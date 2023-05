Finales de la conférence NBA: Miami Heat a battu les Celtics de Boston derrière Gabe Vincent pour se déplacer à moins d’une victoire des finales NBA | Nouvelles de la NBA

Gabe Vincent a marqué 29 points pour aider l’hôte Miami Heat à se déplacer à moins d’une victoire de sa deuxième apparition en finale de la NBA en quatre saisons grâce à une victoire de 128-102 contre les Celtics de Boston dimanche.

Vincent a réussi 11 des 14 tirs depuis le sol – dont six sur neuf à trois points – et Duncan Robinson et Caleb Martin ont marqué respectivement 22 et 18 points sur le banc.

Jimmy Butler a récolté 16 points, huit rebonds et six passes décisives pour Miami, huitième tête de série, qui a tiré 56,8% sur le terrain (46 sur 81) et 54,3% sur trois points (19 sur 35).

Le Heat s’est amélioré à 6-0 à domicile lors des séries éliminatoires avant le quatrième match de la série des sept meilleurs mardi à Miami.

Bam Adebayo a marqué 13 points et Max Strus en a ajouté 10 alors que le Heat a pris le contrôle du match en devançant les Celtics, deuxième tête de série, par une marge de 32-17 au troisième quart.

Jayson Tatum de Boston a enregistré 14 points et 10 rebonds et Jaylen Brown a marqué 12 points, bien que la paire se soit combinée pour ne faire que 12 des 35 tirs du sol et un des 14 à trois points.

Les Celtics sont dos au mur ; aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a surmonté un déficit de 3-0 pour remporter une série.

Boston a réduit un déficit de 22 points à 12 à 61-49 après que Marcus Smart ait converti un jeu à trois points pour commencer le troisième quart. Miami a répondu avec une course de 28-9 pour prendre le contrôle du match, mis en évidence par une paire de trois points par Vincent.

Le Heat a mené 93-63 au quatrième quart avant que les deux équipes ne choisissent de reposer leurs stars. Vincent a pris en sandwich trois points autour d’un jeu à trois points et Robinson s’est converti au-delà de l’arc pour étendre l’avantage de Miami à 112-83 avec 4:43 à jouer.

Miami a pris une avance de 61-46 à la mi-temps après avoir tiré 57,5% du sol (23 sur 40) et 42,9% à trois points (neuf sur 21).

Martin a coulé un trio de trois points pour souligner sa performance de 11 points, tandis que Robinson et Vincent ont chacun fait une paire au-delà de l’arc pour terminer avec 10 points chacun.

Kevin Love de Miami a marqué cinq points rapides pour commencer le match avant de sortir après cinq minutes avec une blessure à la cheville. Il n’est pas revenu.