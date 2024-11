Finales du circuit WTA : le tournoi de Garbine Muguruza à Riyad fait face à de nouveaux défis après le chaos

Les finales du circuit WTA en Arabie Saoudite n’allaient jamais passer inaperçues.

Judy Murray, une entraîneure de haut niveau et mère d’Andy, double champion de Wimbledon, a dirigé des cliniques. Il y aura des événements axés sur les questions de santé des femmes. Un stade dans le stade de 5 000 places a été construit à l’Université King Saud.

Et l’Espagnole Garbine Muguruza, double championne du Grand Chelem, ancienne numéro un mondiale et nom audacieux du tennis, est la directrice du tournoi.

« Elle a joué l’événement, elle l’a gagné », a déclaré Steve Simon, directeur général du circuit WTA. « Elle a une perspective unique. »

Alors que le circuit de tennis féminin arrive dans un royaume ayant un passé de répression des droits des femmes, il a rassemblé toutes les stars possibles aux côtés des huit joueuses qui en feront un événement. Pour un centime, pour plus de 15 millions de dollars (11,5 millions de livres sterling), soit le montant total négocié dans le cadre de l’accord de trois ans entre le circuit WTA et la Fédération saoudienne de tennis (STF) en avril de cette année.

Si Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Zheng Qinwen ou Barbora Krejcikova parviennent à soulever le trophée à la fin sans perdre un match, la championne invaincue recevra plus de 5 millions de dollars (3,8 millions de livres sterling) – plus que n’importe quel tournoi du Grand Chelem.

Muguruza assume ce rôle alors que la WTA cherche un équilibre pour son événement phare après cinq années de troubles en apportant son atout le plus important à un pays qui n’a jamais organisé d’événement de tennis majeur et qui a été fortement critiqué pour son sportwashing – utilisant de grands événements sportifs. pour masquer son bilan en matière de droits de l’homme.

« Nous voulons avoir la stabilité », a déclaré Muguruza dans une interview sur Zoom en juillet. En ce sens, elle n’a d’autre choix que de s’élever.

À la fin de l’été 2023, le circuit WTA ne savait toujours pas où les huit meilleures joueuses de tennis du monde allaient disputer leur tournoi suprême de l’année. Après un long processus, Cancun, au Mexique, a été choisi pour un événement qui a sombré dans le chaos et déclenché une véritable rébellion des joueurs. La pluie tombait. Un stade extérieur temporaire, érigé sur un parking après que le toit du site couvert choisi ait été jugé trop bas, a craqué. Les balles rebondissaient de manière inégale et tourbillonnaient dans des vents violents devant des sièges en grande partie vides.

Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle se sentait « manquée de respect ». La WTA a fourni aux joueurs des points de discussion sur l’organisation des finales du Tour dans un pays qui criminalise l’homosexualité, leur conseillant d’envisager de dire : « Je suis heureux de jouer partout où les finales de la WTA sont organisées, c’est un événement prestigieux », comme L’Athlétisme signalé l’année dernière.

La WTA a déclaré avoir suivi un « calendrier accéléré » après le long processus de sélection, pour « garantir que le stade et le terrain répondent à nos normes de performance strictes ».

Ce tournoi unique à Cancun faisait suite à des tournois ponctuels à Fort Worth, au Texas, et à Guadalajara, également au Mexique. La Chine a mis fin à un accord de 10 ans pour organiser les finales du Tour à Shenzhen de 2019 à 2028. Elle a accueilli l’événement de 2019 avant que la pandémie de COVID-19 n’annule complètement l’édition 2020 et que les restrictions de voyage en Chine ne l’obligent à se déplacer à Guadalajara pour 2021.



Aryna Sabalenka a critiqué les finales du circuit WTA de l’année dernière à Cancun, où la pluie interrompait fréquemment le jeu (Robert Prange / Getty Images)

En novembre de la même année, le joueur de tennis chinois Peng Shuai a accusé Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre chinois, d’agression sexuelle dans des publications sur les réseaux sociaux qui ont rapidement disparu. Après que Simon ait demandé une « enquête complète et transparente » qui n’a pas eu lieu, la WTA a suspendu en décembre tous les tournois en Chine. Il a mis fin à la suspension – qui a coûté des dizaines de millions de dollars au Tour – un an et demi plus tard, affirmant qu’elle avait été inefficace et nuisait au sport. La Chine a réagi en mettant fin à l’accord lucratif de la WTA pour les finales du Tour, ce qui lui a coûté encore plus cher.

Muguruza a remporté cet événement de Guadalajara en 2021 – sa dernière grande victoire alors qu’elle luttait contre les blessures, la motivation et la confiance. « Les finales WTA sont le dernier diamant de l’année, où les meilleurs des meilleurs doivent être là et performer », a-t-elle déclaré.

« Tout doit être prêt. »

Muguruza, 31 ans, qui était impatiente de trouver des moyens de rester impliquée dans le sport après sa retraite, a déclaré que ses premières discussions avec la tournée impliquaient de servir d’ambassadrice communautaire pour l’événement. Cela aurait été une position largement cérémoniale axée sur les événements promotionnels. Ensuite, les officiels ont lancé l’idée de devenir directeur du tournoi.

Simon a déclaré dans une interview plus tôt cette année que l’installation d’un visage familier en tant que directeur du tournoi, quelqu’un qui avait pris sa retraite au cours des cinq dernières années, enverrait, espérons-le, aux joueurs le message que la tournée veillerait à répondre à leurs préoccupations à l’avenir – et bien avant. ils sont arrivés.

Servir de directeur de tournoi pour les finales du Tour est un peu différent de celui des autres tournois, où résoudre le casse-tête de la programmation de centaines de matches peut être un défi de taille. Lors des finales du Tour, qui incluent uniquement les huit meilleurs joueurs et équipes de double, le calendrier est fixé à l’avance et tout le monde joue sur le même terrain, qui est à l’intérieur, afin que la météo ne fasse pas de ravages.

Cela a permis à Muguruza de se plonger dans les aspects les plus banals de son travail : s’assurer que le tournoi a choisi le bon type d’hôtel haut de gamme, que la nourriture est de première qualité, que les vestiaires sont bien équipés, que l’ambiance chaleureuse… les espaces et les salles de sport répondent aux normes professionnelles.

Les terrains d’entraînement à Riyad sont de haute qualité. Le stade convient à un grand événement et les joueurs disposent de vestiaires individuels avec des autocollants en plein vol sur les murs. La meilleure joueuse de double Ellen Perez a publié une histoire admirative sur Instagram du petit-déjeuner, qu’elle a décrit comme « le meilleur que j’ai jamais vu » lors d’un événement.

Les inquiétudes concernant le tennis semblent apaisées. Les inquiétudes concernant le bilan de l’Arabie Saoudite en matière de droits de l’homme et l’utilisation du tennis pour en détourner l’attention, que partagent Muguruza et de nombreux fans de tennis, ne disparaîtront pas. Human Rights Watch et d’autres groupes de surveillance similaires ont critiqué la loi sur le statut personnel du pays, qui oblige les femmes à obtenir la permission d’un tuteur masculin pour se marier et à obéir à leur mari de « manière raisonnable », ce qui peut inclure des relations sexuelles et pourrait coûter à une femme son argent. droit à une aide financière.

Selon le code pénal du pays, les comportements homosexuels sont passibles de la peine de mort. Alors que l’Arabie Saoudite se porte candidate pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2034, L’Athlétisme a rapporté que 11 groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué ce qu’ils qualifient de « évaluation erronée des droits de l’homme » du royaume réalisée par AS&H Clifford Chance, la filiale saoudienne du cabinet d’avocats international.

« Tous les joueurs ont posé beaucoup de questions », a déclaré Muguruza.

« Serons-nous les bienvenus ? Comment allons-nous être traités ? Est-ce que tout le monde est le bienvenu, y compris les membres de la communauté LGBTQ ? »

Elle a déclaré que ses voyages dans le pays lui ont donné l’assurance que tout le monde s’y sentira en sécurité et bienvenu. Elle a rencontré plusieurs femmes occupant des postes dans la haute direction d’organisations gouvernementales et sportives. «C’était très rafraîchissant», a-t-elle déclaré.

« Tout est très normal. »



Les n°2 mondiales et n°1 mondiales Iga Swiatek et Sabalenka après l’entraînement à Riyad (Robert Prange / Getty Images)

Ce que Muguruza ne peut pas contrôler, c’est ce qui, selon elle, est le plus important pour n’importe quel tournoi, mais surtout pour les finales du Tour.

Combien de personnes viendront regarder ?

Muguruza a déclaré que les foules de Guadalajara ont joué un rôle important dans sa course au titre des Finales du Tour en 2021 et dans le succès global de l’événement. Les supporters ont rempli les tribunes pour les séances de jour et de nuit tout au long de la semaine, leur bruit et leur énergie secouant le stade temporaire tandis que les locaux savouraient l’opportunité de voir de près les meilleurs joueurs du monde et de célébrer leurs exploits.

Au cours des deux dernières années, les salles ont été largement vides à Fort Worth et à Cancun. Muguruza a fait comprendre aux responsables du voyage et aux organisateurs locaux à quel point il est essentiel d’avoir les fesses dans les sièges. Les précédents événements de la WTA dans les pays voisins de l’Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis et le Qatar, se sont souvent déroulés devant une foule restreinte. Si cela se produit à Riyad, Muguruza disposera d’une plateforme importante pour en informer quelqu’un.

« Avoir le stade plein presque à chaque séance et avoir la foule impliquée dans le tennis, dans les activités, dans tant de choses qui se passaient là-bas pendant la ville, je pense que c’était la clé », a-t-elle déclaré.

Cela se reproduira-t-il à Riyad, avec tout le faste que la WTA a apporté pour couronner sa nouvelle ère ? Personne ne le sait vraiment, mais tout le monde sait que ce qui se passera aura des ramifications au-delà de cet événement. L’effort tripartite de l’Arabie saoudite dans le tennis, par le biais du parrainage du Fonds d’investissement public (PIF), d’événements ponctuels comme le récent « Six Kings Slam » et de l’organisation d’événements sanctionnés par le circuit comme les finales du circuit, est au point mort dans sa voie la plus convoitée. Le tournoi de niveau 1000 (un échelon en dessous du Grand Chelem) qu’il souhaite le plus n’aura pas lieu avant 2027 ou 2028 et reste une simple idée, avec des principes de base comme qui participe et quand non confirmé.

La première d’au moins trois finales du circuit WTA à Riyad est une preuve de concept pour les parties impliquées, afin de tester l’aptitude de chacune à présenter la version d’elle-même qu’elle préfère au monde sportif. Tout n’est pas très normal.

(Photo du haut : Robert Prange / Getty Images)