait l’air merveilleux !

Admettez-le, si vous l’avez vu en direct ou regardé la rediffusion du jeu dans le match 4 de la finale Est dans lequel la star des Bucks Giannis Antetokounmpo a subi son genou gauche hypertendu, vous A) ne vouliez pas le revoir, c’était tellement grincer des dents -digne, et B) vous pensiez que la course aux séries éliminatoires d’Antetokounmpo était terminée. Les Bucks continuant de le répertorier au jour le jour et de fournir des mises à jour médicales assez opaques semblaient plus être une manière de jouer pour empêcher les Suns de deviner et leurs propres fans de cratériser.

Pourtant, il était là, annoncé comme titulaire dans l’heure précédant le match 1 et faisant les choses de Giannis depuis le début. Tremper, sauter, monter et descendre le court sans boiter perceptible. Il a eu un moment de signature au deuxième quart, pourchassant Mikal Bridges de Phoenix pour un tir bloqué en transition.

















0:18



Giannis Antetokounmpo bloque la tentative de Mikal Bridges de marquer lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du premier match de la finale NBA



La ligne de statistiques finales de l’ancien MVP à deux reprises n’était pas seulement bonne – 20 points, 17 rebonds, quatre passes décisives – les Bucks avaient un point de mieux que les Suns lors des 35:21 d’Antetokounmpo au sol. Ils étaient moins-14 dans les 12:39 où il était assis.

Le gars a fait paraître les choses simples, même si sa semaine du match 4 contre Atlanta la semaine dernière au match 1 mardi ne ressemblait à aucun des autres joueurs de l’une ou l’autre équipe, se préparant pour la finale.

« Vingt-quatre [hours a day] », a déclaré Antetokounmpo. « De mon traitement à la levée et à l’entrée sur le terrain, aux séances de piscine, en gardant mon pied surélevé, comme 24 heures par jour. Et évidemment, ce n’était pas facile, mais j’étais prêt à le faire, et le personnel médical avait un excellent programme pour moi.

« Je suis là-bas. Je me sentais bien. Je ne ressens pas de douleur. Je peux courir. Je peux sauter. Je peux mettre des écrans. Je peux faire rebondir le ballon. Je peux faire des trucs. … Je n’ai pas regardé le clip , mais quand le jeu a eu lieu, je pensais que je serais absent pendant un an, vous savez. Je suis juste heureux que deux matchs plus tard, je sois de retour. «

Quiconque suggère que Milwaukee a mieux joué lors des deux derniers matchs contre Atlanta et pourrait donc être mieux maintenant sans Antetokounmpo souffrirait de beaucoup plus que d’un biais de récence. Il a donné un coup de pouce à ses coéquipiers, a fourni un baume aux fans des Bucks et allait bénéficier de 48 heures de rééducation et de récupération avant le match 2.

4. C’est ‘Deandre’, pas ‘Luka’ ou ‘Trae’

Pendant la majeure partie des trois saisons, le centre de Phoenix Deandre Ayton a été largement défini par ce qu’il n’était pas: à savoir la star de Dallas Luka Doncic ou le derviche buteur d’Atlanta Trae Young. Tous deux ont été repêchés après Ayton en 2018 et avaient fait de plus grandes éclaboussures dans leur jeune carrière, ce qui semblait être une relique des époques NBA passées – un grand homme avec un jeu à l’ancienne.

Mais le jeu et les contributions d’Ayton se sont épanouis cette saison, et le gars qui a prospéré lors des trois premiers tours des séries éliminatoires était pleinement visible dans le match 1 de la finale, marquant 22 points, saisissant 19 rebonds et réalisant tous sauf deux de ses 10 tentatives de placement. Cela l’a mis en bonne compagnie :

DEANDRE AYTON

22 PTS, 19 REB, 80% FG 1ère finale GMS

Duncan : 33 PTS, 16 REB, 61 % FG

Rêve : 33 PTS, 12 REB, 60% FG

Kareem : 31 PTS, 17 REB, 81% FG

Shaq : 26 PTS, 16 REB, 9 AST, 62 %

Moïse : 13 PTS, 15 REB, 23% FG

Amiral : 13 PTS, 9 REB, 30% FG

Dwight : 12 PTS, 15 REB, 17% FG pic.twitter.com/t9iSGeq4Og – Ballislife.com (@Ballislife) 7 juillet 2021

On a beaucoup parlé des critiques constructives adressées par Paul et Booker à leur plus grand coéquipier alors que 2020-21 se déroulait, et Ayton mérite le plus grand crédit pour l’avoir accepté, savoir ce qu’il ne savait pas et tout mettre à profit .

« C’est juste le niveau de respect », a déclaré Ayton. « Nous nous sommes tous entendus, avons eu des conversations franches où nous avons dû nous adapter. Mais les conversations franches mènent à des victoires, et cela a commencé à être une excellente communication et des critiques constructives et nous le prenons tous de manière positive et jouons ensemble. »

Comment est-ce pour les résultats? Ayton, Paul et Booker ne sont devenus que le quatrième trio de coéquipiers à marquer chacun 20 points lors de leurs débuts communs en finale. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1995, lorsque Shaquille O’Neal, Penny Hardaway et Nick Anderson d’Orlando l’ont fait. Paul avait alors 10 ans… et Booker et Ayton n’étaient pas encore nés.

















5:58



Devin Booker ne pense pas qu’il a besoin d’un score moyen élevé pour les Phoenix Suns et est heureux de laisser les autres joueurs avoir des opportunités



5. Les lancers francs comptent toujours

Ils ne sont généralement pas aussi divertissants que lors du premier match, les fans de Phoenix s’amusant comme des foules à Miami, Brooklyn et Atlanta chaque fois qu’Antetokounmpo entrait en ligne. « La routine méthodique du Greek Freak, certains diraient que la routine laborieuse à la faute a déclenché une paire d’appels de retard de match au début des séries éliminatoires, conduisant à des comptes à rebours de groupe bruyants maintenant chaque fois qu’il se prépare à tirer sans surveillance de 15 pieds avec l’horloge arrêtée .

« Bien sûr, 20 000 personnes criant, ‘un, deux, trois, quatre’, vous le remarquez », a déclaré Antetokounmpo.

Il ne s’est pas plaint que les foules sur la route comptent plus vite que le traditionnel « Un-Mississippi, deux-Mississippi… »

Image:

Giannis Antetokounmpo tente un lancer franc contre les Phoenix Suns dans le match 1



« J’ai appris à l’embrasser », a-t-il déclaré. « Comme si je sais que ça ne va pas s’arrêter. Il y a des moments où le premier lancer franc je l’entends mais le cinquième, le sixième, je n’entends plus et je me concentre juste sur ce que je dois faire et ma routine. »

Antetokounmpo a effectué sept de ses 12 lancers francs, un taux de 58,3% qui est un peu meilleur que ses 53,7% au cours des trois premiers tours. Mais les vrais journalistes de la ligne des fautes dans le match 1 étaient les Suns et le coéquipier d’Antetokounmpo, Khris Middleton.

Phoenix a presque établi un record de finale pour le plus grand nombre de lancers francs sans raté jusqu’à ce que Jae Crowder en rate un en retard. Leur performance de 25 sur 26 les a laissés à 5-1 dans ces séries éliminatoires lorsqu’ils ont tenté plus que leurs adversaires, et les 9 sur 16 de Milwaukee signifiaient que l’écart de 13 points entre l’équipe était le résultat, plus, de la disparité des lancers francs. .

Quant à Middleton, il a réussi 26 tentatives de placement mais aucun tir au but. Ce n’est que la deuxième fois dans ces séries éliminatoires que Middleton n’a pas obtenu de lancer franc et la quatrième fois en 2020 et 2021 combinés. Les Bucks sont 1-3 quand c’est le cas.

« Les équipes se sont formées en moi ces derniers temps », a déclaré Middleton. « Je dois juste essayer de jouer à travers ça. Je ne peux pas essayer d’attendre que les officiels me tirent d’affaire. Essayez juste d’être fort avec ça. S’ils appellent une faute, ils appellent une faute. »