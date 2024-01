FINALE – Rois 1, Avalanche 5 – Danault, Anderson, McLellan

Les Kings de Los Angeles ont entamé un roadtrip de trois matchs avec une défaite 5-1 contre l’Avalanche du Colorado, vendredi soir au Ball Arena, leur 13e défaite à leurs 15 derniers matchs disputés.

À peine huit minutes après le début du match, l’attaquant Logan O’Connor a ouvert le score pour les hôtes en inscrivant son 12e but de la saison. La passe du défenseur Samuel Girard à travers la zone neutre a dévié sur la trajectoire d’O’Connor, qui s’est frayé un chemin juste au-dessus du cercle de gauche et a décoché un tir du poignet haut du côté du gant, devant le gardien des Kings Cam Talbot, pour un 1- 0 avantage.

O’Connor a doublé l’avance de son équipe plus tard dans le premier tiers, alors que l’Avalanche a forcé un revirement profondément dans la zone des Kings et a capitalisé. L’attaquant Ross Colton a forcé un revirement sous la ligne de but, tandis que l’attaquant Miles Wood a servi O’Connor devant, où il a inscrit son deuxième but de la période pour une avance de 2-0.

Avec seulement 90 secondes à jouer dans la première période, l’attaquant Nathan MacKinnon a marqué le troisième but de son équipe de la période, donnant au Colorado un avantage de 3-0 après 20 minutes. MacKinnon s’est frayé un chemin à travers la zone offensive, se déplaçant dans le cercle de droite et décochant un tir à l’intérieur du deuxième poteau pour son 31e but de la saison.

Après 20 minutes, les Kings ont effectué un changement de gardien de but, le gardien David Rittich entrant dans le filet pour les deux dernières périodes.

Au milieu de la deuxième période, les Kings ont profité d’un but en avantage numérique de l’attaquant Kevin Fiala, se ramenant à 3-1. Avec un bâton cassé du Colorado donnant aux Kings un peu plus d’espace, Fiala a enterré un tir sur réception, sur une passe basse à haute de l’attaquant Alex Laferrière, pour inscrire les visiteurs sur le tableau. Le défenseur Drew Doughty a également récolté une passe sur le jeu.

Les Kings ont réussi un penalty de quatre minutes, avec une autre bonne performance de leur unité PK, mais ont concédé 60 secondes plus tard alors que le Colorado a rétabli son avantage de trois buts au deuxième entracte. En entrant dans la zone 3 contre 2, après une collision en zone neutre, l’attaquant Andrew Cogliano a nourri le défenseur Josh Manson, qui a marqué haut sur le côté court depuis le cercle droit, donnant une avance de 4-1 à l’Avalanche.

Moins d’une minute après le début de la troisième période, le Colorado a conclu le score avec son premier but du match en avantage numérique. Après une pénalité précoce, le tir du défenseur Cale Makar depuis la pointe a dévié haut, a rebondi sur la glace et est passé entre les jambes de Rittich, pour le 12e but de Makar de la saison.

Écoutez l’attaquant Phillip Danault, le défenseur Mikey Anderson et l’entraîneur-chef Todd McLellan après le match de ce soir.

Philippe Danault



Mikey Anderson

Ce qu’il a retenu du match de ce soir

Je veux dire, je pensais que dans l’ensemble, tout le match était peut-être un peu plus structuré de notre part que lors du dernier match contre Buffalo, mais c’est la même chose. Quelques pannes, ils exécutent. De toute évidence, ils ont de bons joueurs, très talentueux et des jeux qui ne nous ont pas vraiment plu, ils ont trouvé un moyen de capitaliser. Difficile de revenir après en avoir abandonné trois assez tôt.

Sur les erreurs et la mauvaise gestion du jeu ayant conduit aux buts contre

Peut-être un peu des deux, je ne sais pas exactement ce qui a conduit à chaque but, je ne les ai pas tous regardés, mais oui, je pense que tout se déroule d’un moment à l’autre. Au fil du temps, cela a été systématique, parfois individuel, mais en tant que groupe, nous savons que nous l’avons, nous devons simplement arrêter d’en parler et le faire.

Sur ce qui, en tant que chef d’équipe, estime qu’il manque globalement à l’heure actuelle

Je pense que les petits détails que nous avions en cours au début de l’année sont devenus un peu plus laxistes. Tout au long, en commençant peut-être par le backend, nous parlons de poussées, puis cela mène en quelque sorte à tout le reste. Évidemment, nous savons que nous avons un bon groupe ici, que nous avons les bons éléments, mais en même temps, nous devons commencer à nous en approprier en tant que groupe, puis à renverser la situation.

Todd McLellan

Sur son bilan du match de ce soir

Mauvaise fin. Je pensais que nous avions bien commencé, puis nous avons concédé quelques buts à distance, ce qui nous a fait reculer, mais nous avons également eu nos occasions de marquer, de nous reprendre dans le match et nous ne l’avons pas fait. Donc, encore une fois, les deux extrémités de la glace.

Sur les buts marqués en première période et sur le fait de ne pas capitaliser après des séquences de jeu positif

Les buts qui ont été marqués, vous savez, c’étaient des tirs à distance qui ont été masqués, il n’y a pas que le gardien de but. Il n’y a pas beaucoup de système ou de tactique là-dedans, c’est une situation de 1 contre 1 et cela arrive. Je pense que le troisième a décollé du pied d’Englund et est revenu vers eux. Quand on se retrouve dans une équipe comme celle-ci, c’est difficile de revenir, mais je pensais que nos gars ont tenu bon pendant la majeure partie de la soirée. Les cinq dernières minutes n’étaient en aucun cas de bonnes cinq minutes pour nous, mais je pensais que nous avions tenu bon.

Sur les changements des Kings après avoir atteint les buts d’une manière ou d’une autre, cela ne génère pas l’élan nécessaire

Vous voulez rétablir ce que vous aviez et encore une fois, j’ai dit que les 10 ou 12 premières minutes du match n’étaient pas mauvaises, nous avons bien joué. Nous étions un peu hésitants, pensais-je, dans nos éruptions. Nous savions quoi faire, mais nous n’exécutions pas très rapidement et cela nous faisait paraître un peu plus lents à sortir. En ce qui concerne le rebond après un but, nous nous attendons à ce que, pour et contre, même lorsque nous marquons un but, nous devions répondre avec un bon effort.

S’il avait l’impression que le quatrième but était un briseur de dos

Nous appelons cela une rondelle sale ou une rondelle libre en zone neutre, les trois attaquants l’ont attrapé et tout d’un coup, c’est un 4 contre 2 qui va dans l’autre sens. Celui-là faisait mal.

Sur le processus de défense du Colorado

À mon avis, ils ont une ligne qui joue beaucoup et ils sont très bons et ils jouent un peu différemment des trois autres lignes. Donc, c’est un jeu différent selon contre qui vous êtes sur la glace. Ils sont très rapides et très confiants, ils s’échappent bien, leur backend est si actif qu’il faut aussi les surveiller pour essayer de prévenir.

Remarques –

– Kevin Fiala (1-0=1) a marqué son 12e but et son 42e point (12-30=42) de la saison, égalant Adrian Kempe (16-26=42) en tête de l’équipe en termes de score. Fiala a marqué cinq points (2-3=5) sur ses cinq derniers matchs.

– Drew Doughty (0-1=1) a enregistré sa 15e passe décisive de la saison. Il a maintenant enregistré un point lors de matchs consécutifs contre l’Avalanche (1-0=1, 3 décembre 2023). Avec cette aide, Doughty a enregistré 15 passes décisives ou plus au cours d’une saison pour la 16e fois de sa carrière, le plus grand nombre de saisons de ce type par un défenseur dans l’histoire des Kings et le troisième plus grand nombre de saisons de ce type parmi les défenseurs actifs, derrière seulement Brent Burns (17x ) et Ryan Suter (18x). Doughty devient le 26e défenseur de l’histoire de la LNH à enregistrer 15 passes décisives au cours d’une saison 16 fois ou plus.

– Alex Laferrière (0-1=1) a récolté sa huitième passe décisive de la saison. Laferrière a maintenant enregistré des passes décisives lors de matchs consécutifs (0-1 = 1 ; 24 janvier 2024 contre BUF) pour la première séquence de passes décisives de sa carrière et la troisième séquence de deux matchs consécutifs avec au moins un point de sa carrière. Laferrière devient le cinquième patineur des Kings au cours des 20 dernières années à enregistrer trois séquences de deux matchs avec au moins un point lors de sa première saison, rejoignant Austin Wagner (3x, 2018-19), Wayne Simmonds (4x, 2008-09), Drew Doughty ( 5x, 2008-09) et Anze Kopitar (12x, 2006-07).

Les Kings devraient s’entraîner demain à 13 heures, heure locale, 11 heures du Pacifique, depuis St. Louis.

