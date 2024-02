FINALE : Floride 94, n°10 Kentucky 91 (OT)

Ce qui s’est passé

Garde junior de Floride Walter Clayton Jr. a marqué 23 points et marqué sept points à 3 points, un sommet en carrière, dont un pour forcer la prolongation et un autre pour donner à son équipe l’avance pour de bon mercredi soir, alors que les Gators sont venus par derrière tard pour contrarier le Kentucky, 10e, à Rupp à guichets fermés. Arena pour seulement sa 12e victoire sur la route dans la série dans l’histoire du programme. La victoire était la quatrième consécutive pour la Floride, mais a également donné à l’entraîneur Todd Doré sa première et véritable victoire sur route et sa première victoire dans le quadrant 1 de la saison, selon l’outil d’évaluation de la NCAA. UF a mis fin à une séquence de cinq défaites dans la série et a gagné pour la 12e fois seulement en 67 matchs sur route de tous les temps dans la série. Le Kentucky avait remporté 11 des 12 rencontres précédentes, remontant à la saison 2019. Meneur de transfert de diplôme Zyon Pullin a marqué 21 points, attrapé sept rebonds et distribué sept passes décisives avec seulement deux revirements en 41 minutes et un transfert de diplôme vers l’avant Tyrese Samuel a récolté 22 points et 13 rebonds pour son septième double-double de la saison. Clayton a terminé sept des 14 depuis le sol, toutes ses tentatives sauf une venant des profondeurs. Il a également réussi deux lancers francs à 16 secondes de la fin de la prolongation pour pousser son équipe devant par sept. L’UF n’a jamais mené par plus de deux – le match a comporté 29 changements d’avance et 15 égalités – jusqu’à la prolongation et était en fait mené par quatre avec moins de 20 secondes à jouer en temps réglementaire avant d’organiser un retour potentiellement décisif pour la saison. Centre britannique de 7 pieds Ugonna Onyenso (13 points, 16 rebonds, 8 blocs) a converti un tir à 3 points manqué et tardif en un bâton en retrait qui a donné l’avantage aux Wildcats 83-79 à 40 secondes de la fin. Samuel a fait de même avec un raté du côté de l’UF à 15,7 secondes de la fin. Fausse garde de Floride Rob Dillingham (20 points), le plaçant sur la ligne à 13,5 secondes de la fin. Dillingham a frappé le premier, mais a rebondi sur le second, les Gators saisissant le rebond. Dans le demi-terrain de l’UF, et alors que le Royaume-Uni choisissait de ne pas commettre de faute, Pullin a conduit la peinture et a trouvé Clayton sur l’aile gauche. Il a fait semblant Reed Sheppard et a frappé le 3-ball égalisateur à trois secondes de la fin. En prolongation, le Royaume-Uni menait 87-86 avec 1:40 à jouer lorsque Clayton a décroché son septième 3 pour une avance que les Gators n’ont jamais restituée. La Floride a tiré 41 pour cent pour le match, mais a réussi 12 sur 28 sur la ligne des 3 points (43 pour cent). Les Gators ont devancé les Cats sur le verre 50-48 et 17-15 du côté offensif. Le Kentucky a tiré à 45 pour cent, 10 sur 26 à distance (38,5 pour cent). Les deux équipes n’ont battu que neuf équipes. Un gros avantage pour UF a été sur la ligne des lancers francs, où les Gators ont obtenu 18 sur 22, dont huit sur neuf en prolongation, contre 11 sur 17 pour les Cats. UF tire désormais à 79,6 pour cent depuis la ligne dans le jeu SEC. Le Kentucky était mené par Sheppard, le fabuleux étudiant de première année qui a marqué 24 points et joué les 45 minutes lors de son deuxième départ seulement. Garde de cinquième année Antonio Reeves avait 19 points. Les Gators se sont améliorés à 3-0 en prolongation cette saison, ajoutant aux victoires contre la Géorgie et le Michigan.

Garde UF Riley Kugel (2) s’arrête sur l’attaquant britannique Tre Mitchell lors du match de mercredi soir à la Rupp Arena.

Ce que cela veut dire

La plus grande victoire des deux saisons de Golden sera une victoire d’étoile d’or dans le quadrant 1 sur leur CV en séries éliminatoires. Ce n’est que la troisième victoire en Q1 en 22 essais sous Golden, mais c’est une victoire importante à ce stade de la saison, car elle maintient la séquence de victoires de l’UF, place les Gators à égalité pour la cinquième place du classement SEC et donne un élan. alors que la liste de la ligue atteint la moitié du chemin ce week-end.

À l’honneur

Clayton est entré dans le match en tirant à 34,9 pour cent depuis la ligne des 3 points, ce qui était inférieur à sa moyenne en carrière d’un peu moins de 40. Il a amélioré ce chiffre mercredi. Et chacun de ses tirs était énorme en raison de la nature serrée du jeu.

Statistique stupéfiante

Cette victoire était la première de l’UF contre un adversaire du Top 10 sur la route depuis sa victoire contre l’État du Mississippi, numéro 7, le 7 janvier 2003.

Suivant

La Floride (15-6, 5-3) sera de retour sur la route samedi pour affronter Texas A&M (12-8, 3-4), qui sortira d’un congé en milieu de semaine après avoir perdu à domicile contre Ole Miss 71- 68 le week-end dernier. Les Aggies ont battu les Gators quatre fois de suite par un total de huit points, chaque match se résumant à la possession finale. Le Kentucky (15-5, 5-3) obtient le Tennessee n°5 à domicile samedi.