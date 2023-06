Finale NBA, match 2 : Miami Heat contre Denver Nuggets – en direct

il y a 1 m 19h10 HAE

Hunter sera là sous peu. En attendant, voici comment les Nuggets ont progressé 1-0 après l’ouverture de la série :

Peut-être que c’était l’air raréfié. C’était peut-être la fatigue à leur 21e match depuis la fin de la saison régulière. Ou juste un retour inévitable vers la normalité pour les plus grands surperformants des séries éliminatoires.

Quoi qu’il en soit, il était rapidement clair que quiconque se connectait au premier match de la finale de la NBA jeudi dans l’espoir d’assister à un conte de montagne émouvant mettant en vedette un groupe courageux d’opprimés défiant les probabilités aurait dû éteindre le jeu et diffuser The Sound de la musique à la place.

La cause la plus flagrante de la large marge de victoire a été l’incapacité du Miami Heat à accumuler suffisamment de points à distance, en particulier lors des regards ouverts au début du match.

Vous pouvez lire le rapport complet ci-dessous :