Finales de la conférence NBA: le retour en force de Derrick White soulève les Celtics de Boston devant Miami Heat et force le match 7 | Nouvelles de la NBA

Le retour en force de Derrick White a amené les Boston Celtics au bord du plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, repoussant le Miami Heat 104-103 pour forcer un match 7 en finale de la Conférence Est.

Les arbitres l’ont examiné, mais il n’a pas fallu longtemps pour donner le mot officiel alors que le pandémonium a éclaté au Kaseya Center.

« Le ballon est venu vers moi », a déclaré White. « J’ai réussi le coup. La saison était en jeu et nous ne voulons pas rentrer à la maison ».

Le joueur de 27 ans est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à frapper un buzzer-batteur avec son équipe à la traîne et face à l’élimination – « The Shot » de Michael Jordan pour Chicago contre Cleveland en 1989 étant l’autre.

Ses coéquipiers Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui ont respectivement marqué 31 et 26 points, ont également battu des records alors que leurs contributions ont conduit les Celtics à devenir la quatrième équipe de la NBA à effacer un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept et à forcer un match décisif.

Les autres membres de ce club – les New York Knicks de 1951 lors de la finale de la NBA, les Denver Nuggets de 1994 au deuxième tour et les Portland Trail Blazers de 2003 au premier tour – ont tous perdu le match 7, tous sur la route.

Boston, cependant, rentre chez lui pour son tir à l’histoire. Le match 7 se déroule aux premières heures de la matinée de mardi sur le sol des Celtics, un match qui décidera qui rencontrera le champion de la Conférence Ouest Denver Nuggets dans une série de titres qui débutera jeudi.

Le Heat a donné l’impression qu’il pourrait inverser la tendance alors que Jimmy Butler a effectué trois lancers francs avec 3,0 secondes à jouer après qu’Al Horford l’ait commis une faute.

La faute ayant été sifflée à l’origine avec 2,1 secondes à jouer, les arbitres ont remis 0,9 seconde après avoir revu le jeu pour une avance d’un point dans la manche. Il a couronné un rallye de Miami de 10 points à moins de quatre minutes de la fin.

Les Celtics ont fait entrer White dans le ballon lors de la dernière possession du match, et il a passé à Smart – qui a raté un trois points. Mais White a sprinté du point d’entrée au bord, le ballon est tombé entre ses mains et il a obtenu la mise en jeu juste avant la fin du temps imparti pour prolonger la saison de Boston.

On a demandé à l’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla, ce qui lui passait par la tête à ce moment-là.

« Rien, » dit Mazzulla. « Jeu 7. »

Ses adversaires, qui ont maintenant perdu autant de matchs cette semaine – trois – qu’ils en avaient lors de leurs 14 premiers matchs éliminatoires ce printemps, doivent se rallier avant le dernier match de la série.

« Nous devons partir sur la route et faire quelque chose de spécial », a renforcé Butler. « Mais nous avons un groupe spécial. »

« Je ne sais pas comment nous allons y parvenir, mais nous allons y aller et le faire », a ajouté l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Et c’est de cela qu’il s’agit dans les prochaines 48 heures. Il n’y a rien eu de facile cette saison pour notre groupe, et nous devons donc le faire à la dure. »

Quelle que soit la façon dont il se déroule, vous pouvez le regarder en direct sur Sky Sports Arena et Sky Sports Main Event à partir de 1 h 30 mardi.