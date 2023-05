Finales de la conférence NBA: Butler guide Heat devant les Celtics pour une avance de 2-0 | Nouvelles de la NBA

Jimmy Butler a marqué 27 points, y compris le panier de bris d’égalité avec 2:33 restants, alors que le Miami Heat a pris le contrôle de la finale de la Conférence Est avec une victoire de 111-105 sur l’hôte Boston Celtics lors du match 2 vendredi soir.

La victoire a permis à Miami de gagner à Boston pour le deuxième match consécutif pour prendre une avance de 2-0 dans la série des sept meilleurs avec les matchs 3 et 4 disputés à Miami dimanche et mardi, respectivement.

Caleb Martin a établi un sommet en carrière en séries éliminatoires avec 25 points sur 11 tirs sur 16 depuis le banc pour la huitième tête de série Heat. Bam Adebayo de Miami a contribué 22 points, 16 rebonds et neuf passes décisives et la réserve Duncan Robinson a récolté 15 points.

Jayson Tatum a récolté 34 points, 13 rebonds et huit passes décisives pour Boston, deuxième tête de série, mais n’a pas converti de panier au quatrième quart pour le deuxième match consécutif. Les cinq points de Tatum au dernier quart sont venus sur des lancers francs dans la dernière minute.

Miami a commencé une course de 18-4 après le 3 points de Williams, Butler étant l’homme clé du rallye gagnant.

Jaylen Brown a marqué 16 points mais n’a tiré que 7 sur 23 depuis le terrain pour les Celtics. Malcolm Brogdon et Robert Williams III avaient 13 points chacun.

« Ces deux matchs, ils ont réussi à s’imposer », a déclaré Brown. « Mais qui peut dire que nous ne pouvons pas remporter les deux prochains matchs? Nous devons juste être prêts à jouer au basket. Nous ne pouvons pas perdre confiance. C’est le premier à quatre, et cela fera certainement une meilleure histoire . »

Le Heat s’est connecté sur 45,7% de ses tirs et était 9 sur 26 (34,6%) derrière l’arc à 3 points. Max Strus a ajouté 11 points pour Miami.

Boston a tiré 46,8% du terrain, dont 10 sur 35 (28,6%) à partir de 3 points. Derrick White avait 11 points pour les Celtics.

Le dunk de Robert Williams a donné à Boston une avance de 12 points avec 10:35 à faire dans la compétition.

Robinson a répondu avec deux 3 points lors de la poussée 10-2 qui a suivi à Miami pour réduire l’avance des Celtics à 91-87 avec 8:40 à faire.

Et après avoir frappé un 3 points pour donner à son équipe une avance de 96-87, Grant Williams a crié en direction de Butler. Il a ensuite été sifflé pour une faute lors du prochain voyage de Miami sur le sol après avoir commis une faute alors que Butler a chuté dans un sauteur court avec 6:22 à jouer dans le match.

Des mots ont été échangés et la paire est allée du front vers l’avant, pulvérisant des mots d’avant en arrière avant d’être rapidement séparée par leurs coéquipiers et de recevoir des doubles fautes techniques.

« Il a frappé un gros coup et a commencé à me parler. J’aime ça », a déclaré Butler. « Cela me rend beaucoup plus clé, cela pousse cette volonté que je dois gagner beaucoup plus et cela me fait sourire. Je suis un joueur décent. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui parler . »

L’attaquant de Miami, Martin, a ajouté: « Nous prendrons Mad Jimmy à tout moment. Je pouvais voir dans ses yeux qu’il était prêt à partir après cela. »

Après que Boston ait ramené son avance à neuf, le Heat a marqué neuf des 11 points suivants dans le cadre d’une course de 18-4. Le lay-up de Robinson a tiré Miami en 98-96 avec 4:36 à jouer avant que Williams ne marque sur un dunk avec 3:52 à jouer pour les Celtics.

Adebayo a effectué deux lancers francs et Butler a ajouté des paniers consécutifs, y compris le cerceau du feu vert alors que Miami augmentait de deux. Strus a partagé deux lancers francs et Adebayo a claqué à la maison un dunk écrasant pour le porter à 105-100 avec 55 secondes restantes.

Tatum a marqué ses premiers points du quatrième quart-temps en réalisant trois lancers francs avec 49,3 secondes à jouer. Gabe Vincent a renversé un sauteur avec 35,1 secondes à jouer pour donner au Heat un avantage de 107-103.

Après que Tatum ait effectué deux lancers francs à 21,6 secondes de la fin, Vincent et Strus ont chacun effectué deux lancers francs pour le sceller pour le Heat.

Tatum a marqué 15 points au troisième quart alors que Boston a transformé un déficit de quatre points à la mi-temps en une avance de 83-75. Les Celtics ont dominé le Heat 33-21 au cours de la période.

Martin avait 14 points avant la mi-temps alors que le Heat détenait un avantage de 54-50. Tatum a marqué 14 buts en demie pour Boston.