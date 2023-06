Finale NBA Game 5: Miami Heat v Denver Nuggets – en direct

Les évènements clés il y a 7 mois Tipoff ! Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 1 m 20h46 HAE Heat 5-6 Nuggets, 7:14, 1er quart-temps Caldwell-Pope marque son deuxième seau et celui de son équipe sur un sauteur acrobatique d’environ six pieds. Le Heat ne répond pas et Gordon donne l’avantage à Denver.



il y a 3 m 20h44 HAE Heat 5-2 Nuggets, 8h45, 1er quart-temps Les premiers mouvements de Jokić en attaque ne sont pas bons. Il cogne, cogne, cogne, cogne, cogne et perd la balle. Les Nuggets comptent déjà quatre revirements. Comme s’il essayait de combler cet écart, Adebayo commet le premier chiffre d’affaires du Heat de manière spectaculaire, lançant le ballon sur son propre banc, pensant peut-être qu’un de ces joueurs était en fait sur le terrain. Caldwell-Pope a les premiers points de Denver.



il y a 5 m 20h42 HAE Heat 5-0 Nuggets, 10h00, 1er quart-temps Adebayo annonce sa présence avec autorité avec un vol et un dunk. Denver continue également à gaspiller les deux possessions suivantes, puis Strus frappe un 3 sur un jeu dans les limites avec peu de temps au compteur.



il y a 7 mois 20h40 HAE Tipoff ! Entrées Denver : Porter, Murray, Jokić, Gordon, Caldwell-Pope Miami : Strus, Vincent, Butler, Adebayo, Love



il y a 10 mois 20h37 HAE



il y a 15 mois 20h32 HAE Les hipsters du Colorado Nathaniel Rateliff et les Night Sweats se dirigent vers le cercle des dénonciateurs pour une interprétation a capella de l’hymne national. Je préférerais The Samples, mais ce n’était pas mal du tout.



il y a 45 mois 20.02 HAE Jokić ne doit pas être confondu avec Nikola Jovic, un attaquant de réserve pour le Heat. Ce n’est probablement pas une erreur que beaucoup de gens feraient. Quiconque se connecte depuis le Royaume-Uni pourrait être intéressé de savoir qu’il est l’un des trois joueurs NBA actifs né au Royaume-Uni et le seul né en dehors de Londres. Peut-être que Leicester aura un championnat NBA pour se consoler après la relégation en Premier League. Les Leicester Riders ont été finalistes du BBL cette année après avoir remporté les deux derniers championnats.



il y a 1h 19h47 HAE A juste titre ou injustement, les joueurs de la NBA sont plus jugés sur leurs championnats que leurs pairs dans d’autres sports. Les mathématiques simples nous disent pourquoi. Au baseball, un lanceur partant ne joue qu’une fois tous les quatre ou cinq matchs, et un frappeur ne se présente généralement au marbre que quatre ou cinq fois par match. Au soccer, il y a un ballon pour 22 joueurs répartis sur environ 8 500 pieds carrés. Même un quart-arrière de football est impuissant à aider sa défense et est sérieusement gêné sans une ligne offensive solide. Dans la zone condensée d’un terrain de basket, un joueur peut tout changer, et un championnat change l’héritage de ce joueur. Les plus grands joueurs à ne jamais tout gagner sont généralement ceux dont les chemins ont été bloqués par des joueurs encore plus grands. Premiers exemples : Karl Malone, Patrick Ewing, Charles Barkley et Reggie Miller ont continué à rencontrer Michael Jordan. À moins d’un obstacle de la taille de Jordan, un joueur doit souvent réclamer une bague pour rejoindre le panthéon des grands. C’est pourquoi la personne qui a le plus en jeu ce soir est le centre de Denver Nikola Jokićla superstar serbe qui a remporté les honneurs de MVP de la ligue en 2021 et 2022. Difficile de croire qu’il a été repêché 41e en 2014. Il ne fait pas forcément besoin une victoire dans cette série à inclure dans la conversation des meilleurs joueurs NBA du siècle à ce jour. Mais une victoire lève sûrement tout doute. Tout cela en dépit d’être un homme sans prétention ou, comme le dit mon collègue du Guardian Hunter Felt, un homme « absolument sans butin ». Nikola Jokić réfléchit à une question d’après-match. Photographie : Rhona Wise/EPA



il y a 1h 19h39 HAE Et l’intrigue s’épaissit comme l’air humide de la Floride… Tyler Herro a été autorisé à jouer. Il aime Jimmy Butler et Bam Adebayoen moyenne plus de 20 points par match en saison régulière. MISE À JOUR : Coach Spo dit que Tyler Herro sera disponible pour le match de ce soir. – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 12 juin 2023



il y a 1h 19h36 HAE Il est dommage que la Writers Guild of America reste en grève, car l’histoire captivante du Miami Heat a désespérément besoin d’une fin hollywoodienne. Après avoir passé les deux premiers mois de la saison à lutter pour atteindre la barre des 0,500, le Heat a renversé la vapeur en remportant quatre victoires consécutives sur la route en décembre, dont une victoire à Mexico attribuée en partie à Jimmy Butler consommant quelques sauterelles et de la tequila. Ils ont à peine remporté la faible division sud-est et ont été poussés au bord de l’élimination dans le tournoi de play-in. Depuis lors, ils ont flirté et marqué l’histoire. En battant les Milwaukee Bucks, tête de série, les Heat sont devenus la première équipe de la courte histoire du tournoi de play-in à se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir joué leur chemin. En battant les New York Knicks, le Heat est devenu la deuxième tête de série n ° 8 à atteindre la finale de la conférence. Contre Boston, le Heat est presque devenu la première équipe à prendre une avance de 3-0 en séries éliminatoires, mais parce que jouer sur la route ne semble pas du tout affecter cette équipe, ils ont remporté le match 7 à Boston pour atteindre la finale de la NBA. . Ce soir, pour la troisième fois, ils affrontent l’élimination. Ils devront enchaîner trois matchs de suite contre les Denver Nuggets pour devenir la première huitième tête de série à tout gagner et ajouter à un mois de juin dramatique à Miami, où les Panthers de la LNH sont également en finale en tant que tête de série n ° 8 (ils ‘ sont également en baisse de 3-1 avant le match de demain), et l’Inter Miami de la Major League Soccer vient de signer un gars nommé Messi. Donc, si quelqu’un devait franchir la ligne de piquetage des scénaristes, Butler marquerait 40 ce soir pour mener son équipe à une victoire de 110-107, et Tyler Herro reviendrait enfin dans la formation du match 6 pour inspirer le Heat à prendre les deux suivants. (Retenez cette pensée pour les dernières nouvelles – Herro a été mis à niveau vers douteux pour le match de ce soir. Peut-être que quelqu’un écrit le script après tout.) Tyler Herro sera-t-il en uniforme au lieu de quoi que ce soit? Photographie: Kyle Terada / USA Today Sports



il y a 1h 19h30 HAE Beau sera ici sous peu, en attendant, voici Aaron Timms sur le parcours de Nikola Jokić vers le sommet du jeu. L’hybridité a toujours été dans l’ADN du basket de Nikola Jokić ; après tout, c’est un joueur qui a été repêché par Denver au milieu d’une pub pour Taco Bell pour le mashup quesadilla-burrito connu sous le nom de quesarito. La jolie ville historique de Sombor, où Jokić a grandi, est nichée dans la poche nord-ouest de la Serbie, au ras des frontières avec la Croatie et la Hongrie. les empires hongrois, habsbourgeois, ottoman et autrichien l’ont tous, à divers moments du dernier demi-millénaire, revendiqué. Jokić, peut-être à juste titre compte tenu de ses origines, est apparu au cours de cette post-saison comme l’ultime passeur de frontières de la NBA : un centre avec une touche de garde, un buteur prodigieux qui est meilleur en tant que passeur, l’incarnation du basket total, adaptable à l’infini, sans position mais toujours en position, un carrefour à forme humaine. Alors que Denver resserrait son emprise sur la finale avec une victoire froidement imposante dans le troisième match à Miami mercredi soir, un talent qui menaçait autrefois de ne pas être récompensé par la monnaie forte des titres est devenu passionnant. Les chiffres de Jokić – 32 points, 21 rebonds, 10 passes décisives – ont fait de lui le premier joueur à afficher un match 30-20-10 en finale de la NBA. Mais le plus impressionnant était la manière dont il accumulait ces chiffres, avec une liberté et une variété qui capturaient le meilleur de ses héros d’enfance. Ayant grandi en Serbie au début de ce siècle, Jokić passait des heures sur YouTube à regarder ses joueurs NBA préférés. « J’ai regardé Magic à cause de son décès, et Hakeem à cause de ses mouvements de poste, et Jordan parce qu’il est Jordan », a déclaré Jokic. écrit en 2016, un an après avoir rejoint les Denver Nuggets en tant que choix de repêchage de deuxième ronde. Le double MVP traverse ces finales avec la vision et le grésillement d’improvisation de Magic, le toucher et le jeu de jambes défiant la taille de Hakeem the Dream, et l’omniprésence et l’invincibilité de Jordan sur le terrain, son poids des chiffres et son aura de destin statistique. Une revendication de grandeur historique est en train d’être assemblée de manière convaincante. Vous pouvez lire l’article complet ci-dessous : Une camionnette faisant du ballet : Nikola Jokić fait de la finale de la NBA son chef-d’œuvre En savoir plus

Mis à jour à 19h32 HAE