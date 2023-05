Finales de conférence NBA: Miami Heat a battu Boston Celtics lors du septième match de la finale de conférence Est | Nouvelles de la NBA

Miami Heat a évité de devenir la première équipe à gaspiller une avance de 3-0 dans les séries éliminatoires de la NBA après avoir battu les Boston Celtics 103-84 lors du match 7 de la finale de la Conférence de l’Est lundi.

Après une défaite dramatique dans les dernières secondes à domicile lors du match 6 samedi, Miami a remporté la victoire dont il avait besoin au TD Garden de Boston pour atteindre la finale de la NBA contre les Denver Nuggets, cette série devant commencer jeudi.

Jimmy Butler de Miami – nommé MVP de la finale de la Conférence Est après une moyenne de 24,7 points, 7,6 rebonds et 6,1 passes décisives dans la série – a connu des difficultés lors du match 6, mais a retrouvé son meilleur niveau lundi avec un sommet de 28 points.

Caleb Martin en a ajouté 26 alors que le Heat est devenu la deuxième tête de série n ° 8 à atteindre la finale de la NBA et la première depuis les New York Knicks en 1999, après avoir rebondi après avoir perdu les trois matchs précédents.

Bam Adebayo a enregistré 12 points, 10 rebonds et sept passes décisives alors que Miami terminait le travail, les équipes détenant une avance de 3-0 dans la série s’améliorant à 151-0 de tous les temps en séries éliminatoires de la NBA.

Jaylen Brown a récolté 19 points et huit rebonds tandis que Derrick White a marqué 18 points pour Boston, deuxième tête de série, qui n’est devenue que la quatrième équipe de l’histoire de la NBA à forcer un match 7 après avoir perdu les trois premiers matchs.

Image:

Le garde des Boston Celtics Derrick White (à gauche) a félicité Butler après le décideur de la série





Jayson Tatum a récolté 14 points et 11 rebonds pour les Celtics, mais il s’est foulé la cheville gauche lors de la première possession du match et a boitillé tout au long du match.

« C’était difficile parce que ça m’a en quelque sorte affecté le reste de la soirée », a déclaré Tatum. « Ça a enflé. C’était frustrant d’être une coquille de moi-même. C’était difficile de bouger. C’était frustrant, surtout sur le premier jeu. »

Miami a tiré 48,8% du terrain, dont 14 sur 28 à trois points. Duncan Robinson et Gabe Vincent ont ajouté 10 points chacun. Martin a fait quatre treys et récolté 10 rebonds et Butler a également eu sept rebonds, six passes et trois interceptions.

« J’ai tellement confiance en moi, et ce groupe de gars, je sais à quel point nous sommes une bonne équipe et nous avons fait en sorte que cela se produise », a déclaré Butler. « Nous sommes restés ensemble en équipe, nous sommes excités et heureux, mais nous avons quatre autres [wins] faire »

Image:

Butler, à gauche, a marqué 28 points pour Miami Heat lors de sa victoire lundi





Les Celtics se sont connectés sur 39% de leurs tirs et étaient neuf sur 42 (21,4%) derrière l’arc. Boston est allé 16 sur 77 [20.8 per cent] de trois points au cours des deux derniers matchs de la série.

Brown n’a tiré que huit sur 23 depuis le sol, un sur neuf à longue distance et a commis huit revirements lundi.

« Nous avons échoué. J’ai échoué », a déclaré Brown. « Nous avons laissé tomber toute la ville. Boston traînait 52-41 à la mi-temps, et White a gardé les Celtics dans le match avec 13 points au troisième quart.

White a inscrit huit points consécutifs alors que Boston a réduit un déficit de 16 points en demie avec 8:29 à faire en troisième. Les Celtics n’ont pas pu se rapprocher de sept, et le court sauteur de base de Martin avec 1,5 seconde à jouer a donné au Heat une avance de 76-66 avant le dernier quart.

Miami a commencé le quatrième quart en force avec un trois points de Martin et des paniers consécutifs de Butler pour porter l’avance à 17. Plus tard, quatre points consécutifs d’Adebayo ont porté l’avantage à 21 avec 6:55 restants. L’avantage de Miami a atteint 23 points.

« Nous avons parlé d’avoir un match difficile sur la route et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré Butler. « Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous en avons quatre de plus [wins] obtenir. »