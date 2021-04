L’Espagne défendra son trophée de la Coupe Davis après sa victoire à domicile en 2019

Les finales de la Coupe Davis de cette année se dérouleront dans trois villes, Turin et Innsbruck étant ajoutées en tant que co-hôtes avec Madrid, a annoncé la Fédération internationale de tennis.

Chaque ville accueillera deux des six groupes, Madrid organisant deux quarts de finale, et Innsbruck et Turin un chacun. La capitale espagnole accueillera les demi-finales et la finale.

L’épreuve par équipe masculine se déroulera également sur 11 jours au lieu de sept après des changements ratifiés par le conseil d’administration de l’ITF et son partenaire Kosmos Tennis, la société d’investissement basée en Espagne qui investit 3 milliards de dollars dans le sport sur 25 ans.

Rafael Nadal visera à inspirer l’Espagne à plus de gloire en Coupe Davis plus tard cette année

« Nous sommes très heureux de présenter les finales de la Coupe Davis à Innsbruck et à Turin », a déclaré le directeur de la finale de la Coupe Davis, Albert Costa.

« Les deux villes ont soumis des offres impressionnantes qui non seulement promettent une expérience de classe mondiale pour les joueurs et les fans, mais incluent également des mesures strictes pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants. »

Le lieu de Madrid est en train de changer avec la Madrid Arena de la Casa de Campo remplaçant la Caja Magica qui a organisé les 25 rencontres, chacune composée de deux simples et d’un double, en 2019.

La Pala Alpitour Arena de Turin est un choix logique car elle accueillera pour la première fois la finale de l’ATP la semaine précédente, tandis que le lieu à Innsbruck sera l’Olympia-Halle, où la Grande-Bretagne jouera aux côtés de la France et de la République tchèque.

Le n ° 1 britannique Dan Evans espère mener son camp lorsqu’il affrontera la France et la République tchèque à Innsbruck

L’épreuve par équipe masculine de 121 ans a été remaniée en 2019 avec les matches à domicile et à l’extérieur traditionnels d’une saison remplacés par un format à élimination directe de style Coupe du monde avec 18 nations en lutte pour le titre à Madrid en novembre.

Madrid accueillera le groupe A qui comprend l’Espagne, la Russie et l’Équateur et le groupe B avec les finalistes 2019, le Canada, le Kazakhstan et la Suède.

L’Autriche sera assurée d’un soutien à domicile dans ses relations avec la Serbie et l’Allemagne avec Innsbruck organisant le groupe F avec le groupe C (France, Grande-Bretagne et République tchèque).

Turin accueillera le Groupe D (Australie, Croatie, Hongrie) et le Groupe E (États-Unis, Italie, Colombie).

Les finales se dérouleront du 25 novembre au 5 décembre et se joueront sur un court dur.

