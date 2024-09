Finales ATP Next Gen : qui est en lice pour Djeddah ? Et comment l’événement va-t-il évoluer ?

Cet article fait partie de la série The Next Generation. Alors que les grands noms tels que Roger Federer, Serena Williams et Rafael Nadal appartiennent au passé, et que Carlos Alcaraz et Iga Swiatek gèrent le présent, L’Athlétique explore la prochaine génération : les étoiles montantes qui seront chargées d’assurer l’avenir du tennis.

Au cours des sept dernières années, les ATP Next Gen Finals se sont imposés dans le calendrier du tennis. L’événement a suscité beaucoup d’enthousiasme lors de son lancement en 2017 à Milan, comme moyen de mettre en avant les huit meilleurs joueurs de 21 ans et moins de la saison écoulée, tout en testant différentes règles et innovations qui pourraient ensuite être intégrées au circuit ATP principal.

Le tournoi a été le premier à utiliser l’appel électronique des lignes et un système de révision vidéo, tandis que le système de notation est unique : cinq sets de quatre jeux, avec un tie-break à 3-3 dans chaque set. L’idée est d’avoir moins de jeux avec moins d’enjeux et plus de jeux à la « fin » des sets.

Les règles ont été légèrement modifiées pour 2024, la limite d’âge étant désormais fixée à 20 ans au lieu de 21 ans, en reconnaissance du fait que des joueurs comme Carlos Alcaraz et Holger Rune ont fait leur percée plus tôt que ce qui était habituel lors de la création du tournoi. Lorsque les Finales ont commencé en 2017, avec le Big Three composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic toujours aussi dominant, il était plus rare que des joueurs fassent leur marque à 21 ans ou moins.

L’édition 2025 se déroulera du 18 au 22 décembre, au lieu du début décembre de l’année dernière. Elle fera donc office d’événement de pré-saison pour 2025 (les premiers événements de la saison prochaine débuteront les 27 et 30 décembre). Comme l’année dernière, le tournoi se déroulera à Djeddah, en Arabie saoudite.

Pour l’instant, les huit qualifiés restent inconnus, mais plusieurs joueurs sont déjà en bonne position. Plus généralement, les ATP Next Gen Finals approchent d’un point d’inflexion. Avec l’absence progressive des Big Three, que ce soit par retraite ou par relâchement de leur emprise sur les plus grandes récompenses du sport, l’évolution de l’événement – ​​et la nature de son rôle au sein de l’écosystème du tennis – sont toutes deux sujettes à débat. Et en dehors du tennis masculin, quelle est la probabilité d’un événement équivalent du côté féminin, et où cela pourrait-il se produire ?

Pour commencer, la question de savoir qui se qualifiera, c’est le talentueux Français Arthur Fils qui mène confortablement la course à Djeddah. Le jeune homme de 20 ans n’a peut-être pas explosé aussi vite que certains l’attendaient, mais il a quand même atteint le quatrième tour de Wimbledon et remporté son premier tournoi ATP de niveau 500, en battant Alexander Zverev dans le pays de l’Allemand lors d’une finale tendue à Hambourg il y a deux mois.



Arthur Fils en service à Wimbledon. (Glyn Kirk / AFP via Getty Images)

Le prochain en lice est l’Américain Alex Michelsen, battu par Jannik Sinner au deuxième tour de l’US Open le mois dernier. Le Californien de 20 ans est en 47e position, son meilleur classement en carrière, après un été très prometteur au cours duquel il a atteint la finale à Newport (Rhode Island) et à Winston-Salem (Caroline du Nord), ainsi que les quarts de finale au Citi Open de Washington.

Derrière eux, on retrouve Shang Juncheng (19 ans, de Chine), Jakub Mensik (19 ans, de République tchèque) et Luca Van Assche (20 ans, de France). Ces trois joueurs ont atteint le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem cette année. Shang, connu sous le nom de Jerry, et Mensik sont classés dans le top 70 mondial et sont des valeurs sûres pour Djeddah, tandis que Van Assche est juste en dehors du top 100 mondial.

Derrière lui se trouvent les trois joueurs actuellement en lice, séparés par seulement 79 points. Il s’agit du Brésilien Joao Fonseca (18), de l’Américain Learner Tien (18) et du Lituanien Vilius Gaubas (19). Fonseca et Tien ont tous deux attiré l’attention en 2024 grâce à des résultats remarquables à Rio et à Winston-Salem respectivement. Plus tôt dans l’année, Tien a enchaîné 28 victoires consécutives entre mai et juillet, ce qui lui a valu une wild card pour l’US Open.



João Fonseca célèbre sa victoire en Coupe Davis ce mois-ci. (Emmanuele Ciancaglini / Getty Images pour ITF)

Les joueurs les plus proches de décrocher l’une des dernières places qualificatives sont le Portugais Henrique Rocha et le Hongkongais Coleman Wong (20 ans tous deux), à seulement 21 et 31 points respectivement de Gaubas.

Course vers Djeddah | Les meilleurs jeunes de 2024 Joueur Âge Points 1. Arthur Fils (France) 20 1615 2. Alex Michelsen (États-Unis) 20 1016 3. Juncheng Shang (Chine) 19 820 4. Jakub Mensik (République tchèque) 19 770 5. Luca Van Assche (France) 20 425 6. João Fonseca (Brésil) 18 365 7. Learner Tien (États-Unis) 18 318 8. Vilius Gaubas (Lituanie) 19 286 9. Coleman Wong (Hong Kong) 20 280 10. Henrique Rocha (Portugal) 20 265

Si les joueurs de 21 ans avaient encore été éligibles, un autre Français prometteur, Giovanni Mpetshi Perricard, et Luca Nardi, qui a battu Novak Djokovic à Indian Wells plus tôt cette année, seraient en lice pour les qualifications. Tout comme l’Américain Zachary Svajda.

Même si ces jeunes de 21 ans étaient éligibles, ce ne serait toujours pas une équipe exceptionnelle par rapport à la première édition, par exemple, qui comprenait en 2017 Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Daniil Medvedev et Borna Coric — tous des jeunes qui avaient beaucoup de buzz autour d’eux. De même pour les deux remplaçants Stefanos Tsitsipas et Frances Tiafoe.

En général, c’est un événement qui a été un bon indicateur de succès futur. Les vainqueurs des Finales Next Gen ont été Chung Hyeon, Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, Brandon Nakashima et Hamad Medjedovic. Parmi ces quatre premiers, deux sont de multiples vainqueurs de Grand Chelem et futurs numéros 1 mondiaux, un est deux fois finaliste d’un tournoi majeur, et même Chung a une demi-finale à l’Open d’Australie à son actif malgré une horrible série de blessures depuis son titre Next Gen. Plus tôt ce mois-ci, une vidéo de l’événement de 2019 a fait le tour du monde, avec Sinner aux côtés de Tiafoe et Alex de Minaur, avant que tous les trois ne participent aux quarts de finale de l’US Open. Tiafoe a atteint les demi-finales ; Sinner a remporté le tout.

L’ATP est satisfaite de la manière dont l’événement a donné de la visibilité aux jeunes joueurs, avec une forte fréquentation à Milan lorsqu’il s’y est tenu entre 2017 et 2022. Sans surprise, Djeddah a été plus un défi l’année dernière.

L’idée de la Next Gen est devenue un concept bien établi dans le tennis masculin, et l’organisation d’un événement annuel est un moyen de consolider cette idée. Le système de notation différent, le court réservé aux simples et les innovations telles que les casques audio permettant aux joueurs de communiquer avec leurs entraîneurs confèrent à la finale une atmosphère particulière. La liste impressionnante d’anciens vainqueurs (et de finalistes comme Rublev, De Minaur et Sebastian Korda) lui confère une crédibilité. Et tant que les joueurs progressent des Next Gen Finals vers les échelons supérieurs du sport, et ne sautent pas directement de l’événement à cette stratosphère, l’ATP considère que cette finale a une place intéressante dans le calendrier.

Il y a eu des discussions sur la possibilité d’organiser un tel événement sur le circuit WTA en Arabie saoudite, L’Athlétique Des sources bien placées qui souhaitent rester anonymes pour protéger leurs relations ont affirmé que rien n’avait été confirmé (et il n’y aura certainement pas d’événement cette année). En novembre, les finales de la WTA se tiendront dans la capitale saoudienne de Riyad pour la première de trois éditions.

Si un tournoi de type Next Gen devait avoir lieu, la WTA devrait décider de la limite d’âge à respecter. En règle générale, les joueuses de la WTA ont percé plus rapidement que celles de l’ATP, en partie parce que les femmes mûrissent physiquement avant les hommes. Pour l’instant, il n’y a que 11 joueuses de 21 ans ou moins dans le top 100 (neuf du côté des hommes) et six joueuses de moins de 20 ans (quatre du côté des hommes).

Un événement pour l’une ou l’autre des tranches d’âge fonctionnerait donc bien sans avoir à créer une tranche d’âge trop jeune, ce qui pourrait donner l’impression que la pression est trop forte trop tôt. Cela dit, Coco Gauff ferait évidemment l’impasse sur un événement de type Next Gen car elle se qualifierait pour les finales principales de la WTA.

Les 20 meilleures joueuses WTA et moins en 2024 Joueur Âge Points 1. Coco Gauff (États-Unis) 20 3968 2. Diana Shnaider (Russie) 20 2156 3. Mirra Andreeva (Russie) 17 1973 4. Linda Noskova (République tchèque) 19 1913 5. Ashlyn Krueger (États-Unis) 20 900 6. Erika Andreeva (Russie) 20 625 7. Robin Montgomery (États-Unis) 20 469 8. Maria Timofeeva (Russie) 20 456 9. Brenda Fruhvirtova (République tchèque) 17 368 10. Marina Stakusic (Canada) 19 352

La WTA a aussi une certaine expérience dans l’organisation de ce genre d’événements. Entre 2014 et 2018, cinq éditions du tournoi Future Stars ont été organisées, mettant en vedette certains des meilleurs jeunes talents du jeu. Ces éditions se déroulaient toutefois par région et sur invitation. En 2015, avant la finale de la WTA à Singapour, quatre joueuses de 23 ans ou moins avaient été sélectionnées pour participer. Les critères étaient que deux des joueuses devaient être originaires d’Asie-Pacifique et les autres du reste du monde. Neuf ans plus tard, la sélection a extrêmement bien vieilli, avec le quatuor composé de Naomi Osaka, Zhu Lin, Caroline Garcia et Ons Jabeur. Osaka, qui venait d’avoir 18 ans, a remporté l’événement.



Naomi Osaka a remporté quatre titres majeurs à l’âge de 23 ans. (Clive Brunskill / Getty Images)

Un équivalent moderne susciterait sans doute beaucoup d’enthousiasme, comme cela a été le cas par intermittence pour l’épreuve masculine. Surtout lorsque de véritables futures stars comme Alcaraz y ont participé.

