Finale masculine de l’Open d’Australie: heure, diffusion TV et informations clés pour Novak Djokovic vs Daniil Medvedev

L’Open d’Australie 2021 se termine dimanche lorsque le champion du simple masculin est couronné au Rod Laver Arena. Le n ° 1 mondial Novak Djokovic affronte le n ° 4 Daniil Medvedev pour tenter de remporter son troisième titre consécutif en simple masculin à Melbourne.

Déjà le joueur masculin le plus gagnant de l’histoire de l’Open d’Australie, Djokovic, 33 ans, cherche à décrocher sa neuvième couronne à Melbourne et son 18e titre en carrière en simple du Grand Chelem. Roger Federer et Rafael Nadal – les deux autres membres du Big 3 du tennis masculin – détiennent le record avec 20 chacun.

Medvedev, 25 ans, cherche à remporter son premier titre majeur lors de sa deuxième apparition finale en Grand Chelem. Zverev a atteint la finale de l’US Open 2020, mais est tombé face à son ami de longue date Dominic Thiem, 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6).

Djokovic, de Serbie, mène le Russe Medvedev 4-3 dans des affrontements, y compris une victoire au quatrième tour de l’Open d’Australie 2019.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder la finale masculine de l’Open d’Australie:

À quelle heure commence la finale masculine de l’Open d’Australie?

Le match est prévu à 3 h 30 HE dimanche (19 h 30 à Melbourne) au Rod Laver Arena.

Comment puis-je regarder à la télévision?

ESPN et ESPN Deportes (en espagnol) diffuseront en direct à 3h30 HE. ESPN2 diffusera une rediffusion à 8 h HE et à 23 h HE dimanche soir.

Comment puis-je regarder en direct?

La finale masculine de l’Open d’Australie peut être diffusée en direct sur les applications FuboTV, Sling, Hulu = Live TV, ESPN + et ESPN 3.

Chemin vers la finale

NOVAK DJOKOVIC

Premier tour: battre Jeremy Chardy 6-3, 6-1, 6-2

Deuxième tour: battre Frances Tiafoe 6-3, 6-7, 7-6, 6-3

Troisième tour: battre le n ° 27 Taylor Fritz 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3

Quatrième tour: battre le n ° 14 Milos Raonic 7-6, 4-6, 6-1, 6-4

Quarts de finale: battre le n ° 6 Alexander Zverev 6-7, 6-2, 6-4, 7-6

Demi-finales: battre Aslan Karatsev 6-3, 6-4, 6-2

DANIIL MEDVEDEV

Premier tour: battre Vasek Pospisil 6-2, 6-2, 6-4

Deuxième tour: battre Roberto Carballes Baena 6-2, 7-5, 6-1

Troisième tour: battre le n ° 28 Filip Krajinovic 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0

Quatrième tour: battre Mackenzie McDonald 6-4, 6-2, 6-3

Quarts de finale: battre le n ° 7 Andrey Rublev 7-5, 6-3, 6-2

Demi-finales: battre le n ° 5 Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2, 7-5

