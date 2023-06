Finales de l’UEFA Nations League 2023: date, lieu et calendrier alors que les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne et la Croatie se disputent le titre européen

L’UEFA Nations League 2023 atteindra son apogée cette semaine alors que les quatre derniers pays se rendront tardivement aux Pays-Bas pour concourir pour le titre.

Les phases de groupes se sont achevées en septembre 2022 et maintenant, après une longue pause, chacun des vainqueurs de la Ligue A s’affrontera.

3 La finale de l’UEFA Nations League aura lieu cet été

La France, tenante du titre, n’a pas progressé après avoir terminé troisième de son groupe, ce qui signifie qu’il y aura un nouveau vainqueur de la compétition cette année.

L’Angleterre n’a pas non plus réussi et a en fait été reléguée du groupe 3 de la Ligue A après avoir terminé en bas sans victoire.

Au lieu de cela, les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne et l’Italie seront présents.

UEFA Nations League 2023 : dates

Les finales de l’UEFA Nations League se dérouleront aux Pays-Bas et les matchs se joueront à Rotterdam et Enschede.

Les demi-finales auront lieu les 14 et 15 juin, la finale et le barrage pour la troisième place se joueront le 18 juin.

UEFA Nations League 2023 : Calendrier

Demi finales

Mercredi 14 juin, 19h45 – Pays-Bas vs Croatie – De Kuip, Rotterdam

Jeudi 15 juin, 19h45 – Espagne vs Italie – De Grolsch Veste, Enschede

Match pour la troisième place

Dimanche 18 juin, 14h – De Grolsch Veste, Enschede

Final

Dimanche 18 juin, 19h45 – De Kuip, Rotterdam

3 Les quatre derniers viseront à soulever le trophée de la Ligue des Nations en juin

Ligue des Nations de l’UEFA 2023: Route vers la finale

Pays-Bas

L’équipe de Ronald Koeman a terminé en tête du groupe 4 de la Ligue A sans perdre et aura envie de remporter la Ligue des Nations.

Belgique 1-4 Pays-Bas

Pays de Galles 1-2 Pays-Bas

Pays-Bas 2-2 Pologne

Pays-Bas 3-2 Pays de Galles

Pologne 0-2 Pays-Bas

Pays-Bas 1-0 Belgique

Croatie

La Croatie de Zlatko Dalic a progressé à partir d’un groupe extrêmement difficile, terminant devant la France et le Danemark.

Croatie 0-3 Autriche

Croatie 1-1 France

Danemark 0-1 Croatie

France 0-1 Croatie

Croatie 2-1 Danemark

Autriche 1-3 Croatie

3 Les Pays-Bas, hôtes, tenteront de remporter la compétition dans leur propre pays Crédit : Getty

Espagne

L’Espagne a battu le Portugal, ancien vainqueur de Cristiano Ronaldo, pour atteindre la finale.

Espagne 1-1 Portugal

Tchéquie 2-2 Espagne

Suisse 0-1 Espagne

Espagne 2-0 Tchéquie

Espagne 1-2 Suisse

Portugal 0-1 Espagne

Italie

L’Italie de Roberto Mancini a battu l’Angleterre et l’Allemagne pour s’assurer une place en demi-finale.

Italie 1-1 Allemagne

Italie 2-1 Hongrie

Angleterre 0-0 Italie

Allemagne 5-2 Italie

Italie 1-0 Angleterre

Hongrie 0-2 Italie