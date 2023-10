Les Ravens ont réussi. Négligemment et avec une tension artérielle croissante pour y mettre fin, mais ils ont gagné, 31-24. Vous trouverez ci-dessous ma liste des gagnants, des perdants et des MVP des Ravens.







Michael Pierce

Je suis curieux de savoir si j’ai déjà placé un tacle défensif comme MVP d’un match. Peu importe, Pierce l’a bien mérité. Deux arrêts au quatrième essai, un par une déviation de passe au niveau de la ligne et un deuxième avec un tacle important sur le porteur de ballon Emari Demarcado. Ensuite, Pierce a effectué un strip-sack sur le quart-arrière Joshua Dobbs sur lequel Jadeveon Clowney aurait pu atterrir pour le chiffre d’affaires près de la zone rouge. Dans l’ensemble, une démonstration impressionnante de Pierce qui a remporté le titre de MVP ce soir.

Gagnants

Le porteur de ballon Gus Edwards — Un tour du chapeau durement gagné par le Bus alors qu’il avançait pour trois scores et 80 verges en 19 courses. Les Corbeaux ont depuis quelques temps déjà besoin du Bus pour les aider à se convertir. Lorsqu’il est en bonne santé, c’est ainsi qu’il peut être le plus efficace.

WR Rashod Bateman — Seulement deux réceptions (sur deux cibles) mais sa première réception sur 29 yards fut embrayage. Jackson a lancé une quasi-interception mais Bateman l’a arrachée des mains des arrières défensifs et a réalisé un gros gain. Cet élan aurait pu paralyser cette équipe dès le début, comme nous l’avons déjà vu.

CB Brandon Stephens — Il continue de développer et de produire. Il a travaillé dur et les fruits de son travail ont mûri. Sa production en tant que CB2 est respectable et sans notre prochain vainqueur, il aurait eu deux interceptions dans la soirée au lieu d’une.

S Pierre de Géno — Il n’a pas intercepté la passe de Dobb provenant d’un receveur. Non, Stone a récupéré le ballon en direction des bras ouverts de Stephens. Quoi qu’il en soit, c’est sa cinquième interception en tête de la ligue cette saison. C’est le premier Raven depuis Ed Reed à décrocher cinq interceptions lors des huit premiers matchs. C’est quelque chose de spécial.

WR Odell Beckham Jr. — Il n’a pas beaucoup trouvé la feuille de statistiques cette saison. Cependant, il est probablement l’un des joueurs les mieux classés pour les pénalités tirées, une statistique que la NFL devrait peut-être tracer avec le même effort que la LNH. À deux reprises ce soir, il a attiré de gros appels DPI qui ont poussé les Ravens vers le bas du terrain ou donné une nouvelle série de downs.

Le Corbeaux de Baltimore — Ils sont arrivés à la fin des matchs. Ils ont gagné ce foutu match, qui est le moment le plus important de dimanche. Ils sont désormais à égalité avec Chefs de Kansas City, Jaguars de Jacksonville et Dauphins de Miami pour le meilleur bilan de l’AFC. Ils sont en tête de leur division avec deux matchs d’avance, même si tous les trois sont à la traîne à 4-3. Maintenant, pour protéger le terrain avec une séquence de trois matchs.

Perdants

SÉCURITÉ DU BALLON — Chaque semaine, nous avons vu une sécurité du ballon bâclée conduire, ou presque, à une situation qui change la donne. Cette semaine n’a pas fait exception.

Stade StateFarm — Problèmes clairement visibles avec le terrain. Les joueurs glissent, tombent, trébuchent et glissent. Un match bâclé dirigé par un mauvais terrain.

Séquence défensive — Les Ravens ont accordé un touché au premier quart après ne pas l’avoir fait en sept matchs. Ils ont accordé plus d’un touché pour la première fois en cinq matchs. Après avoir été si efficaces défensivement, ils ont trébuché contre Dobbs et l’offensive des Cardinals.

Courez en défense — Demarcado était un bulldozer et Dobbs a trouvé du terrain. La ligne défensive n’a pas pu gérer les bloqueurs à l’avant pour l’Arizona et, par conséquent, a été dépassée. Je ne sais pas ce que les Cardinals ont fait pour remporter un tel succès contre une équipe fière de sa défense contre la course.

La prise de conscience de Lamar Jackson — Il y a des jeux où Jackson ne se contente pas des contrôles ou passe trop de temps à chercher le gros jeu. Cela ressemblait à l’un d’entre eux car il était mis à nu par les rushers et n’allait pas ailleurs avec le football. Sinon, il a joué un match solide.

WR Nelson Agholor — En tant que joueur désigné pour attraper le coup de pied en jeu, il est de sa seule responsabilité de saisir ce ballon. Au lieu de cela, il l’a vu tomber au sol et il a puni les Ravens en permettant à Prater de marquer le panier. Heureusement, les Ravens ont gagné mais c’est inexcusable.

Clôture des jeux — Il fallait que cela soit aussi intéressant que possible. Les Cardinals ont marché sur le terrain pour le touché. Ils obtiennent un coup de pied en jeu. Ils obtiennent le panier. Ferme la porte. Verrouille le. Soudez-le et fermez-le.

