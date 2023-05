Finale IPL 2023 : la photo de Ziva Dhoni priant avant CSK vs GT devient virale ; les internautes disent que ses prières ont été entendues

Quel match et quelle victoire historique et incroyable ! C’est le destin qui a décidé de la victoire des Super Kings de Chennai hier soir lors de la finale contre Gujarat Titles, et on se souviendra jusqu’à l’éternité de cette dernière balle où il a fallu 4 points pour gagner. Beaucoup ont perdu leurs espoirs, mais mon garçon, les tables ont été renversées et CSK a été annoncé comme le vainqueur, et la victoire de CSK n’a pas pu contenir leur enthousiasme, et en ce moment, alors que les fans et toute la communauté de cricket félicitent MS Dhoni pour cette victoire classique , cette photo de Ziva Dhoni devient virale. Les fans sont impressionnés par Ziva et ne peuvent pas se remettre de cette adorable photo d’elle priant pour la victoire de son papa.

Ziva prie pour #csk gagner? Littéralement la chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui !#MSDhoni pic.twitter.com/c0RFUcnURi Miaou?? (@rolly18x_) 4 octobre 2021

Avant le début du match, Ziva a été vue en train de prier de tout cœur pour la victoire de son père, MS Dhoni, car c’était son dernier match en tant que joueur sur le terrain, et ses prières ont été entendues. Les internautes font l’éloge de cette photo de Ziva Dhoni, l’appelant la chose la plus mignonne de tous les temps et affirmant que les prières de la petite ont été entendues. Ziva a ensuite été vue rejoindre son papa superstar Dhoni pour les célébrations alors qu’il tenait le trophée au sol.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal exprimant son enthousiasme alors que Chennai Super Kings remporte le match IPL 2023.

Tout en parlant de la victoire historique en dehors de l’équipe, une autre personne avait l’air super ravie de la victoire : Vicky Kaushal, qui avait atteint le Gujarat pour assister à ce match historique, et sa réaction était inestimable après avoir vu la victoire des Super Kings de Chennai dans le dernière balle par GT.