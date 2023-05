Finale IPL 2023 en direct: le capitaine CSK MS Dhoni remporte le tirage au sort, opte pour le bol contre GT

CSK vs GT, mises à jour finales en direct de l’IPL 2023: Le capitaine des Super Kings de Chennai, MS Dhoni, a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre les Titans du Gujarat lors de la finale de la Premier League indienne (IPL) 2023 au stade Narendra Modi à Ahmedabad. Après que la pluie ait joué les trouble-fêtes dimanche, le choc des titres se jouera lundi. La météo peut encore une fois avoir un impact car il y a des prévisions de pluie dans la soirée. Les Chennai Super Kings de MS Dhoni visent leur cinquième titre tandis que les Gujarat Titans de Hardik Pandya sont les champions en titre.(CSK vs GT IPL FINAL LIVE SCORECARD)

Mises à jour des scores de cricket en direct de la finale IPL 2023 entre CSK vs GT, directement d’Ahmedabad