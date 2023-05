Finales de la Liga MX : joueurs de Chivas-Tigres, intrigues, plus

Préparez-vous pour la finale de la Liga MX ! Chivas remportera-t-il son 13e titre et égalera-t-il un record historique de ses rivaux Club America ? Les Tigres soulèveront-ils d’une manière ou d’une autre un championnat avec leur troisième manager en charge depuis février?

En commençant par le match aller de jeudi à l’Estadio Universitario de Tigres et en terminant par le match retour de dimanche à l’Estadio Akron de Chivas, cette semaine définira les vainqueurs du tournoi Clausura 2023. Voici tout ce que vous devez savoir sur les deux finalistes.

CHIVAS

(Saison régulière : 3e place, 10V-4D-3D)

Comment ils sont arrivés ici

L’élan est crucial dans les séries éliminatoires et personne n’a sprinté dans la Liguilla en meilleure forme que Chivas. Se lancer dans les séries éliminatoires avec une séquence de quatre victoires consécutives, Los Rojiblancos puis a battu non seulement un rival en séries éliminatoires, mais deux par Atlas en quart de finale Clasico Tapatio et Club America en demi-finale Clasico Nacional.

Tout était loin d’être facile pour le nouveau manager Veljko Paunovic et la formation entièrement mexicaine de Chivas. Dans les quarts, Chivas a dû rebondir après un déficit de 1-0 au match aller et s’est faufilé dans le tour suivant avec un bris d’égalité de tête de série plus élevé après un match nul 1-1 au match retour. Contre le Club America en demi-finale, Chivas a de nouveau chuté 1-0 au match aller avant de revenir en force au match retour avec une victoire convaincante 3-1 à l’extérieur qui leur a permis de mener 3-2 au total.

Forces faiblesses

Dans un temps étonnamment rapide lors de sa toute première saison en tant que manager de la Liga MX, Paunovic a rendu son équipe défensivement rigide et organisée dans ce qui était généralement une formation 4-1-4-1 ou 4-3-3. Il y a eu une augmentation notable de la confiance de la ligne arrière en 2023, et même lorsqu’ils ont commis des erreurs, le gardien Miguel « Wacho » Jimenez a fait un travail exceptionnel avec ses innombrables moments dignes d’intérêt devant le filet.

Contre le Club America lors du match retour de la demi-finale, Paunovic a également montré qu’il pouvait également être un tacticien avisé avec une défense surprise à 3 qui a gardé le meilleur buteur de la Liga MX Henry Martin silencieux.

Et pourtant, Chivas se retrouve souvent dans des résultats étroits avec son manager qui vise généralement le pragmatisme plutôt que le risque. Cette stratégie a fonctionné dans l’ensemble cette saison, mais a conduit à deux défaites 1-0 en séries éliminatoires. En haut, l’attaque continue de ressembler à un travail en cours pour leur entraîneur qui ne semble toujours pas sûr s’il veut utiliser un vrai attaquant ou un faux neuf. Les choses se sont améliorées avec leurs duels aériens en séries éliminatoires, mais ils ont également eu des problèmes persistants tout au long de l’année lorsqu’ils se sont battus pour le ballon dans les airs.

Alexis Vegas sera le meneur de jeu clé de Chivas. Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

Qui est leur MVP ?

L’ailier / attaquant Alexis Vega a été meilleur pendant les séries éliminatoires, mais le milieu de terrain offensif Victor Guzman semble devoir faire une grosse performance. Le joueur de 28 ans, qui compte sept buts et deux passes décisives en Liga MX depuis fin janvier, fait un peu de tout pour Chivas avec son jeu, sa distribution et sa volonté d’accumuler des tirs en cas de besoin.

Le crédit devrait également être accordé à Jimenez dans le filet. Malgré quelques moments de casse-tête en 2023 qui lui ont valu des critiques, le gardien de but a plus que compensé ceux avec une longue liste d’arrêts dramatiques qui émergent dans les dernières minutes des matchs. En séries éliminatoires, il n’a en moyenne qu’un seul but accordé par match.

Ce que signifierait un titre pour le club

Un championnat signifierait un retour à la grandeur pour les géants de la Liga MX qui ont récemment peiné et se sont frayé un chemin à travers des saisons décevantes. Cela ne fait pas longtemps depuis leur dernier titre de champion en 2017 Clausura, mais les dernières années ont semblé une éternité pour la deuxième équipe de Liga MX la plus titrée qui reviendra enfin en finale après sa dernière saison de championnat. .

Ce surnom de « deuxième plus réussi » disparaîtrait également s’ils battaient Tigres cette semaine. Avec un titre en main, Chivas égalerait le record de tous les temps de la Liga MX de 13 championnats détenu par son rival historique Club America, qu’il vient de battre en demi-finale.

Un trophée renforcerait également l’optimisme quant à la nouvelle ère du club sous Paunovic et le directeur technique Fernando Hierro, tous deux embauchés en octobre dernier. Après la longue période sans apparition en finale et de nombreux changements de personnel, Paunovic et Hierro cherchent à faire avancer l’équipe dans la bonne direction.

TIGRES

(Saison régulière : 7e place, 7W-4D-6L)

Comment ils sont arrivés ici

Cette section devrait probablement être renommée « Ils sont arrivés ? » compte tenu de leur saison de montagnes russes.

Début février et après seulement cinq matchs aux commandes de Diego Cocca, Tigres a réussi un tu ne romps pas avec moi, je romps avec vous bougez après avoir décidé de « mettre fin à la relation de travail » avec leur entraîneur qui avait accepté un poste avec l’équipe nationale masculine du Mexique.

L’ancien joueur des Tigres Marco Antonio « Chima » Ruiz a pris les commandes lors de son premier match le 11 février, mais après une séquence de neuf matchs terne qui s’est terminée par quatre défaites consécutives en Liga MX et de mauvaises performances offensives, Ruiz a ensuite été renvoyé et remplacé par Robert Dante. Siboldi en avril.

Siboldi est le troisième entraîneur des Tigres depuis février et le quatrième depuis novembre dernier. Et bien que de légères améliorations aient été apportées sous lui, cela n’a pas empêché l’erratisme de l’équipe riche en talents qui a dépassé Toluca (5-4 au total) en quarts de finale et a dépassé les rivaux de Crosstown Monterrey (2-1 au total) en demi-finale.

Forces faiblesses

Vous ne pouvez pas nier l’expérience et la puissance de l’équipe qui compte des vétérans renommés comme Nahuel Guzman, André-Pierre Gignac, Guido Pizarro, Luis Quiñones et plusieurs autres joueurs très compétents. À leur meilleur, ils sont l’équipe d’attaque la plus impitoyable du Mexique qui dispose d’une quantité effrayante d’outils et d’options différents.

Siboldi continue de faire des ajustements dans son travail qu’il a depuis un peu plus d’un mois, mais ce qui a aidé les Tigres n’est pas d’être aussi lourd qu’ils l’étaient autrefois avec leur possession dans un système 4-2-3-1 (3-5- 2 samedi dernier). Au cœur du XI, ils ont été complètement revitalisés par la forme montante de sans doute le MVP des séries éliminatoires jusqu’à présent : le milieu de terrain offensif Sebastian Cordova.

Les tigres sont un peu en désordre et doivent encore maintenir une sorte de cohérence. Parallèlement aux changements de direction, une partie de leurs problèmes est due à des noms chevronnés comme l’attaquant de 37 ans Gignac qui semblent avoir dépassé leur apogée. Dans le but également, la nature ostentatoire et imprévisible de Guzman est progressivement devenue un obstacle au lieu d’un facteur X vital.

Sebastian Cordova a été le MVP des séries éliminatoires. JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images

Qui est leur MVP ?

Dans une liste imposante remplie de superstars, leur MVP est quelqu’un qui pourrait même ne pas entrer dans la liste de leurs sept meilleurs joueurs les plus qualifiés.

Cordova, un héros inattendu avec un but dans les cinq matchs éliminatoires des Tigres cette saison, a été l’une des principales raisons pour lesquelles ils sont en vie dans la course au titre. L’international mexicain de 25 ans a été sensationnel en mai avec non seulement ses buts, mais aussi son dépassement dans le dernier tiers.

Gignac devrait également être salué, quels que soient ses pouvoirs décroissants. Même avec sa baisse de rythme et de finition, ses talents restent bien supérieurs à ceux d’une majorité d’attaquants de la ligue. Rien n’indique qu’il quittera bientôt Tigres, mais compte tenu de son âge et de la nécessité de redévelopper l’équipe de Tigres, cela pourrait être l’une des dernières opportunités pour la star française de remporter un impressionnant cinquième championnat de Liga MX avec l’équipe.

Ce que signifierait un titre pour le club

Ce serait un autre exemple de la puissance croissante du football mexicain moderne d’un club de Nuevo Leon dans le nord. Vivant souvent dans l’ombre de géants traditionnels comme Club America et Chivas, des équipes dépensières comme Monterrey et Tigres ont détourné l’attention au 21e siècle grâce à leurs listes de stars, leurs trophées et leurs fans passionnés.

Bien que les deux n’aient pas encore atteint le même niveau en ce qui concerne le nombre total de trophées de la Liga MX, des progrès sont en cours, et en particulier par Tigres. Alors que les Tigres ont actuellement sept championnats de ligue en main – par rapport aux 13 de Club America et aux 12 de Chivas – quatre d’entre eux ont été remportés au cours des 10 dernières années seulement.

Si un Tigre classé septième qui a eu trois managers cette saison peut remporter un titre, imaginez à quoi pourrait ressembler une équipe plus renforcée avec un plan d’entraînement concret à l’avenir.