Finale IPL: l’héroïsme de Ravindra Jadeja remporte le cinquième titre des Super Kings de Chennai lors de la victoire au dernier ballon contre les Titans du Gujarat | Nouvelles du cricket

Les Super Kings de Chennai ont remporté leur cinquième titre de Premier League indienne de manière spectaculaire alors que les derniers exploits de Ravindra Jadeja ont remporté une victoire à cinq guichets contre les champions en titre du Gujarat Titans au dernier ballon.

Dans des scènes palpitantes aux petites heures du matin à Ahmedabad, Jadeja a frappé les deux dernières balles pour six et quatre contre Mohit Sharma alors que Chennai poursuivait un objectif révisé de 171 en 15 overs.

Cela faisait suite à un lavage du jeu de la journée initialement prévue pour la finale dimanche et à un retard de pluie de deux heures et demie lors de la journée de réserve lundi.

Plus tôt, le Gujarat a été mis au bâton et a accumulé un imposant 214-4 dans ses 20 overs après que le frappeur numéro trois Sai Sudharsan ait capitalisé sur un bon départ et brisé un incendiaire 96 sur 47 balles dont six six.

Dans la course-poursuite qui a été interrompue après seulement trois balles avant le retour de la pluie, Chennai a survécu à un drame intense avant que Jadeja ne scelle la victoire selon la méthode Duckworth Lewis Stern en frappant la dernière balle pour quatre après avoir martelé la livraison précédente pour six.

Image:

Jadeja (au centre) des Super Kings de Chennai célèbre après sa victoire en finale de la Premier League indienne contre les Titans du Gujarat





La finale était initialement prévue dimanche mais des pluies incessantes ont obligé les organisateurs à déplacer le match à sa journée de réserve.

Après que le skipper de Chennai, MS Dhoni, ait remporté le tirage au sort et choisi de se présenter, Shubman Gill est sorti au bâton après avoir brisé trois cents lors de ses quatre dernières manches.

Le meilleur buteur du tournoi semblait également avoir de la chance lorsqu’il a été abandonné sur trois par Deepak Chahar.

Gill a également survécu à une chance de s’enfuir lorsque Jadeja n’a pas pu ramasser correctement le ballon avant de casser les souches, mais le spinner du bras gauche a fait amende honorable dans la même manche.

Jadeja a attiré Gill (39 ans) hors du pli et Dhoni a prouvé que l’âge n’avait pas émoussé ses réflexes alors que le joueur de 41 ans a retiré les cautions en un éclair.

Chahar a également terrassé une prise de retour de Wriddhiman Saha, qui a brisé 54 avant de tomber sur le sertisseur avec Dhoni récupérant le bord supérieur.

Image:

MS Dhoni écrase Shubman Gill (39 ans) dans la finale IPL





Sudharsan s’est ensuite lancé dans l’attaque de Chennai et a frappé Matheesha Pathirana pour des six consécutifs dans la finale des manches pour se rapprocher d’une centaine.

Pathirana lui a refusé le jalon, mais le Gujarat ne pouvait pas se voir refuser un total de plus de 200.

Les ouvreurs de Chennai ont affronté trois balles avant que la pluie ne les force à quitter le terrain et ait retardé le jeu pendant deux heures et 20 minutes.

Poursuivant un objectif révisé au retour, Ruturaj Gaikwad (26 ans) et Devon Conway (47 ans) ont pillé 72 points des six premiers overs avant que Noor Ahmad ne les retire tous les deux au septième overs.

Shivam Dube, qui en a fait 32 non éliminés, a maintenu Chennai dans la course mais Mohit Sharma a éliminé Ambati Rayudu et Dhoni lors de livraisons successives pour injecter un nouveau drame dans la compétition.

Chennai avait besoin de 13 points depuis le dernier sur Mohit, qui a concédé trois points lors de ses quatre premières livraisons.

Ayant besoin de 10 sur les deux derniers, Jadeja a frappé Mohit au-dessus de sa tête pour un six et l’a suivi avec une limite pour sceller une victoire palpitante.

« J’essayais juste de balancer fort parce que chaque balle était importante », a déclaré Jadeja à propos de la dernière manche dramatique.

« Je savais que tout pouvait arriver, alors j’essayais de frapper fort et de frapper droit. »