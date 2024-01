Finale masculine de l’Open d’Australie 2024 : Jannik Sinner bat Daniil Medvedev en finale à Melbourne

Jannik Sinner est le plus jeune joueur à remporter le titre masculin de l’Open d’Australie depuis Novak Djokovic en 2008.

Sinner, quatrième tête de série, n’a pas pu au départ suivre le rythme du Russe, mais s’est imposé au fur et à mesure que la compétition avançait.

Medvedev, troisième tête de série, a perdu cinq de ses six finales majeures, dont des finales consécutives contre Djokovic en 2021 et Nadal en 2022 à Melbourne Park.

“Je veux toujours gagner et je suppose que je devrai faire plus d’efforts la prochaine fois.”

De nombreux joueurs ayant l’expérience d’une finale du Grand Chelem ont parlé de la façon dont l’occasion peut être différente, surtout si c’est la première fois, et potentiellement écrasante.

Medvedev, dont le seul triomphe majeur est survenu à l’US Open 2021, espérait que sa plus grande expérience dans ces situations jouerait contre Sinner.

En fin de compte, sa défaite se résumait à l’endurance – et peut-être aux cicatrices mentales de la défaite contre Nadal sur la même étape.

Medvedev avait passé près de six heures de plus sur le terrain au cours de la quinzaine de Melbourne que son plus jeune adversaire.