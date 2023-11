FINALE – Kings 4, Golden Knights 1 – Kopitar, Spence, McLellan

Les Kings de Los Angeles ont remporté leur septième victoire consécutive sur la route pour ouvrir la saison en battant les Golden Knights de Vegas par une finale de 4-1 au T-Mobile Arena mercredi soir.

Après une première période très disputée et sans but, les Kings ont pris les devants au milieu de la deuxième avec le premier but du match. L’attaquant Adrian Kempe a été le receveur à la fin d’un changement dominant de sa ligne, alors qu’il a marqué le filet et s’est converti sur un rebond de Jordan Spence pour son cinquième but de la saison et un avantage de 1-0. Avec l’aide secondaire, l’attaquant Anze Kopitar s’est rapproché à un point de Luc Robitaille au deuxième rang de l’histoire de la franchise des Kings.

Les Kings ont porté le score à 2-0 avec un peu plus de quatre minutes à jouer en deuxième période en marquant un but en avantage numérique, leur quatrième match consécutif avec un but en avantage numérique. Une fois de plus, Spence a été le catalyseur alors qu’il a obtenu un autre tir depuis la pointe, l’attaquant Trevor Moore obtenant la déviation pour diriger la rondelle devant le gardien de Vegas Adin Hill. Le but de Moore était le septième de son équipe de la saison, alors que les Kings prenaient un avantage de deux buts au deuxième entracte.

Moins de trois minutes après le début de la troisième période, les Kings ont prolongé leur avance à trois buts, alors que l’attaquant Pierre-Luc Dubois a marqué le deuxième avantage numérique de la soirée. Dubois s’est dirigé vers le côté du filet et a inscrit un rebond de Kempe qui a dévié des buts et directement sur le bâton de Dubois pour son quatrième but de la saison.

Avec un peu plus de cinq minutes à jouer en troisième période, les Golden Knights ont mis fin à la tentative de Cam Talbot d’obtenir un deuxième blanchissage consécutif. L’attaquant William Karlsson a récupéré la rondelle dans l’enclave et a décoché son tir dans la partie supérieure du filet pour marquer son septième but de la saison.

En fin de match, Kopitar a inscrit son 400e but en carrière dans un filet vide. Kopitar est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Kings à marquer 400 buts avec la franchise alors qu’il complétait une soirée de plusieurs points et scellait une autre victoire à l’extérieur.

Écoutez Kopitar, Spence et l’entraîneur-chef Todd McLellan après la victoire de ce soir.

Anze Kopitar



Jordan Spence

À propos de la victoire de ce soir et de ce qu’il pense, les Kings ont bien fait

Je pense que nous avons très bien joué. Évidemment, Vegas est une équipe de haut niveau et je pense que nous avons joué en première période et en deuxième période, nous avons en quelque sorte capitalisé sur la situation. En troisième période, je pense que nous avons très bien joué en zone défensive, nous venons tout juste de remporter la victoire, donc nous sommes vraiment satisfaits de notre match de ce soir.

Sur sa mentalité de tireur ce soir et une soirée impressionnante

Je pense qu’au cours des 10 derniers matchs, je n’ai pas vraiment tiré beaucoup et parfois je dois juste faire confiance à mon tir et de bonnes choses se produisent. Donc, de bonnes choses se sont produites aujourd’hui et je vais continuer à avancer à partir de là.

Sur ce qu’il ressent, c’est cliquer avec son unité de jeu de puissance en ce moment

Je pense que nous gardons les choses simples. Je ne pense pas que nous devons faire des jeux fantaisistes, nous devons simplement continuer à tirer avec la rondelle. De toute évidence, Arty a un superbe tir et Q devant le filet, donc je pense que pour nous, nous devons simplement garder les choses simples. Obtenez des tirs au filet et de bonnes choses se produiront, vraiment.

Sur sept victoires consécutives sur la route et ce qu’il ressent clique en ce moment

Je pense que nous avons beaucoup de grands joueurs dans notre équipe, mais je pense que c’est juste notre alchimie et notre volonté de gagner chaque match. Je pense que lors des cinq premiers matchs, nous n’avons pas été à notre meilleur et évidemment après cela, je pense que nous avons vraiment réussi et nous sommes concentrés sur l’aspect défensif du match. Je pense que cela a vraiment montré beaucoup de choses lors des sept derniers matchs, surtout sur la route. Je ne pense pas que nous devons changer quoi que ce soit pour le moment, nous devons simplement continuer.

Todd McLellan

Sur ses impressions de la victoire de ce soir

C’était le jeu que nous pensions être. J’ai pensé très tôt que c’était un match de boxe, que tout le monde prenait un travail et attendait quelque chose à donner. C’est une chance de marquer en premier et je pense que c’est toujours un avantage contre cette équipe et après cela, nous avons plutôt bien vérifié. Lorsque nous sommes tombés en panne, nous avions d’excellents gardiens et tout cela s’ajoute à nos chances de succès sur la voie de la victoire.

Sur Anze Kopitar atteignant 400 buts en tant que LA King et le bon sentiment de le voir l’obtenir

Oui ça l’était. Il compte tellement pour cette équipe et pour Los Angeles mais aussi pour la LNH. Il a fait tellement de bonnes choses pour la ligue et a diverti pendant tant d’années. Pour qu’il atteigne 400, on n’en parle pas souvent lorsqu’on évoque Anze Kopitar, le but, mais 400, c’est un montant incroyable. Nous sommes vraiment fiers de lui et nous avons de la chance de l’avoir.

Sur un Jordan Spence confiant et sa mentalité de tireur ce soir

Vous avez probablement répondu à la question en étant prêt à utiliser son tir. Je pensais plus tôt dans l’année qu’il différait et nous en avons parlé. Quand il charge son tir, c’est à ce moment-là que d’autres choses s’ouvrent et il l’a utilisé à plusieurs reprises ce soir, frappant le poteau en début de match. Je pensais que c’était son meilleur de la saison.

Sur Spence et son unité en avantage numérique qui ont marqué lors de quatre matchs consécutifs

Parfois, c’est la simplicité. Le but n’était pas joli, mais il a été fabriqué en créant un couloir de tir et en le prenant. Nous pouvons mettre en place une structure et définir un mouvement et peut-être un point de frappe, mais si ce n’est pas là, vous devez simplement vous fier à votre instinct. Je pensais que c’était ce qui s’était passé dans cette situation.

Une autre bonne soirée dans le but de Cam Talbot

Je pensais qu’il était excellent, vraiment bon. Il a dû nettoyer quelques dégâts lorsque nous avons commis des erreurs. Calme, comprend l’élan d’un match, nous a donné de bons coups de sifflet. Juste un facteur très stabilisateur dans le but en ce moment.

Remarques –

– Anze Kopitar (1-1=2) a marqué son 400e but en carrière, devenant ainsi le quatrième joueur de l’histoire des Kings à marquer 400 buts pour le club, rejoignant Luc Robitaille (557), Marcel Dionne (550) et Dave Taylor (431).

– Kopitar a également rejoint Alex Ovechkin (824 avec WSH), Sidney Crosby (556 avec PIT), Steven Stamkos (519 avec TBL) et Evgeni Malkin (478 avec PIT) en tant que cinquième joueur sous contrat avec une équipe à marquer au moins 400 buts avec la franchise qui les a repêchés. A noter que Patrick Kane a marqué 446 buts avec Chicago.

– Avec sa paire de points, Kopitar (400-754=1 154) est à égalité avec Luc Robitaille (557-597=1 154) au deuxième rang pour le plus grand nombre de points dans l’histoire de la franchise. Ses 754 mentions d’aide sont à trois points d’égaler le record de franchise de Marcel Dionne (757).

– Adrian Kempe (1-1 = 2) a marqué un but dans le cadre de son cinquième match multi-points en tête de l’équipe de la saison. Avec sa paire de points, Kempe prolonge sa séquence de points à sept matchs, son record en carrière (4-7=11). C’est la deuxième fois dans la carrière de Kempe qu’il enregistre une séquence de sept matchs consécutifs avec un point, et ce pour la première fois la saison dernière (8-4 = 12 ; 31 janvier-23 février 2023).

– Trevor Moore (1-0=1) a inscrit son septième but de la saison, prolongeant sa séquence de points à quatre matchs, son meilleur en carrière (2-3=5). C’est la troisième fois dans la carrière de Moore qu’il enregistre une séquence de quatre matchs consécutifs avec un point.

– Pierre-Luc Dubois (1-0=1) a inscrit son quatrième but de la saison. Dubois a récolté des points lors de trois matchs consécutifs contre les Golden Knights (1-2=3), remontant au 13 décembre 2022 (avec WPG).

– Jordan Spence (0-2=2) a enregistré deux passes décisives pour son premier match multi-points de l’année et deuxième de sa carrière (0-2=2, 13 avril 2022 au COL).

– Kevin Fiala (0-1 = 1) a enregistré sa 12e passe décisive de la saison. Fiala est le cinquième joueur différent des Kings au cours des 30 dernières années avec plus de 12 passes décisives lors de ses premières douzaines de matchs pour commencer une saison : Anze Kopitar (12 en 2020-21), Ľubomír Visnovsky (12 en 2005-06), Ziggy Palffy ( 14 en 2003-04) et Wayne Gretzky (14 en 1995-96 et 19 en 1993-94).

– Fiala a également participé ce soir à son 500e match en carrière dans la LNH, devenant ainsi le cinquième patineur né en Suisse dans l’histoire de la ligue à le faire, derrière Mark Hardy (915), Roman Josi (837), Nino Niederreiter (820) et Mark Streit (786). .

– Quinton Byfield (0-1=1), Phillip Danault (0-1=1) et Arthur Kaliyev (0-1=1) ont tous marqué des aides. Byfield a enregistré sa quatrième passe décisive au cours des deux derniers matchs et a prolongé sa séquence de passes décisives dans un quatrième match (0-7 = 7).

– Matt Roy a disputé son 300e match dans la LNH ce soir. Ce faisant, Roy devient le deuxième patineur repêché en septième ronde à disputer au moins 300 matchs avec les Kings de Los Angeles, rejoignant l’attaquant Ian Laperrière (595).

– Cam Talbot a arrêté 37 des 38 tirs pour assurer sa septième victoire de la saison et améliorer sa fiche à 7-2-1 cette année. Talbot est le sixième gardien de but de l’histoire des Kings avec sept victoires ou plus lors de ses 10 premières apparitions en carrière avec la franchise, rejoignant Pheonix Copley (9 en 2022-23), Daniel Berthiaume (9 en 1990-91), Martin Jones (8 en 2013). -14), Jason LaBarbera (8 en 2005-06) et Robb Stauber (7 de 1989-90 à 1992-93).

– Les Kings ont remporté leur septième match sur la route de l’année, améliorant leur fiche sur la route à 7-0-0. Ils sont la huitième équipe différente dans l’histoire de la ligue à remporter chacun de leurs sept premiers matchs sur la route pour entamer une saison et la première à le faire depuis les Penguins de Pittsburgh (3 octobre – 3 novembre 2009) et les Devils du New Jersey (3 octobre 2009). 8 – 31 octobre 2009).

Les Kings ne devraient pas tenir d’entraînement matinal demain et reviendront sur la glace demain soir contre les Penguins de Pittsburgh à 19h30 au Crypto.com Arena.

