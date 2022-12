Finale Strictly Come Dancing 2022 DERNIER: Les quatre derniers se préparent pour la confrontation dans la salle de bal CE SOIR en tant que cotes préférées des fans pour GAGNER

STRICTLY COME DANCING revient ce soir pour la dernière fois alors que 12 semaines de magie se terminent de manière glamour ce soir.

La grande finale de Strictly Come Dancing 2022 débute ce soir (17 décembre 2022) à 19h05 sur BBC One dans une émission spectaculaire de deux heures et demie.

Hamza Yassin et Jowita Przystał sont fortement pressentis pour remporter le très convoité trophée Glitterball.

Ils ont impressionné par leurs routines qui les ont vus cinq fois en tête du classement, dont la demi-finale.

Les célébrités Strictly Hamza, Fleur, Molly et Helen exécuteront trois danses lors de la finale. Les paires font chacune une danse préférée, un choix des juges et une danse de spectacle, cette dernière étant un mélange spectaculaire de genres avec des ascenseurs passionnants.

Lisez notre blog en direct Strictly 2022 ci-dessous pour les dernières nouvelles et potins