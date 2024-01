FINALE – Rois 1, Étoiles 5 – Lewis, McLellan

Les Kings de Los Angeles ont conclu un roadtrip de six matchs d’une saison avec une défaite 5-1 contre les Stars de Dallas, mardi soir à l’American Airlines Center. Les Kings ont conclu le voyage avec une fiche globale de 1-3-2.

Dallas a ouvert le score juste avant la moitié de la première période, grâce à l’attaquant Roope Hintz. Après la course, les Stars ont gagné la ligne bleue offensive grâce à l’attaquant Jason Robertson et Wyatt Johnston. Ce dernier a distribué la rondelle à Hintz dans l’enclave, où il l’a tirée vers son coup droit et a décoché un tir devant le gardien des Kings Cam Talbot pour le premier but du match.

À moins de cinq minutes du premier entracte, les Stars ont doublé leur avantage en profitant d’un rebond fortuit pour prendre une avance de 2-0 après 20 minutes. Dallas a de nouveau gagné la zone offensive, cette fois grâce à l’attaquant Evgenii Dadonov, qui a centré le ballon sur la jambière de Talbot, hors du patin du défenseur Vladislav Gavrikov et de peu au-delà de la ligne de but pour son dixième but de la saison et un avantage de 2-0.

Un peu plus de 90 secondes après le début de la deuxième période, les Kings ont inscrit un but en avantage numérique du défenseur Drew Doughty. Après que l’attaquant Phillip Danault ait écopé d’une pénalité lors du premier quart de travail de la strophe centrale, il a nourri Doughty au centre pour un tir sur réception, qui a échappé à tout le monde devant et a battu le gardien de Dallas Jake Oettinger à travers le cinquième trou pour réduire le score à 2. -1.

En moins de quatre minutes, Dallas a pris une avance de 2-1 et l’a porté à 5-1.

Premièrement, la meilleure ligne avant des Stars a de nouveau combiné dans la zone offensive, avec Johnston cette fois comme finisseur. Hintz a fait une passe courte et rapide à Johnston dans le cercle de gauche, où ce dernier a tiré devant Talbot du côté du gant pour le but et un avantage de 3-1. À peine 63 secondes plus tard, l’attaquant Joe Pavelski a porté le score à 4-1, alors qu’un tir de la pointe est passé à côté des extrémités, mais a dévié vers l’enclave, où Pavelski a marqué pour une avance de 4-1. L’attaquant Sam Steel a porté le score à 5-1 juste avant la mi-chemin du troisième, alors qu’il se transformait en 2 contre 1 en désavantage numérique, complétant la passe de l’attaquant Radek Faksa.

Écoutez l’attaquant Trevor Lewis et l’entraîneur-chef Todd McLellan après le match de ce soir.

Trevor Lewis

Ce qu’il a retenu du match de ce soir

Vous savez, je pense que nos passes n’ont pas été très bonnes ce soir et ils ont capitalisé sur beaucoup de ces occasions lorsque nous avions la rondelle ou ils ont effectué une transition plus rapide que nous et ils en ont capitalisé quelques-unes au début du troisième.

Sur combien les Kings avaient dans les réservoirs d’essence ce soir à Dallas

Je ne pense pas qu’il y ait d’excuses, je veux dire, nous sommes tous là depuis assez longtemps pour jouer ces matchs consécutifs et c’était un match à 15 heures hier, donc il n’y avait aucune excuse pour cela. Je pensais que nous étions bons par à-coups, mais pas à 60 ce soir.

Sur le jeu de l’équipe en deuxième période et ce qu’il a aimé dans cette séquence

Ouais, je pense que dans la seconde, nous avons été bons. Nous sommes revenus à notre jeu et avons gardé les choses simples et avons mis plus de rondelles dans leur filet. Ils ne facilitent pas l’obtention de ces occasions devant leur filet et dans le deuxième, nous avons fait du bon travail et nous nous en sommes en quelque sorte échappés dans le troisième.

On se demande si les Kings auraient pu renverser la situation en capitalisant sur leurs chances en deuxième

Rien ne va facile pour nous en ce moment et nous allons en sortir et ensuite nous en serons plus forts. Nous devons simplement continuer à nous battre et à travailler.

Sur le message au groupe en ce moment, je rentre chez moi après ce voyage

Je pense que lorsque les temps sont durs, c’est pour cela que vous construisez cette structure au début de l’année et que vous construisez vos fondations, votre identité. Lorsque les temps sont durs, vous devez vous y rabattre et simplement garder les choses simples, jouer avec votre identité et y travailler.

Todd McLellan

Sur son évaluation du match de ce soir

Je commencerai au début de la soirée, je pensais qu’il nous avait fallu du temps pour trouver nos jambes et démarrer et nous étions menés 2-0 au moment où cela s’est produit. Je pensais que nous avions eu une formidable deuxième période, une période de caractère. En entrant dans le troisième, on avait le sentiment que soit nous avions besoin du suivant, soit nous allions avoir quelques ennuis et évidemment ils l’ont compris après quatre ou cinq minutes. Après cela, nous devons ouvrir le jeu. Je ne pensais pas que nos passes et notre exécution en troisième période étaient comparables à celles de la deuxième. 2 contre 1, 3 contre 2, nous avons eu un 4 contre 2, nous avons eu une entrée en avantage numérique, le simple fait de passer a anéanti toute opportunité que nous avions en attaque. Eux par contre, ils sont descendus et ils ont marqué sur trois buts d’entrée et ils ont fait leurs jeux, c’est ça la différence.

Sur le jeu en deuxième période et si les Kings manquent de finition les laissent tomber pendant cette période

Nous étions beaucoup plus propres. Parfois, lorsque vous jouez consécutivement et que vous voyagez comme nous, il faut un peu de temps pour démarrer vos jambes, c’est compréhensible, mais les passes – que ce soit le quart-arrière ou le receveur – en première période étaient ” Ce n’est pas vraiment bien. Ensuite, cela a commencé à se dissiper, pensais-je, tard dans le premier. Dans la seconde période, nous étions bien connectés, nous avons regardé vite, nous étions devant eux, nous nous sommes créés plusieurs occasions de marquer et nous n’avons pas fini. Dans le troisième, après qu’ils aient marqué ce but, j’ai trouvé que notre exécution était encore mauvaise. Nous allons donc rentrer à la maison, nous reposer et nous préparer à jouer jeudi.

Si le manque de finition et de finition dans la seconde a laissé tomber les Kings ce soir

Nous avons eu notre part d’opportunités. Nous avons eu un 2 contre 1 en désavantage numérique et nous n’avons jamais réussi de tir au but, ils ont marqué sur le leur. Ils avaient des 3 contre 2, comme je l’ai dit plus tôt, ils les ont exécutés. Nous avions un 4 contre 2 et nous n’avons même pas manipulé la rondelle et c’est inquiétant pour moi, parce que je pense que nous avons des gens vraiment talentueux en ce moment qui ne sont pas, vous savez, nous insistons sur la vérification et la prévention, mais nous aussi il faut marquer des buts. Quand on n’utilise pas les opportunités qu’on a, le sixième match sur un road trip, ça va être dur de gagner et on n’en a pas profité.

Sur les niveaux d’énergie ce soir après un match où les Kings ont beaucoup exercé émotionnellement et physiquement en Caroline

Les matchs consécutifs sont difficiles en championnat, mais tout le monde veut les jouer. Nous ne pouvons pas utiliser cela comme excuse. Cela a été un long voyage en voiture, oui, mais cela a été un voyage émouvant pour beaucoup de gens. Nous avons du mal en ce moment à gagner des matchs, beaucoup d’entre eux sont serrés, je considérerais même celui-ci comme proche jusqu’à la fin. Mais c’est la LNH et chaque équipe traverse les rigueurs du voyage que nous venons de traverser et je ne pense pas que quiconque dans notre vestiaire, du moins pendant la salle des entraîneurs, envisageait même de lancer cela car c’est normal que nous ayons perdu parce que nous devons jouer consécutivement.

Remarques –

– Drew Doughty (1-0=1) a marqué en avantage numérique pour marquer son 150e but en carrière, rejoignant Rob Blake (161) comme seul autre défenseur de l’histoire de la franchise à atteindre la barre des 150 buts. Doughty est le huitième défenseur actif à franchir ce cap.

– Il s’agissait du troisième but en avantage numérique (PPG) de Doughty de la saison et du cinquième PPG de la carrière de Doughty contre les Stars, égalant Justin Faulk pour le plus grand nombre de PPG marqués contre Dallas par un défenseur actif.

– Il s’agissait du 76e PPG de la carrière de Doughty, derrière Brent Burns (87) et Shea Weber (106) pour la plupart des défenseurs actifs.

– Grâce à une mention d’aide sur le but de Doughty, Phillip Danault (0-1=1) a récolté sa 19e mention d’aide de la saison et totalise maintenant des points dans six matchs consécutifs (2-6=8). La séquence actuelle de Danault égalise Quinton Byfield (6 GP, 31 octobre – 11 novembre 2023 ; 0-9 = 9) pour la troisième plus longue séquence de points d’un patineur des Kings cette saison.

– Danault a maintenant récolté un point à chacun de ses trois derniers matchs sur la route à Dallas (1-2=3), remontant au 3 février 2022.

– Cette séquence de six matchs est également la deuxième plus longue séquence de points sur la route de Danault, derrière seulement une séquence de neuf matchs (5-5 = 10) du 19 mars au 19 avril. 27, 2022.

– Adrian Kempe (0-1=1) a récolté sa 23e passe décisive de la saison. Kempe devient seulement le septième patineur suédois cette campagne à enregistrer dix passes décisives ou plus en avantage numérique.

Les Kings retourneront à Los Angeles après le match de ce soir à Dallas. L’équipe a un jour de repos prévu demain et retournera sur la glace jeudi matin au Toyota Sports Performance Center à 10h30, avant d’affronter les Predators de Nashville à 18h30 au Crypto.com Arena.

