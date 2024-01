FINALE – Kings 5, Hurricanes 2 – Moore, Anderson, McLellan

Les Kings de Los Angeles ont mis fin à une séquence de huit défaites consécutives grâce à une victoire acharnée de 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline, lundi après-midi, au PNC Arena de Raleigh.

Les Kings ont ouvert le score cet après-midi avec le seul but inscrit dans les 20 premières minutes du match. Après une période prolongée dans la zone offensive, l’attaquant Trevor Moore a inscrit son 19e but de la saison, un sommet pour l’équipe, pour inscrire les Kings au tableau. L’attaquant Phillip Danault et le défenseur Vladislav Gavrikov ont récolté les mentions d’aide sur le jeu, le cinquième match consécutif de Danault avec un point, alors que les Kings prenaient les devants dès le premier entracte.

À peine six minutes après le début de la deuxième période, les Hurricanes ont égalisé le score à un. Le défenseur Brent Burns a décoché une passe rapide à travers la zone neutre, lançant un 2 contre 1 dans l’autre sens. L’attaquant Seth Jarvis a envoyé une passe dans la fente à l’attaquant Jordan Martinook, ce dernier enfouissant au deuxième poteau pour son cinquième but de la saison et un score de 1-1 au deuxième entracte.

En un peu plus de quatre minutes, les Kings ont transformé un match nul en une avance de 4-1.

Premièrement, Danault a réussi un match multi-points avec un but précipité à seulement 61 secondes du début de la troisième période. Le défenseur Matt Roy est descendu bas et a dévié un tir de Gavrikov loin du filet, mais celui-ci a dévié des extrémités, directement dans l’enclave, où Danault a enfoncé le filet et l’a dévié sur le gardien de la Caroline Antti Raanta pour remettre les visiteurs au sommet.

À peine 80 secondes plus tard, les Kings ont doublé leur avance grâce à l’attaquant Alex Laferrière. Laferrière a reçu une passe du défenseur Mikey Anderson, s’est dirigé vers le cercle de droite et a décoché un tir devant Raanta pour une avance de 3-1. Anderson a amorcé un autre jeu marquant quelques minutes plus tard, en sautant en l’air pour garder une rondelle dans la zone offensive et en trouvant l’attaquant Jaret Anderson-Dolan, qui a frappé l’attaquant Pierre-Luc Dubois pour un but sur réception et un 4- 1 avantage.

La Caroline a retiré un but au milieu de la troisième période, grâce à l’attaquant Jack Drury. L’attaquant Stefan Noesen, stationné sous la ligne de but, a fait une passe dans la fente basse à Drury, qui a tiré devant le gardien de but des Kings David Rittich pour réduire l’avantage des Kings à 4-2.

Avec un peu plus d’une minute à jouer, après que les Kings aient tué un penalty tardif, Moore a inscrit son deuxième but du match, dans un filet désert, son 20e but de la saison.

Écoutez Moore, Anderson et l’entraîneur-chef Todd McLellan après le match de ce soir.

Trevor Moore



Mikey Anderson

Sur le soulagement d’avoir enfin mis fin à la séquence de défaites

Ouais, évidemment, ça fait un moment, mais on ressent un petit soulagement avec le groupe. Au cours de cette séquence, j’ai l’impression que nous avons fait de bonnes choses. Évidemment, il y a eu des pannes qui ne vont pas dans le bon sens, mais pour la plupart, nous avons joué des matchs décents qui ne se sont tout simplement pas déroulés dans notre sens. Donc, en avoir un dans le bon sens, c’est vraiment bien.

Faire beaucoup de bonnes choses, malgré les pertes, et que ces choses portent leurs fruits

Nous avons regardé certaines des bonnes choses que nous faisions tout au long de cette période, et il y en avait pas mal qui étaient bonnes, peut-être plus bonnes que mauvaises et pour une raison quelconque, cela ne se produisait tout simplement pas. Je trouve que le groupe a bien tenu pendant tout ce temps, tout le monde se soutient. C’est bien d’avoir une performance complète ce soir et de repartir avec deux points.

Sur le jeu de David Rittich derrière le groupe ce soir

Génial. Ces dernières années, des gardiens de but sont venus quand nous en avions besoin. Il en a fait quelques-uns ce soir, je pense que c’était la fin de la seconde, quelques arrêts énormes, des échappées à plusieurs reprises, c’était gros. Le jeu peut changer, l’élan peut changer, mais il était fort quand nous avions besoin de lui et c’est quelque chose que vous aimez voir de la part d’un gars comme lui.

Après avoir obtenu deux points ce soir et vu plusieurs défenseurs intervenir offensivement

C’est un domaine depuis que je suis ici, je suppose, nous avons parlé de vouloir nous développer, nous améliorer. Évidemment, certains d’entre nous ne sont peut-être pas aussi offensants que d’autres, mais si nous sommes capables d’aider et de contribuer, c’est quelque chose que nous voulons continuer à faire. Cela fait du bien de l’avoir et d’aider un peu, plus que simplement défendre, donc évidemment nous nous sentons bien et nous sommes juste heureux d’avoir deux points ce soir.

Todd McLellan

Sur le soulagement de revenir dans la colonne des victoires ce soir en Caroline

Je pense que soulagement est un mot que l’on entend probablement de la part de beaucoup de gars, mais je préfère choisir récompense, car nous avons fait beaucoup de choses de la bonne manière et nous l’avons fait lors de ce voyage. Nous avons finalement eu la récompense, c’est donc un bon signe pour nous. Il y a eu beaucoup d’énergie et d’émotion dans ce match. Le penalty était génial, les gardiens de but étaient exceptionnels, tout le monde a contribué. Perdre Lizzo deux minutes plus tard n’a pas aidé non plus, mais les gars ont creusé et nous nous en sommes sortis et maintenant nous devons trouver un moyen de rester en dehors de cela.

Sur la performance de David Rittich lors du match de ce soir

Eh bien, les gars l’ont surnommé Big Save Dave, alors il a fait de très gros arrêts. Ce genre d’effort est nécessaire pour sortir une équipe de cette mauvaise passe, parfois le gardien de but doit en voler un. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas ce soir, mais il a extrêmement bien joué et l’équipe a bien joué autour de lui.

Sur les buts de Dubois et Laferrière à 5 contre 5 ce soir

Cela fait toute la différence, c’est vraiment le cas, cela enlève une certaine pression sur le jeu de puissance et sur les six premiers. Les voir finir du côté positif était une belle récompense pour eux.

Sur la séquence en début de troisième période qui a transformé le 1-1 en 4-1

Ouais, c’était agréable à voir, mais il n’y avait pas une seule clé pour comprendre ce qui s’était passé. Ils se sont tous présentés sous des formes différentes. Donc, je ne peux pas dire qu’il y avait une tendance ou que nous ayons fait un ajustement, c’était juste jouer au jeu. Je pensais que nous allions au filet avec acharnement quand il y avait des trucs qui traînaient et que nous étions récompensés.

Sur la production de la ligne bleue ce soir, menée par les deux passes décisives de Mikey Anderson

Oui, certaines de leurs passes décisives ont été longues, même hors de notre territoire, envoyant les rondelles en zone neutre, ce qui est, je pense, très important contre ce type d’équipe, puis dans la zone, ils déplacent la rondelle de manière extravagante. Nous avons eu du mal à marquer et cela est en partie dû aux démons, au manque d’implication. Mais ce soir, c’était bien.

McLellan a ajouté que Blake Lizotte est « douteux » de jouer demain à Dallas, après avoir quitté le match d’aujourd’hui en raison d’une blessure au bas du corps. McLellan a ajouté que les Kings devraient avoir un meilleur aperçu de la blessure lorsque l’équipe reviendra en Californie mercredi.

Remarques –

– Alex Laferrière (1-0=1) a marqué son sixième but de la saison et son premier but gagnant en carrière. Laferrière a maintenant enregistré des points lors de matchs consécutifs pour la deuxième fois cette saison et constitue sa première séquence de points sur la route en carrière (2 GP, 1-1 = 2).

– Phillip Danault (1-2=3) a prolongé sa séquence de points à cinq matchs (2-5=7) dans le cadre de son 14e match de plus de trois points en carrière. La séquence actuelle de Danault est à égalité pour la troisième plus longue séquence de points de sa carrière, derrière seulement deux séries distinctes de sept matchs (7 avril-21 avril 2022; 17 décembre-31 décembre 2022). Le trio de points de Danault marquait ses 25e, 26e et 27e (9-18=27) de la campagne, devenant ainsi le sixième patineur des Kings à atteindre la barre des 25 points. Seules la Caroline (8) et Dallas (8) comptent plus de patineurs avec 25 points ou plus.

– Trevor Moore (2-0=2) a inscrit ses 19e et 20e buts de la saison, incluant son deuxième total en infériorité numérique cette année, pour devenir le premier patineur des Kings à atteindre la barre des 20 buts cette campagne.

Moore (Thousand Oaks, Californie) est le premier joueur né en Californie dans l’histoire de la LNH à marquer 20 buts au cours d’une saison avec une équipe basée en Californie. Seuls Sam Reinhart (18), Artemi Panarin (15) et Sidney Crosby (15) ont marqué plus de buts sur la route cette saison que les 14 de Moore.

– Pierre-Luc Dubois (1-1=1) a enregistré son quatrième match de plusieurs points de la saison, incluant son deuxième but en autant de matchs (1-0=1 le 13 janvier au DET).

– Vladislav Gavrikov (0-2=2) a récolté deux passes décisives pour sa troisième performance multipoint en tant que LA King. Gavrikov a maintenant récolté des points lors de matchs consécutifs contre les Hurricanes (1 but, 14 octobre 2023). Il est à six points (21-73 = 94) de devenir le septième défenseur du repêchage 2015 de la LNH à enregistrer 100 points en carrière. .

– Mikey Anderson (0-2=2) a décroché ses 12e et 13e passes décisives de la saison pour son deuxième match multipoint de l’année.

– Matt Roy (0-2=2) a récolté ses 10e et 11e passes décisives de la saison pour son premier effort multipoint de la saison. Les Kings comptent désormais 11 patineurs avec au moins 10 passes décisives, derrière seulement les Jets de Winnipeg (13), les Stars de Dallas (12) et les Hurricanes de la Caroline (12), qui comptent le plus grand nombre de patineurs de ce type dans la ligue cette saison.

– Jaret Anderson-Dolan (0-1=1) a enregistré sa troisième passe décisive de la saison.

– David Rittich a arrêté 30 des 32 tirs affrontés pour remporter sa troisième victoire de la saison et améliorer sa fiche à 3-0-1.

– Les Kings ont marqué quatre buts en une seule période pour la troisième fois cette saison : 4G en P1 le 19 octobre au MIN et 4G en P1 le 18 novembre contre STL.

Les Kings ne tiendront pas d’entraînement matinal demain à Dallas, compte tenu des matchs consécutifs. Le groupe retournera sur la glace demain à 17 h Pacifique, 19 h locale, au Texas.