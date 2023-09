Finale féminine de l’US Open : l’Américaine Coco Gauff se mobilise pour vaincre Aryna Sabalenka dans une finale dramatique – Boston News, Weather, Sports

Queens, New York (CNN) — Coco Gauff, numéro 10 mondiale en simple féminin, a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka 2-6 6-3 6-2 avec un retour spectaculaire lors de la finale féminine de l’US Open.

La foule de stars a éclaté d’applaudissements après la victoire de Gauff à domicile au stade Arthur Ashe dans le Queens. Cette victoire est le premier grand chelem en carrière de Gauff, 19 ans, et fait d’elle la première adolescente américaine à remporter l’US Open depuis Serena Williams, 23 fois championne majeure a remporté le titre en 1999.

« J’ai l’impression d’être sous le choc en ce moment », a déclaré Gauff émue après sa victoire. « Dieu vous fait traverser des tribulations et des épreuves, et cela rend ce moment plus doux que je ne l’aurais imaginé. »

Elle a remercié sa famille, son équipe et « les gens qui ne croyaient pas en moi ».

En lice pour son deuxième titre majeur de l’année, la future numéro un mondiale Sabalenka a fait un travail rapide dans le premier set, brisant le service de Gauff à trois reprises pour s’imposer 6-2 de manière dominante.

Cependant, alors que la foule bondée scandait « Allons-y Coco », Gauff a élevé son niveau dans le deuxième set, prenant un break avant de finalement prendre le score à 6-3 pour forcer un troisième set décisif.

Une Gauff verrouillée a pris le contrôle dans le troisième set, remontant un double break pour se rapprocher encore plus de son premier titre du Grand Chelem. Bien que Sabalenka ait remporté les deux matchs suivants, Gauff a clôturé le match pour devenir le 12e adolescent de l’histoire de l’US Open à remporter le titre.

« Je ne sais pas, je savais juste que si je ne donnais pas tout, je n’avais aucune chance de gagner », a déclaré Gauff sur la façon dont elle a trouvé la force de se rallier après avoir perdu le premier set.

Dans sa course vers la finale, l’athlète a perdu deux fois le premier set d’un match, une fois au premier tour contre Laura Siegemund et de nouveau au troisième tour contre Elise Mertens.

Avec cette victoire, Gauff devient le troisième adolescent américain à remporter le titre de l’US Open, rejoignant Williams et Tracy Austin. Elle est sur le point de se hisser au 3e rang du classement en simple WTA et au co-No. 1 en double avec sa compatriote Jessica Pegula.

Après avoir décroché la victoire, Gauff est tombé au sol avant de se relever pour serrer Sabalenka dans ses bras. Par la suite, Gauff a été submergé d’émotion et s’est agenouillé pour profiter du moment.

Gauff s’est moquée de son père après le match en remerciant sa famille. « Merci d’abord à mes parents », dit-elle. «Aujourd’hui, c’était la première fois que je voyais mon père pleurer. Il ne veut pas que je vous dise ça, mais il s’est fait prendre en 4K ! »

Gauff a également déclaré aux journalistes que ses parents l’avaient aidée lorsqu’elle était trop autocritique, accordant trop d’importance à sa victoire ou à sa défaite.

« J’avais l’habitude de comparer mon tennis à ma valeur personnelle. Quand je perdais, je pensais, vous savez, que je n’en valais pas la peine en tant que personne. Donc, le fait que mes parents me rappellent toujours qu’ils m’aiment, peu importe comment je le fais, m’a aidé aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était l’importance d’être la dernière femme noire à remporter le titre en simple féminin, Gauff a crédité d’anciennes championnes telles que Venus Williams et Serena Williams, qui « m’ont ouvert la voie pour être ici » et a ajouté qu’elle avait été inspirée par la victoire de Sloane Stephens. l’US Open en 2017.

« J’espère qu’une autre fille pourra voir cela et croire qu’elle peut le faire, et j’espère que son nom pourra également figurer sur ce trophée », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, malgré la défaite, la star biélorusse passera lundi à la première place du classement en simple WTA, mettant ainsi fin au règne de 75 semaines consécutives d’Iga Świątek.

Sabalenka a félicité sa concurrente en déclarant : « J’espère que nous jouerons dans de nombreuses autres finales » et en qualifiant Gauff d’« incroyable ».

L’Américaine a à son tour félicité Sabalenka pour son accession à la première place. « Aryna est une joueuse incroyable », a-t-elle déclaré. « Félicitations pour le classement n°1, c’est bien mérité. »

Lors d’une conférence de presse après le match, Sabalenka a déclaré que la défaite était une « leçon » pour elle et qu’elle avait commencé à « trop réfléchir » au cours du deuxième set.

«C’est moi contre moi», dit-elle. Gauff « bougeait vraiment et défendait mieux que quiconque ».

« Je jouais contre le public », a-t-elle ajouté.

Un premier grand chelem pour Gauff

La dernière fois que Gauff et Sabalenka se sont rencontrés, c’était en quarts de finale à Indian Wells en mars, le Biélorusse s’imposant confortablement, 6-4 6-0. La finale de samedi était cependant une compétition totalement différente, Gauff s’étant rapidement amélioré au cours des six mois qui se sont écoulés depuis cette défaite.

La joueuse de 19 ans a remporté trois titres WTA cette saison, dont le la plus grande de sa carrière à Cincinnati juste avant l’US Open.

La compétition était la deuxième finale du Grand Chelem de la carrière de Gauff après avoir atteint la finale de Roland-Garros en 2022, où elle a été rapidement battue par Iga Świątek.

Après sa victoire 6-4 7-5 en demi-finale contre Karolína Muchová, Gauff a parlé de l’amélioration de sa mentalité, passant du statut de personne atteinte du syndrome de l’imposteur à celle de croire désormais qu’elle est capable d’affronter les meilleurs joueurs du monde.

Non seulement elle est en lice, mais elle peut désormais être considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde après cette victoire.

Gauff faisait face à un adversaire redoutable – le meilleur joueur du monde. Jusqu’à ce qu’elle demi-finale contre Madison KeysSabalenka avait dominé à New York – sans perdre un set et sans jamais perdre plus de cinq jeux dans un match.

Cependant, malgré sa défaite, la course de Sabalenka à la finale a couronné une année remarquable au cours de laquelle elle a remporté trois titres, dont son premier grand chelem à l’Open d’Australie et son sixième titre au Masters 1000 à Madrid.

