Finale Premier 15s 2023: les chefs d’Exeter prêts à embrasser l’histoire | Kingsholm remplacé par Queensholm pour Gloucester-Hartpury | Actualités du rugby à XV

Kingsholm est devenu « Queensholm » pour la finale des Premier 15 samedi entre Gloucester-Hartpury et Exeter Chiefs

L’entraîneur des chefs d’Exeter, Susie Appleby, a déclaré que son équipe était « prête pour l’histoire », tandis que la capitaine de Gloucester-Hartpury, Natasha Hunt, a applaudi le passage à « Queensholm » pour la finale des Premier 15 de samedi.

Gloucester-Hartpury et Exeter Chiefs s’affrontent et Kingsholm – le stade de Gloucester – a adopté le nom de « Queensholm » comme hôte du match phare.

Avec quelque 10 000 fans attendus à la finale et les deux clubs à la recherche d’un premier titre de championne féminine, ce sera certainement une occasion immense.

Les chefs de Gloucester-Hartpury et d’Exeter recherchent les premiers titres Premier 15 de leur histoire ce week-end

Appleby: Exeter prêt à saisir la chance d’écrire l’histoire

Les chefs d’Exeter sont à la recherche d’un premier titre de Premier 15, après avoir battu les champions en titre des Saracens en demi-finale.

L’entraîneure-chef Susie Appleby affirme que son équipe est prête à entrer dans l’histoire.

Exeter a subi une lourde défaite lors de la finale de l’année dernière contre les Saracens à Worcester, et bien qu’ils doivent affronter leurs rivaux du West Country Gloucester-Hartpury [Appleby’s old team] sur le terrain de ce dernier cette année, l’histoire est dans l’esprit des joueurs d’Exeter.

« Créer l’histoire, c’est en quelque sorte notre objectif depuis le début », a déclaré l’entraîneur-chef Appleby cette semaine.

« Tout ce que nous faisons ici est une sorte de première – et les filles l’acceptent vraiment, tout comme le personnel.

L’entraîneur-chef d’Exeter, Susie Appleby, déclare que ses joueurs et son personnel se concentrent sur l’histoire

« Cela me rend vraiment heureux que l’équipe que j’ai créée il y a de nombreuses années là-haut [Gloucester-Hartpury] va vraiment bien. Je connais encore beaucoup de joueurs, beaucoup de membres du staff, Sean Lynn est un mec fantastique et il se débrouille très bien.

« Mais ce qui me rend vraiment heureux, c’est que nous allons bien, ils vont bien, les deux meilleures équipes sont en finale et ça ne se passe pas toujours comme ça. Cette ligue est la meilleure du monde.

« Nous avons appris des choses sur leur style de jeu [during the season]c’était donc une expérience précieuse, probablement une victoire importante pour nous.

« Nous ne les avons joués que récemment, mais peu importe ce qui s’est passé avant, l’essentiel est de se concentrer sur la finale. »

Exeter a battu les champions en titre des Saracens à Sandy Park en demi-finale

Hunt : le passage de Kingsholm à Queensholm est incroyable ; ça veut dire tellement

Avec des ventes de billets dépassant le double du précédent record établi pour une finale Premier 15, « Queensholm » est assuré d’entrer dans l’histoire samedi.

On prévoit qu’il y aura près d’un record de 10 000 fans lors de la finale de samedi

Alors qu’Exeter cherche à venger la défaite finale de la saison dernière, Gloucester-Hartpury apparaît dans son premier décideur Premier 15, sa meilleure performance précédente ayant atteint la demi-finale en 2018.

La co-capitaine de Gloucester-Hartpury, Natasha ‘Mo’ Hunt, a caractérisé le sentiment des joueurs pour le changement.

« C’est incroyable », a déclaré Hunt.

« C’est un rêve de courir vers un Kingsholm plein à craquer en cerise et blanc. Le fait que nous le fassions maintenant à ‘Queensholm’, en l’honneur de la finale pour laquelle nous nous sommes tant battus… ça signifie tellement .

Le co-capitaine de Gloucester-Hartpury, Mo Hunt, aux côtés de Zoe Aldcroft, a qualifié le changement de nom en Queensholm de « incroyable » et de « rêve ».

« Je suis incroyablement fier de porter ce maillot et tout ce qu’il représente, du personnel qui va au-delà et est toujours aussi accueillant, aux supporters irréels et aux habitants de Gloucester.

« Ça va être une occasion folle et je suis tellement excitée d’être là-bas avec les filles. Nous ferons tout notre possible pour que tout le monde soit fier samedi. »

Nouvelles de l’équipe

Gloucester-Hartpury : 15 Emma Sing, 14 Ellie Rugman, 13 Rachel Lund, 12 Tatyana Heard, 11 Mia Venner, 10 Lleucu George, 9 Natasha ‘Mo’ Hunt (cc); 1 Maud Muir, 2 Kelsey Jones, 3 Laura Delgado, 4 Sam Monaghan, 5 Zoe Aldcroft (cc), 6 Alex Matthews, 7 Bethan Lewis, 8 Sarah Beckett.

Remplaçants: 16 Connie Powell, 17 Kathryn Buggy, 18 Sisilia Tuipulotu, 19 Maya Learned, 20 Neve Jones, 21 Bianca Blackburn, 22 Sophie Bridger, 23 Lisa Neumann.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Exter : 15 Merryn Doidge, 14 Eilidh Sinclair, 13 Kate Zackary, 12 Gabby Cantorna, 11 Claudia MacDonald, 10 Liv McGoverne, 9 Flo Robinson; 1 Hope Rogers, 2 Emily Tuttosi, 3 Daleaka Menin, 4 Nichola Fryday, 5 Poppy Leitch (c), 6 Edel McMahon, 7 Maisy Allen, 8 Rachel Johnson.

Remplaçants: 16 Cliodhna Moloney, 17 Silvia Turani, 18 Charli Jacoby, 19 Abbie Fleming, 20 Ebony Jeffries, 21 Mairi McDonald, 22 Robyn Wilkins, 23 Katie Buchanan.