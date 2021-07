Finale mondiale des matchs de fléchettes : les anciens colocataires Dimitri Van den Bergh et Peter Wright entrent en collision dans l’épreuve de force de Blackpool | Nouvelles de fléchettes

Dimitri Van den Bergh est resté avec Peter Wright et sa famille lors du premier verrouillage début 2020

Peter Wright contre Dimitri Van den Bergh – maître contre apprenti. Van den Bergh a crédité l’influence de Wright après son triomphe en matchplay l’année dernière, après avoir séjourné à Chez Snakebite pendant le verrouillage, et maintenant il prend son mentor audacieux alors qu’il offre de conserver sa couronne.

Le Belge vise à devenir le quatrième homme de l’histoire du Matchplay à défendre avec succès son titre, mais il fait face à une tâche peu enviable contre Wright, qui a affiché la moyenne la plus élevée en demi-finale. [110.37] jamais vu aux Winter Gardens pour envoyer Michael van Gerwen samedi.

L’Écossais a sans doute produit la plus grande performance de sa carrière pour expliquer le double champion du Matchplay; tirer en 12 maximums, convertir des finitions de trois tonnes et plus et manquer le double 12 pour un neuf dard magique.

Il a également terminé avec la septième moyenne la plus élevée de l’histoire du tournoi, bien que Van den Bergh appréciera l’opportunité d’étendre son record de Matchplay invaincu à 10 matchs, après avoir déjà éliminé le numéro un mondial Gerwyn Price plus tôt dans l’événement.

L’excitation est tangible avant la pièce maîtresse de dimanche, et Wayne Mardle de Sky Sports Darts s’attend à une lutte titanesque à l’Empress Ballroom.

« Je pense que ça va être serré parce que Dimitri ne va nulle part. Il a le jeu pour correspondre à Peter avec ses 180 et 140. Il a la conviction. Je suis un peu excité. Je dois me calmer !

« Je pense que nous sommes dans une perle absolue, vraiment. Je le pense en quelque sorte. Ils joueront tous les deux bien. Nous parlons beaucoup de timing. Je pense que tout dépendra de cela. «

L’histoire appelle les deux hommes

Wright était à son meilleur pour éliminer Michael van Gerwen

Van den Bergh contre Wright : les statistiques Van den Bergh Wright Tête à tête: 2 9 Classement mondial PDC : 9 2 Titres de carrière senior : 2 37 Principaux titres PDC : 1 8 Moyenne du tournoi : 99,95 104,57

Quelle histoire incroyable. Il y a un peu plus de 12 mois, le couple était colocataire – maintenant, ils se disputent une finale télévisée pour l’un des plus gros prix du sport.

Van den Bergh pourrait devenir le premier homme à remporter le titre de World Matchplay dans deux lieux différents, tandis que Wright – finaliste en 2017 – est désespéré d’ajouter le trophée Phil Taylor à son palmarès.

L’écossais coloré a insisté avant le tournoi sur le fait qu’il gagnerait le World Matchplay de cette année, mais il a soutenu ces affirmations jusqu’à présent avec une série d’affichages stellaires.

Le parcours de Wright vers la finale L32 Danny Noppert 10-2 L16 Joe Cullen 11-5 QF Michael Smith 16-7 SF Michael van Gerwen 17-10

Il n’a renoncé qu’à 14 jambes pour se débarrasser de Danny Noppert, Joe Cullen et Michael Smith, et sa démonstration inspirée contre Van Gerwen restera à jamais gravée dans le folklore de Winter Gardens.

Après avoir dépassé Devon Petersen lors de son premier match, Van den Bergh a connu un affrontement passionnant contre Dave Chisnall avant de balayer Price. Il a ensuite réalisé un superbe retour pour déjouer Krzysztof Ratajski, remportant 15 des 18 dernières manches.

Snakebite domine le record du duo, ayant remporté neuf victoires et perdu seulement deux de leurs 12 rencontres, à la suite d’une impasse lors de la phase d’ouverture de la Premier League de cette année.

Le parcours de Van den Bergh vers la finale L32 Devon Petersen 10-5 L16 Dave Chisnall 11-8 QF Prix ​​Gerwyn 16-9 SF Krzysztof Ratajski 17-9

Wright a défié une moyenne de 106 de ‘The Dream Maker’ pour l’emporter 8-5 lors de leur dernière rencontre – également en Premier League – en mai, et étant donné le respect de Van den Bergh pour le numéro 2 mondial, l’ancien champion du monde pourrait détenir le bord.

Dimitri : Peut-être que les rêves deviendront réalité

1:14 Van den Bergh a produit une série de finitions tonne-plus élégantes lors de sa victoire en demi-finale contre Krzysztof Ratajski Van den Bergh a produit une série de finitions tonne-plus élégantes lors de sa victoire en demi-finale contre Krzysztof Ratajski

« Je fais de mon mieux à 100%, je suis concentré et je veux être un exemple – non seulement pour mes jeunes frères, mais aussi pour tous les autres jeunes talents.

« J’ai été accepté par toute la famille comme leur fils adoptif. J’ai beaucoup appris de Peter Wright.

« Tout le monde sait que je suis resté avec lui pendant trois mois, il s’est occupé de moi pendant trois mois et puis tout d’un coup, j’arrive au World Matchplay à mes débuts et j’arrive à le gagner.

« Il n’y a que trois joueurs avant moi qui ont défendu leur titre. Je suis peut-être le quatrième, mais je serai le premier de Belgique. Peut-être que les rêves deviendront réalité. »

Wright : Il doit jouer le maître !

0:48 Wright a failli décrocher un neuf dard dans sa superbe victoire sur Van Gerwen Wright a failli décrocher un neuf dard dans sa superbe victoire sur Van Gerwen

« Dimi est un gars fantastique. Il est devenu un homme maintenant. Il a beaucoup appris, pas seulement en restant chez moi. Il avait déjà un talent là-bas de toute façon. Vous n’êtes pas double champion du monde junior sans aucune raison.

« Avant cela, nous jouions à Barnsley et il s’inquiétait de la raison pour laquelle il perdait des matchs. Il venait me parler et je le nourrissais simplement de choses positives et le lendemain, il se rendrait en demi-finale des championnats des joueurs. Je l’ai juste aidé de cette façon.

« Il a un record impressionnant [at the Matchplay] mais il doit jouer le maître ! j’en ai déjà rêvé [lifting the trophy]. Je suis déjà dans ma tenue, je l’ai déjà vue, alors je la récupère.

« Ce sera deux sportifs qui s’affronteront, se briseront en morceaux, des charges de 180. Je pense que nous devrions être capables de faire les neuf [darter] entre nous. »

Verdict des experts

1:18 Wayne Mardle ne peut contenir son enthousiasme pour la finale mondiale de matchplay où Wright rencontrera le champion en titre Van den Bergh Wayne Mardle ne peut contenir son enthousiasme pour la finale mondiale de matchplay où Wright rencontrera le champion en titre Van den Bergh

Wayne Mardle : « C’est tellement bon de voir Peter jouer aux fléchettes que nous savons qu’il peut. Il a dit qu’il allait gagner, et finalement je le crois !

« Tout dépendra du moment où votre adversaire est sur le double, et vous sortez un 81, ou un 149, ou le 121 sur le taureau comme hier soir. »

John Partie : « Dimitri va se sentir bien, mais je dois imaginer qu’il a regardé cette performance et qu’il pense : ‘Ooh, je pense que j’ai ça en moi’. Je ne sais pas si vous penserez : ‘Je sais que je ayez le courage de battre cela, car c’est une démonstration impressionnante dont nous avons été témoins.

« Dimitri va dicter le rythme, je pense. Je pense qu’il va essayer de le contrôler et je pense que Peter a beaucoup trop apprécié le rythme rapide ce soir. Michael n’avait pas d’autre choix que de jouer ce match, contrairement à Dimitri. »

