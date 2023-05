Finale IPL 2023: Shubman Gill reçoit les éloges de Sachin Tendulkar avant le match Gujarat Titans Vs Chennai Super Kings; les internautes disent : « Shaadi pakka !

Aujourd’hui, c’est la finale de l’IPL 2023 qui voit s’affronter les Titans du Gujarat et les Super Kings de Chennai. L’équipe de MS Dhoni en est à sa 13e finale IPL. D’un autre côté, Gujarat Titans a impressionné tout le monde. Le plus impressionnant a été Shubman Gill. Le batteur a réalisé les courses les plus élevées de cette saison d’IPL 2023. Il est le détenteur de la casquette orange. Sachin Tendulkar s’est rendu sur Twitter et l’a porté aux nues. Il a tweeté : « La performance de Shubman Gill cette saison a été tout simplement inoubliable, marquée par deux siècles qui ont laissé un impact indélébile. » Il a dit que ses deux siècles sont venus dans des matchs cruciaux assommant les espoirs des équipes rivales.

Comme nous le savons, le nom de Shubman Gill a été lié à Sara Tendulkar. Il semble que les deux se fréquentaient depuis un certain temps. Ensuite, il a été vu en train de dîner avec Sara Ali Khan. Les fans se sont demandé si quelque chose se préparait entre Shubman Gill et la fille de Saif Ali Khan et Amrita Singh. Mais maintenant, Sara Ali Khan et Shubman Gill se sont apparemment désabonnés sur Instagram.

La performance de Shubman Gill cette saison a été tout simplement inoubliable, marquée par deux siècles qui ont laissé un impact indélébile. Un siècle enflammé @mipaltan, tandis que l’autre leur assène un coup écrasant. Telle est la nature imprévisible du cricket ! Qu’est-ce vraiment pic.twitter.com/R3VLWQxhoT Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 28 mai 2023

Les internautes qui aiment taquiner Shubman Gill et Sara Tendulkar s’en donnent à cœur joie. On se souviendra comment ce tweet est devenu viral après que Gill ait fait ce siècle de test. Jetez un œil à certains des commentaires sous le tweet de Sachin Tendulkar et amusez-vous bien.

Il semble que l’affaire de Shubman Gill avec les deux Sara offre un divertissement illimité aux internautes indiens. Il y a aussi des mèmes hilarants sur les réseaux sociaux.