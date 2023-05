Finales de la conférence NBA: Denver Nuggets au bord de la finale NBA après une victoire 119-108 contre les Lakers de Los Angeles lors du troisième match | Nouvelles de la NBA

Jamal Murray a marqué 37 points, Nikola Jokic en a ajouté 24 et les Nuggets de Denver ont pris une avance de 3-0 lors de la finale de la Conférence Ouest avec une victoire de 119-108 sur les Lakers de Los Angeles samedi soir.

Le duo des Nuggets a excellé dans la séquence, organisant à plusieurs reprises un jeu de pick-and-roll à deux suggéré par « Coach Jokic », selon l’entraîneur Michael Malone.

« Ce groupe est capable de faire de grandes choses, et ils y croient », a déclaré Malone. « La croyance est une chose très puissante. »

Faits saillants des Los Angeles Lakers contre les Denver Nuggets dans le troisième match de la série des finales de la Conférence Ouest



C’est ce dont leurs adversaires auront besoin d’une forte dose alors qu’ils sont suspendus au précipice de l’élimination. LeBron James en a parlé exactement lors de la conférence de presse d’après-match.

« Je ne peux pas parler pour les gars en ce moment parce que je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais je (crois) toujours », a déclaré James, qui a récolté 23 points, 12 passes décisives et sept rebonds.

« Il est donc temps de rentrer directement à la maison, de commencer le processus de traitement et le processus de récupération, et de se préparer pour lundi. Mon état d’esprit est toujours enfermé. »

Qu’il en fasse partie est encore en suspens. James, comme le reste de son équipe, a l’air fatigué et blasé. Il semble que la poussée désespérée depuis la date limite des échanges s’est finalement essoufflée face à une équipe largement supérieure.

Il aurait peut-être eu de l’aide sous la forme d’Austin Reaves et d’Anthony Davis, mais Rui Hachimura était le seul autre buteur des Lakers à atteindre le double des chiffres avec 13 points, et ils n’ont pas non plus pu contrer l’effort équilibré des Nuggets sur le tronçon.

« Ils ont été au sommet de la chaîne alimentaire pour une raison et ont une pléthore de gars qui peuvent vous blesser, comme cela a été pleinement affiché ce soir », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. « Mais tu sais, les circonstances sont ce qu’elles sont. Difficile, mais pas impossible. »

La séquence de quatre triples doubles consécutifs de Jokic s’est terminée par un match assez calme pour le double MVP, mais son partenaire dans le crime a renforcé les paroles de Ham en marquant 17 points dans un premier quart-temps dynamique.

Hachimura est venu aider à briser le jeu, mais les Lakers ont poursuivi pendant la majeure partie du match et ont maintenant la tâche colossale de faire ce qu’aucune équipe n’a fait auparavant dans l’histoire de la NBA : revenir d’un déficit de 3-0 en séries éliminatoires.

« Nous avons été dos au mur (depuis) ​​probablement environ les deux derniers mois, peut-être plus que cela depuis la date limite des échanges », a déclaré Reaves lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait nous arriver.

« Se balancer, lancer des coups de poing pour se battre pour saisir cette opportunité. … Nous pouvons soit sortir lundi et rentrer à la maison, soit nous pouvons nous battre pour un autre jour. Et avec le groupe de gars que nous avons, je sais ce que c’est la réponse sera. »