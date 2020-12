Les extraterrestres sont-ils réels?

La découverte d’un gaz appelé phosphine sur Vénus peut indiquer que la vie extraterrestre pourrait en fait être une réalité sur la planète voisine, mais quand il s’agit de notre Terre, le seul globe habitable au monde (à ce jour) est parsemé de Observations d’OVNI et théories du complot.

Mais comme on dit, c’est 2020 et tout peut arriver, le chef de la sécurité spatiale israélienne a récemment affirmé que des extraterrestres et des astronautes américains avaient signé un accord et le président Trump en était conscient.

Dans une interview avec Israël Yediot Aharonot Le journal Haim Eshed – ancien chef de la direction spatiale du ministère israélien de la Défense – a déclaré que les objets volants non identifiés (OVNI) ont demandé à ne pas publier qu’ils sont ici parce que l’humanité n’est pas prête. L’interview en hébreu a conduit les gens à prendre un double enregistrement après que des parties aient été publiées en anglais par le Jerusalem Post mardi.

Eshed a lancé une autre bombe lorsqu’il a déclaré que l’actuel président américain Donald Trump était également au courant de l’existence des extraterrestres et était sur le point de révéler les informations surprenantes, mais qu’il lui a été demandé de ne pas le faire afin d’éviter des masses paniquées. apparence.

Les internautes, qui ont parcouru des photos de monolithes brillants apparaissant dans diverses régions du monde ces dernières semaines, ont également été intrigués par la révélation. Les mèmes effrayants ont rapidement pris le dessus sur Twitter et beaucoup pensaient que la présence extraterrestre sur Terre pourrait être l’adieu parfait à l’année 2020.

Ne croyez pas à l’existence de #extraterrestres c’est comme prendre une cuillerée d’eau d’un océan et dire qu’il n’y a pas de requin dans l’océan parce qu’il n’y en a pas un dans ma cuillère. pic.twitter.com/jnAGyRWtEe – Dharmendra Chavda (@DharmendrChavda) 8 décembre 2020

Expliquant pourquoi les extraterrestres ne se sont jamais révélés au grand public, Eshed a évoqué la fédération galactique et a déclaré qu’ils avaient attendu jusqu’à aujourd’hui pour que l’humanité se développe et atteigne un stade où nous comprendrons généralement ce que sont l’espace et les vaisseaux spatiaux. Selon NBCun porte-parole de la NASA a déclaré que l’un des objectifs de leur agence était la recherche de la vie dans l’univers, mais qu’il ne s’agissait pas encore de trouver des signes de vie extraterrestre.