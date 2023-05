Finales de la Conférence Ouest Lakers-Nuggets : 5 choses à surveiller

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

La confrontation en finale de la Conférence Ouest entre les Lakers de Los Angeles et les Nuggets de Denver, qui commence mardi soir, est considérée comme une surprise légitime.

En entrant dans les séries éliminatoires, les deux équipes ont été gravement sous-estimées.

Même si les Nuggets ont obtenu la première place de la Conférence Ouest avec une fiche de 53-29, ils ont volé sous le radar avant de démanteler les Phoenix Suns au deuxième tour des séries éliminatoires, certains pensant que leur succès en saison régulière était un hasard. en raison d’autres équipes aux prises avec des blessures ou ayant besoin de plus de temps pour geler après avoir refait leurs listes.

Les Nuggets ont réfuté cela.

Ne cherchez pas plus loin que la performance de 53 points de Jokic contre les Suns lors du match 4 ou ses cinq triples doubles en séries éliminatoires. Et puis il y a Jamal Murray, qui est passé d’une moyenne de 20 points cette saison à marquer au moins 30 points en quatre matchs ces séries éliminatoires.

Quant aux Lakers, personne ne pensait qu’ils seraient dans cette position il y a quelques mois à peine alors qu’ils occupaient la 13e place à l’Ouest. Mais ils ont réorganisé leur liste, ajoutant six nouveaux joueurs avant la date limite des échanges. Ils ont continué à se frayer un chemin jusqu’à la septième graine. Et maintenant, avec James et Davis en bonne santé, ils sont de vrais prétendants au titre.

LeBron, les Lakers avancent à la WCF, qui mérite le plus de crédit pour leur succès ?

Voici les cinq scénarios que vous devez connaître sur cette série.

1. James Lebron est en mission pour remporter son cinquième championnat

James a longtemps fait savoir à quel point il voulait être de retour dans la position de concourir pour un autre titre.

Après que les Lakers aient raté les séries éliminatoires la saison dernière, il a tweeté en avril dernier : « Je ne peux/ne manquerai PAS l’après-saison pour ma carrière ! C’est m— MAL. »

Puis, pendant le week-end des étoiles cette année, alors que les espoirs des Lakers en séries éliminatoires sont menacés, James a qualifié la course d’étirement de « 23 des matchs les plus importants de ma carrière pour une saison régulière ».

Les Lakers ont non seulement fait les séries éliminatoires – dépassant les Memphis Grizzlies, deuxième tête de série, et les Golden State Warriors, sixième tête de série – mais maintenant, James n’est plus qu’à huit victoires de son cinquième championnat.

Seuls 13 joueurs de la NBA ont remporté cinq bagues, une liste qui comprend Kobe Bryant, Tim Duncan et Magic Johnson.

Si James pouvait mener les Lakers jusqu’au bout cette saison, cela signifierait qu’il ne serait qu’à un anneau de son idole, Michael Jordan, l’un des quatre joueurs à remporter six anneaux.

2. Nikola Jokic a jeté son dévolu sur un championnat cette saison – pas MVP

Après la superbe saison de Jokic, certains étaient contrariés qu’il n’ait pas remporté son troisième MVP consécutif.

Jokic n’était pas parmi eux.

Lorsqu’on lui a demandé en mars ce que signifierait pour lui le fait de devenir seulement la quatrième personne de l’histoire de la ligue à remporter trois MVP consécutifs, Jokic a répondu : « Je ne sais pas. Cela ne veut rien dire de spécial. J’essaie juste de concourir, de gagner Jeux. »

Puis, avant que Joel Embiid ne soit nommé MVP plus tôt ce mois-ci, Jokic a déclaré qu’il n’avait « aucun intérêt » pour l’annonce, ajoutant : « J’espère que ce sera une journée ensoleillée, donc je peux être dans la piscine. »

Gagner un championnat est une autre histoire.

Jokic, qui a été sélectionné par les Nuggets en tant que 41e choix au total lors du repêchage de 2014, n’a jamais atteint la finale de la NBA et les lacunes des séries éliminatoires des Nuggets l’ont amené à être interrogé, malgré les distinctions de MVP.

Au cours de sa course MVP consécutive, les Nuggets n’ont jamais dépassé le deuxième tour des séries éliminatoires. Maintenant, il a enfin une chance de gagner le matériel qui lui tient vraiment à cœur : le trophée Larry O’Brien.

Le problème? Un gars nommé LeBron qui a participé à la finale 10 fois au cours de sa carrière de 20 saisons.

3. Anthony Davis contre Nikola Jokic … cela devrait être intéressant

Le match le plus intrigant de cette série est Davis contre Jokic, deux grands hommes aux forces très différentes.

Jokic s’est rendu pratiquement imparable du côté offensif. Il a un toucher doux, une force brute et des compétences de passe incroyables. Cette post-saison, il a récolté en moyenne 30,7 points, 12,8 rebonds et 9,7 passes décisives. Sa faiblesse ? La défense.

Pendant ce temps, la défense est le pain quotidien de Davis, surtout en séries éliminatoires. Davis a en moyenne moins de points ces séries éliminatoires que lors de la course au championnat des Lakers en 2020 (21,2 points contre 27,7 points), mais il a en moyenne plus de rebonds (14,1 contre 9,7) et de blocs (3,3 contre 1,4).

Davis va avoir les mains pleines contre Jokic, qui, selon Kevin Durant, « va devenir l’un des grands centres de tous les temps à avoir touché un ballon de basket » après que les Nuggets aient éliminé les Suns en six matchs.

Mais, heureusement pour Davis, il n’a pas à garder Jokic et à porter les Lakers du côté offensif pour que son équipe réussisse. En fait, cette post-saison, quatre joueurs des Lakers marquent en moyenne au moins 15 points par match : James (23,4 points), Davis, D’Angelo Russell (15,7 points) et Austin Reaves (15,4 points).

Pour Jokic, le défi sera de gérer l’athlétisme de Davis aux deux extrémités du terrain. Pour Davis, le défi sera d’arrêter un gars qui ne peut apparemment pas être arrêté du côté offensif.

Anthony Davis peut-il rester constant pour les Lakers à la WCF ?

4. Il s’agit d’un match revanche de la bulle finale de la Conférence Ouest. Est-ce important?

Les Lakers et les Nuggets se sont rencontrés lors de la finale de la Conférence Ouest 2020 à Orlando, mais on ne peut pas tirer grand-chose de cette réunion.

Les Lakers sont une équipe complètement différente, ne renvoyant que deux joueurs de leur alignement pour le championnat 2020 : James et Davis.

Les Nuggets ont un peu plus de continuité, retournant Jokic, Murray, Michael Porter Jr. et l’entraîneur-chef Michael Malone.

Les Nuggets sont plus expérimentés et plus coriaces maintenant.

Et les Lakers sont pratiquement méconnaissables, même leurs stars changent de rôle. (James était le principal meneur de jeu de l’équipe en 2020, maintenant il joue principalement l’attaquant de puissance. Et comme mentionné, Davis a été beaucoup plus axé sur la défensive ces séries éliminatoires.)

En 2020, les Nuggets sont revenus de deux déficits de la série 3-1 contre les Utah Jazz et les Los Angeles Clippers pour se qualifier pour la finale de la conférence, mais sont tombés face aux Lakers en cinq matchs.

Pendant ce temps, les Lakers ont remporté leur premier championnat en une décennie, battant le Miami Heat en six matchs. Miami est de retour en finale de la Conférence de l’Est cette année, laissant également la porte ouverte à un match revanche de la finale de la NBA.

LeBron et les Lakers affrontent les Nuggets, tête de série, dans le premier match de la WCF

5. La résurgence de Jamal Murray

Murray a eu une bulle légendaire, avec une moyenne de 26,5 points sur 50,5% de tirs depuis le terrain et 45,3% d’au-delà de l’arc avec deux performances de 50 points contre le Jazz.

Depuis, il a raté plus d’une saison à cause d’une opération au genou.

Mais Murray a encore excellé ces séries éliminatoires, avec une moyenne de 25,9 points, 6,5 passes décisives et 5,2 rebonds. Murray a aidé à soulager Jokic et a fait des Nuggets une équipe beaucoup plus difficile à garder.

Pour que les Nuggets battent les Lakers, Murray doit être au sommet de son art.

Là encore, la défense des Lakers a été si bonne qu’ils ont même pu embouteiller Steph Curry à certains moments lors de leur série de deuxième tour contre les champions en titre.

Tout au long des séries éliminatoires, les Lakers ont eu la meilleure note défensive de la ligue (106,5). Les Nuggets ont eu la meilleure note offensive (118,7) au cours de cette période.

Que la fête commence.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports les Lakers de Los Angeles Pépites de Denver Asssociation nationale de Basketball

Tendance NBA

Où Ja Morant va-t-il d’ici après le dernier incident présumé avec une arme à feu?

Lakers vs Nuggets: cotes du match 1, prévisions, calendrier, chaîne de télévision

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates





Loterie NBA Draft 2023 : cotes, fonctionnement, date, heure

Cotes du championnat NBA 2023: les favoris des Boston Celtics pour remporter le titre

Les Grizzlies suspendent Ja Morant après l’apparition d’une autre vidéo d’armes à feu sur les réseaux sociaux





Les 76ers se sont effondrés rapidement, et la chute n’est probablement pas encore terminée

Nerf avant la loterie NBA Draft pour Victor Wembanyama: « Le Grand Chelem de tous les Grands Chelems »

Commande de repêchage NBA 2023: liste complète des choix