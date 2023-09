Finales de la Ligue de Diamant 2023 : où et comment regarder Neeraj Chopra et d’autres athlètes indiens en direct en action ?

Après 13 étapes passionnantes, la Diamond League 2023 a désormais atteint sa phase finale. La confrontation au sommet devrait avoir lieu à Hayward Field à Eugene, aux États-Unis. Au total, 16 épreuves d’athlétisme seront organisées lors de la finale de la Diamond League, prévue les 16 et 17 septembre. Ce sera la première fois que trois athlètes indiens seront vus en action lors de la finale de la Diamond League. Fraîchement terminé triomphant aux Championnats du monde d’athlétisme, Neeraj Chopra participera à l’épreuve du lancer du javelot. Il a terminé troisième du classement avec 23 points après avoir remporté les étapes de Doha et de Lausanne et décroché une médaille d’argent au meeting de Zurich.

Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar participera à l’épreuve de saut en longueur masculine. Lors de sa première campagne dans la Diamond League, Sreeshankar a enregistré trois classements parmi les trois premiers respectivement à Paris, Lausanne et Zurich. Il a raté l’étape d’Oslo mais a réussi à se qualifier pour la finale avec 14 points. L’autre Indien qui participera à la finale de la Diamond League est Avinash Sable, qui participera à l’épreuve du 3000 m steeple. Il a enregistré une cinquième place à Stockholm, une sixième place en Silésie et une cinquième place à Xiament pour récolter 11 points.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra, M Sreeshankar et Avinash Sable : les Indiens participeront à la finale de la Ligue de diamant 2023

Avant la finale de la Diamond League 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement :

À quelle date auront lieu les Finales de la Diamond League 2023 ?

Les finales de la Diamond League 2023 auront lieu le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre.

Où se déroulera la finale de la Diamond League 2023 ?

La finale de la Diamond League 2023 aura lieu au Hayward Field à Eugene, aux États-Unis.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les finales de la Diamond League 2023 ?

Les finales de la Diamond League 2023 seront télévisées sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la finale de la Diamond League 2023 ?

Les finales de la Diamond League 2023 seront diffusées en direct sur l’application et le site Web JioCinema en Inde.