FINALE – Kings 2, Rangers 1 – Byfield, Rittich, McLellan

Les Kings de Los Angeles sont revenus dans la colonne des victoires à domicile, avec une victoire 2-1 contre les Rangers de New York samedi soir au Crypto.com Arena.

Les Kings ont contrôlé les tirs au but par une marge de 12-2 au cours de la première période et ont été récompensés par le premier but du match, alors qu’il restait moins d’une minute à jouer en première période. Après que l’attaquant Phillip Danault ait forcé un revirement lors de l’échec avant, l’attaquant Trevor Moore a trouvé son coéquipier Kevin Fiala devant, l’ailier suisse attendant le gardien des Rangers Jonathan Quick pour le premier but du match, son 11e de la saison.

À six minutes de la fin de la deuxième période, New York a égalisé le score grâce à l’attaquant Chris Kreider, qui a inscrit son 21e but de la saison. Sur un glaçage qui a vu le quatrième trio des Kings coincé sur la glace, les Rangers ont capitalisé, alors que le défenseur Adam Fox a envoyé une passe incisive à travers la fente à Kreider, qui a marqué au deuxième poteau pour nouer le match à un,

Avec moins de deux minutes à jouer au milieu de la période, les Kings ont pris l’avantage grâce à l’attaquant Quinton Byfield. L’attaquant Jaret Anderson-Dolan a dirigé le filet de manière agressive vers l’aile droite et a vu son tir du revers stoppé par Quick, mais la rondelle a flotté dans l’enceinte puis dans l’enclave, avant que Byfield n’enfonce le filet et n’enterre le rebond, son 13e but de la saison.

Quinton Byfield

Sur le retour dans la colonne des victoires à domicile

C’est un problème important pour nous. C’est une bonne équipe là-bas, une équipe en séries éliminatoires, c’était bien. On a pris l’avantage et on l’a conservé et en fin de match, dans les dernières minutes, Kopi, Lewie, Ritter, gros arrêts et gros contres. Nous sommes tous venus ce soir. Il y a beaucoup de passion et nous avons joué du bon hockey.

Si c’était comme faire du vélo et revenir au centre

Je pense que dans le premier, j’avais peut-être un tricycle, j’ai dû enlever les roues d’entraînement, mais je pense que j’ai retrouvé ma place au milieu. J’y ai joué toute ma vie. Au fur et à mesure que le jeu avançait, je me sentais plus à l’aise. Le plus important pour moi a été de revenir dans les matchs nuls. J’ai plutôt bien commencé, puis j’en ai perdu quelques-uns, mais je pense que tout s’est plutôt bien passé ce soir.

Sur le jeu de son coéquipier, Jaret Anderson-Dolan, ce soir

Jaddy vient chaque jour et met tout ce qu’il a. Jouer avec lui est assez simple, vous savez qu’il va accéder aux rondelles, faire de bons jeux, c’est aussi un joueur talentueux. Il peut faire beaucoup de choses là-bas. Sur le but ce soir, je suis juste entré et je l’ai nettoyé mais c’était tout Jaddy. Lire le jeu, faire un bon mouvement vers le filet, c’était tout lui là-bas et j’en ai été récompensé.

Sur l’importance de la victoire, à la fois avec Jonathan Quick dans l’autre filet et avec la récente chute de l’équipe

J’adore Quickie. Lui n’en a pas volé un, mais il a très bien joué contre nous au Madison Square Garden, donc nous lui en devions un et il a joué, encore une fois, de manière incroyable ce soir. C’était un gros défi de revenir dans la colonne des victoires, surtout contre une bonne équipe comme les Rangers. Il y a beaucoup de choses pour nous dans ce match et c’est un grand W pour nous.

David Rittich

Sur son orteil, il a sauvé dans les dernières minutes pour conserver l’avance 2-1

Nous savons que Kreider est l’un des meilleurs joueurs d’écran de la ligue et il a fait un excellent travail là-bas. C’était un tir du point et ils avaient deux gars devant. Je viens de me battre. C’est un peu leur jeu, mettez-le sur le net et ensuite c’est parti. J’ai juste essayé de me battre, de ne pas laisser celui-là entrer et c’était un moment important pour réaliser cet arrêt.

Jouer derrière et faire partie de cette forte unité PK

Je veux dire, c’est génial. Depuis que je suis arrivé ici, je pense qu’ils ont changé le penalty durant l’été et comme vous pouvez le constater, ça marche. Je pense que tout le monde sait ce que nous faisons et cela rend les choses plus faciles pour tout le monde.

Obtenir une série de matchs constants maintenant avec les Kings

Cela a été génial. Le groupe de gars que nous avons ici est génial, et cela rend les choses plus faciles pour tout le monde, surtout pour un gars qui a été appelé. Je fais juste de mon mieux. C’est juste un jeu à la fois.

Sur le fait de se sentir préparé ici après son séjour en Ontario

Temps fort. J’apprécie tout ce que les gars de l’Ontario ont fait pour moi, à commencer par les joueurs, les entraîneurs, le personnel, c’était génial. J’ai pris mon rythme, j’ai pris le tempo, je me sens bien à chaque fois que je rentre dans le filet. Au cours des deux dernières années, je n’ai pas beaucoup joué et j’ai presque battu mes matchs joués ces deux dernières années avec les matchs de l’Ontario.

– Kevin Fiala (1-0=1) a inscrit son 11e but de la saison pour le 158e de sa carrière. Avec son but, Fiala égalise Nino Niederreiter de Winnipeg (157) au deuxième rang parmi les patineurs nés en Suisse depuis la saison 2016-2017.

– Le but de Fiala a marqué son 39e point (11-28=39) de la saison, égalant ses coéquipiers Adrian Kempe (15-24=39) et Anze Kopitar (14-25=39) à la tête de l’équipe en termes de score. Fiala a désormais marqué un but lors de chacun de ses trois derniers matchs à domicile contre les Rangers (4-2=6), remontant au 8 mars 2022.

– Quinton Byfield (1-0=1) a marqué son 13e but de la saison, à égalité au troisième rang de la ligue parmi les patineurs sélectionnés au repêchage 2020 de la LNH, derrière Seth Jarvis (15), JJ Peterka (14), Cole Perfetti (14 ans) et Jake Neighbours (14 ans). Le but de Byfield est devenu le but gagnant, son troisième GWG de la saison, à égalité pour le plus grand nombre de GWG cette saison parmi les patineurs sélectionnés lors du repêchage 2020 de la LNH.

– Trevor Moore (0-1=1) a récolté sa 12e passe décisive de la saison. Avec son aide ce soir, Moore (34A) brise l’égalité avec Alex Iafallo (33A) pour prendre seul possession du cinquième plus grand nombre de passes décisives parmi les patineurs des Kings à domicile depuis le début de la campagne 2020-21.

– Cette passe marquait le cinquième point en carrière de Moore (1-4=5) contre les Rangers en tant que membre des Kings, brisant l’égalité avec Matt Nieto (1-3=4; avec SJS) pour le plus grand nombre de passes décisives et de points marqués par un Joueur né en Californie contre les Rangers pour une équipe basée en Californie.

Les Kings ont prévu un jour de congé pour leur équipe demain et retourneront sur la glace pour l’entraînement matinal le lundi 22 janvier à 10 h 30 au Toyota Sports Performance Center, avant le match de ce soir contre San Jose.

