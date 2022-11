Finales ATP: Rafael Nadal perd contre Taylor Fritz lors de son match d’ouverture | “J’ai besoin de plus de matches pour jouer à ce niveau” | Actualités Tennis

Les chances de Rafael Nadal de terminer l’année au premier rang mondial ont subi un coup dur avec une défaite en deux sets contre le débutant Taylor Fritz lors de son match d’ouverture à la finale de l’ATP à Turin.

Nadal a commencé l’événement avec 1 000 points de retard sur son compatriote espagnol Carlos Alcaraz, qui manque le tournoi en raison d’une blessure, mais devra maintenant remporter le titre pour le dépasser.

Son objectif le plus immédiat sera d’élever son niveau lors de son deuxième match de groupe contre Félix Auger-Aliassime après une performance semée d’erreurs lors d’une défaite 7-6 (7-3) 6-1 contre l’Américain Fritz.

Image:

Nadal renvoie le ballon à Fritz





Le premier set était de grande qualité mais Nadal, qui a également perdu son match d’ouverture au Masters de Paris la semaine dernière et n’a pas goûté à la victoire depuis le troisième tour de l’US Open il y a plus de deux mois, s’est fortement estompé au second.

Ce fut une belle performance de Fritz, cependant, le joueur de 25 ans remportant une deuxième victoire de la saison sur Nadal après l’avoir également battu en finale à Indian Wells au printemps.

Nadal, qui a passé du temps à la maison avec son fils nouveau-né, a déclaré : “Je ne pense pas que je me trouvais dans les bonnes positions dans le premier set. Je pense que mon service a bien fonctionné, puis il a frappé la balle. très fort.

“J’ai besoin de plus de matches pour jouer à ce genre de niveau, même si je m’entraîne bien, bien mieux que la façon dont je suis en compétition, sans aucun doute. C’est normal.

“Ce n’est pas le tournoi idéal et probablement une partie de la saison pour revenir après quelques mois sans être sur le circuit parce que vous n’avez pas le temps de prendre confiance.

“Dans ce tournoi, j’ai encore une chance. Mais bien sûr, je ne suis pas content du début. Ce premier match était très important pour moi.”

Il affrontera ensuite la troisième tête de série Casper Ruud, qui a joué son meilleur match depuis qu’il a perdu sa deuxième finale du Grand Chelem de l’année à New York pour battre Auger-Aliassime 7-6 (7-4) 6-4.

Le Canadien Auger-Aliassime a remporté sa première visite à l’événement de fin de saison grâce à une série de 16 victoires consécutives et trois titres consécutifs sur le circuit ATP en octobre et début novembre.

Mais, dans un concours largement dominé par le service, il n’a pas été en mesure de retrouver la même forme et une seule pause dans le septième jeu du deuxième set s’est avérée suffisante pour Ruud.

Trois joueurs britanniques sont en compétition dans l’épreuve de double et deux ont été victorieux dimanche.

Lloyd Glasspool et Finn Harri Heliovaara ont fait d’excellents débuts en battant les champions de Roland-Garros Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer 7-5 7-6 (7-3).

Les vainqueurs de l’US Open Joe Salisbury et l’Américain Rajeev Ram ont raté deux balles de match dans le deuxième set contre Marcel Granollers et Horacio Zeballos mais sont sortis vainqueurs d’un tie-break décisif tendu pour gagner 6-3 6-7 (8-10) (10 -8).

Neal Skupski et le Néerlandais Wesley Koolhof, qui sont les têtes de série, commencent leur campagne lundi après-midi contre les champions de l’Open d’Australie Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis.

Lundi également, Novak Djokovic joue dans la soirée contre Stefanos Tsitsipas, qui a également une chance de dépasser Alcaraz, tandis que le duo russe Daniil Medvedev et Andrey Rublev s’affrontent.