Finales ATP: Novak Djokovic «a lutté physiquement» lors de la victoire exténuante contre Daniil Medvedev à Turin | Actualités Tennis

Novak Djokovic a remporté trois victoires sur trois lors de la phase du tournoi à la ronde de la finale de l’ATP alors qu’il se battait pour une victoire âprement disputée contre Daniil Medvedev à Turin.

Djokovic était déjà assuré de dominer le groupe et d’affronter Taylor Fritz en demi-finale samedi, mais il a creusé profondément pour éviter la défaite, remportant une victoire 6-3 6-7 (5) 7-6 (2) dans un match d’une durée de plus de trois heures.

Le joueur de 35 ans avait clairement du mal physiquement tard dans le deuxième set et dans le troisième et Medvedev a servi pour le match à 5-4 dans le match décisif, mais Djokovic a trouvé un moyen de revenir en arrière.

Djokovic a déjà battu Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev en phase de groupes





“C’est un énorme soulagement”, a déclaré Djokovic, en quête d’un sixième titre au championnat de fin de saison pour égaler le record de Roger Federer. “Daniil et moi avons eu quelques batailles dans le passé et je savais qu’en entrant dans le match d’aujourd’hui, ce serait son dernier match de la saison et il ne voudra certainement pas terminer la saison avec une défaite.

“J’ai bien commencé, j’ai eu des occasions dans le deuxième set, j’ai eu des points de rupture mais il a très bien joué dans ces points décisifs. Il jouait très vite. Je ne me sentais pas bien physiquement dans le troisième, j’ai beaucoup lutté. C’est une bataille et c’est un combat.

“Pouvoir trouver la dernière goutte d’énergie pour revenir… à 4-5 (dans le troisième set), j’ai réussi à lire son service et à bien anticiper et je me suis mis en bonne position.”

Medvedev – qui a remporté le titre en 2020 et a de nouveau atteint la finale l’année dernière – quitte Turin après avoir perdu chacun de ses trois matches de groupe en décidant des tie-breaks, tandis que Djokovic a admis que le concours lui avait beaucoup coûté.

Daniil Medvedev termine en bas du groupe vert après une troisième défaite consécutive





“Eh bien, c’était juste la fatigue d’une bataille exténuante. C’est tout ce que je peux dire. Je veux dire, il n’y avait pas de maladie”, a déclaré Djokovic aux journalistes. “Tout le monde a un de ces jours où il lutte plus physiquement. Pour moi, c’était aujourd’hui.

“Bien sûr, l’adversaire aime vous voir tomber, et il essaie de dominer dans les échanges, il essaie de prendre le dessus sur le match, ce qui était un peu la situation qui se produisait aujourd’hui.”

Le Grec Stefanos Tsitsipas rencontre le Russe Rublev plus tard vendredi, le vainqueur affrontant le Norvégien Casper Ruud en demi-finale.

En double, le Britannique Neal Skupski et le Néerlandais Wesley Koolhof ont maintenu leurs espoirs de demi-finale en s’imposant face à Ivan Dodig et Austin Krajicek, mais ils ont besoin de Nikola Mektic et Mate Pavic pour battre Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis pour se qualifier pour le dernier carré.