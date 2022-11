Finales ATP: Novak Djokovic bat Taylor Fritz en deux sets pour réserver une place en finale | Actualité Tennis

Novak Djokovic a maintenu sa candidature pour un sixième titre record de la finale de l’ATP en battant Taylor Fritz en deux sets pour atteindre la finale de dimanche à Turin.

Djokovic, qui est resté invaincu lors de la phase de groupes du tournoi de fin de saison de la tournée, a gagné 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) en un peu moins de deux heures. Il affrontera la troisième tête de série Casper Ruud ou Andrey Rublev en finale.

Le Serbe de 35 ans tente de remporter son premier titre en finale de l’ATP depuis 2015 et d’égaler le record de Roger Federer.

Djokovic a dû se remettre rapidement d’une victoire exténuante de trois heures contre Daniil Medvedev lors de son dernier match de groupe, qui s’était terminé moins de 24 heures auparavant,

Une démonstration fougueuse de Fritz l’a vu se remettre d’une panne dans le premier set. L’Américain a également breaké dans le match d’ouverture du deuxième et il semblait sur le point d’égaliser le match lorsqu’il a pris une avance de 5-3.

Mais Djokovic a reculé et a de nouveau trouvé un moyen de passer le bris d’égalité, remportant le match sur sa deuxième balle de match. Il a maintenant remporté ses six rencontres contre Fritz, 25 ans.

En plus d’égaler peut-être le record de Federer, Djokovic est également en mesure de réclamer le plus gros salaire de l’histoire du tennis dimanche, avec 4 740 300 $ offerts pour remporter le trophée de la finale de l’ATP invaincu.

“J’ai dû me battre pour survivre”, a déclaré Djokovic après avoir décroché sa place en finale.

“En entrant dans le match d’aujourd’hui après la bataille exténuante d’hier contre Medvedev, je savais qu’il me faudrait un certain temps pour m’adapter et trouver le mouvement dynamique dont j’avais besoin contre Fritz, qui est l’un des meilleurs serveurs du Tour.

“Je suis très heureux d’avoir surmonté celui-ci car je ne pense pas que ce fut l’un de mes meilleurs jours avec mon tennis, mais j’ai réussi à m’accrocher.”