Finales de la WSL, de la Premier League et de la Bundesliga, ainsi que des finales des séries éliminatoires – Football News

il y a 4 mois 05h44 HAE Toney a également parié sur sa propre équipe pour perdre Il a également été révélé qu’en 2017, Toney avait parié sur l’équipe avec laquelle il était à l’époque pour perdre à plusieurs reprises, mais uniquement dans des matchs dans lesquels il ne faisait pas partie de l’équipe et ne pouvait donc pas avoir d’impact négatif sur les matchs en question. Si rien d’autre et sans jeu de mots, l’attaquant se soutient clairement. Brentford a reçu et accepté les raisons écrites décrites par la commission de réglementation indépendante et nous vous apporterons plus de détails au fur et à mesure que nous les aurons.



il y a 20 m 05.29 HAE Ivan Toney pariait sur lui-même pour marquer Les conclusions complètes de l’enquête sur le jeu de l’attaquant de Brentford ont été publiées et révèlent que Toney a parié sur lui-même pour marquer à 15 reprises avant qu’il ne soit de notoriété publique qu’il jouerait dans les jeux concernés. Toney a reçu une interdiction de huit mois mais a apparemment eu de la chance. La commission de régulation indépendante qui a mené l’enquête au nom de la FA a déclaré qu’il aurait obtenu une interdiction de 15 mois sans les circonstances atténuantes de son plaidoyer de culpabilité, sa jeunesse au moment de son infraction aux règles, ses « véritables remords » et le fait qu’il a été diagnostiqué avec une dépendance au jeu. « La position semble être que M. Toney a cessé de parier sur le football bien qu’il parie toujours sur d’autres sports et jeux de casino », indique le rapport. « Il est déterminé à résoudre son problème de jeu avec une thérapie à la fin de la saison. » Bonne chance à lui alors qu’il fait ses premiers pas sur la voie de la guérison. Ivan Toney, photographié ici portant une grande publicité pour une société de paris sud-africaine sur le devant de sa chemise, s’est vu imposer une interdiction de huit mois pour avoir enfreint les règles de jeu de la Football Association à plus de 200 reprises. Il a depuis été diagnostiqué avec une dépendance au jeu qu’il a dit qu’il abordera à la fin de la saison. Photo : Nigel French/PA

il y a 38 mois 05.10 HAE Liverpool : Après la victoire de Manchester United sur Chelsea hier soir, Mo Salah s’est adressé à Twitter, comme on dit, pour dire à quel point il est « dévasté » par l’échec de Liverpool à se qualifier pour la Ligue des champions, ajoutant qu’il n’y a absolument « aucune excuse » pour l’échec de l’équipe à terminer dans les quatre premiers. « Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué », a-t-il écrit. « Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé mais il est trop tôt pour un message édifiant ou optimiste. Nous vous avons laissé tomber, vous et nous-mêmes. Interrogé sur sa réaction au tweet de Salah, Jurgen Klopps a déclaré qu’il l’avait lu mais qu’il était « un peu inquiet des gros titres » que les journalistes créent à partir de ce qu’il dit. « Rends-moi service et fais de ton mieux », a-t-il dit. «Quand c’est un fait que vous ne pouvez plus vous qualifier pour la Ligue des champions… écoutez, même moi je savais après le dernier match que [Newcastle and Manchester United] besoin d’un point, pour moi, il était clair qu’ils obtiendraient ce point. « Dans le monde des médias sociaux, tant de mauvaises choses se produisent constamment et je ne pense pas que ce soit l’une d’entre elles. C’était juste une description normale de sa situation, de ses sentiments. À ce moment après le match, ce n’est pas le moment d’envoyer des messages optimistes, peut-être une heure plus tard ou un jour plus tard. J’ai vu Mo à la cantine tout à l’heure et il souriait. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne lui ai pas demandé mais il n’était pas de mauvaise humeur. Je suis totalement dévasté. Il n’y a absolument aucune excuse à cela. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé mais il est trop tôt pour un édifiant ou optimiste… pic.twitter.com/qZmA9WsueM —Mohamed Salah (@MoSalah) 25 mai 2023



il y a 50 m 04h58 HAE Liverpool : Jurgen Klopp parle actuellement aux dames et messieurs du Fourth Estate et vient de dire que le dernier match de la saison de Liverpool contre Southampton sur la côte sud est étrange car il n’y a rien en jeu pour les deux équipes. Après la victoire de Manchester United sur Chelsaea hier soir, Liverpool ne peut plus se qualifier pour la Ligue des champions et Southampton est déjà relégué. « Je n’ai pas l’habitude des matchs de la dernière journée où tout est trié avant. Je ne me souviens pas quand c’était le cas la dernière fois. On ne joue ce match que pour gagner le match et il faut faire en sorte que je trouve un line-up avec de bonnes jambes, beaucoup d’envie et il faut voir… on ne prendra aucun risque avec les joueurs. Ça n’a aucun sens. Nous avons un grand groupe, l’entraînement était vraiment bon et les garçons étaient vraiment dedans. Je n’ai pas encore pris de décision parce que je n’ai pas encore vu le doc mais j’aurai une conversation avec lui et nous verrons qui est en conflit.



il y a 1h 04.51 HAE Brighton : La qualification pour la Ligue Europa étant assurée, le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré qu’il devra ajouter des corps à son équipe, surtout si la paire très demandée Moises Caicedo et Alexis Mac Allister est vendue pendant l’été. Il a cependant déclaré qu’il n’apporterait pas trop de nouveaux joueurs. « Lundi commence la période la plus difficile de ma saison car sans football, c’est difficile », a-t-il déclaré avant le déplacement de son équipe à Aston Villa. « J’ai hâte de commencer la prochaine pré-saison. Je pense que nous devons travailler pendant ces vacances car nous devons constituer une nouvelle équipe pour préparer la nouvelle saison. Je pense que nous n’avons pas besoin d’autant de joueurs. Nous devons comprendre si Caicedo, Mac Allister [are sold] – Je ne sais pas quels joueurs peuvent partir – alors il faut faire venir de très bons joueurs car la saison prochaine sera plus dure que celle-ci. Au sujet du type d’argent que le propriétaire du club Tony Bloom lui donnera à dépenser, De Zerbi a affiché un visage impassible qui aurait fait l’envie de son patron joueur de poker. « Je ne peux parler que des caractéristiques, de la qualité des joueurs », a-t-il déclaré. « L’argent n’est pas mon travail. Bien sûr, je peux vous dire que nous devons avoir une équipe plus forte, une plus grande équipe car nous jouerons dans quatre compétitions. Et nous devons être prêts à concourir à notre manière dans ces quatre compétitions car nous sommes arrivés avec 14, 15 joueurs dans la partie cruciale de la saison. « L’année prochaine sera plus difficile car dans l’histoire de la Premier League, il peut arriver que des clubs remportent la Ligue Europa et l’année prochaine, il faut se battre pour éviter la relégation. » Après une saison au cours de laquelle il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine et aidé Brighton à se qualifier pour l’Europe pour la première fois de son histoire, Alexis Mac Allister devrait quitter le club cet été et a été fortement lié à un déménagement à Liverpool. Photo : Nigel Keene/ProSports/Shutterstock