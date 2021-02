Finale féminine de l’Open d’Australie: heure, télévision, streaming et informations clés pour Naomi Osaka contre Jennifer Brady

Le tennis couronnera son premier champion du Grand Chelem en simple de 2021 lorsque l’Open d’Australie organisera la finale féminine samedi à Melbourne.

Naomi Osaka est à la recherche de son quatrième titre en carrière du Grand Chelem en simple et de sa deuxième à Melbourne, tandis que l’étoile montante Jennifer Brady cherche à remporter son premier titre et à devenir la deuxième Américaine consécutive à remporter l’Open d’Australie, après la victoire de Sofia Kenin l’année dernière.

Osaka, 23 ans, a été le joueur dominant sur le terrain dur ces dernières années et a remporté une séquence de 20 victoires consécutives après avoir battu Serena Williams, sept fois championne de l’Open d’Australie, en demi-finale. La tête de série n ° 3 du Japon a remporté l’Open d’Australie en 2019 et l’US Open en 2018 et 2020 et était l’athlète féminine la mieux payée au monde l’année dernière, selon Forbes.

Brady, classée 24e au monde mais tête de série 22e en Australie, a percé sur la scène du Grand Chelem l’année dernière lorsqu’elle a atteint les demi-finales de l’US Open, poussant Osaka à trois sets dans un match très divertissant et compétitif. Le joueur de 25 ans de Harrisburg, en Pennsylvanie, dont le meilleur résultat en Australie avant cette année était les huitièmes de finale en 2017, a dû subir une quarantaine stricte de deux semaines après son arrivée à Melbourne en raison de la réglementation australienne stricte contre la pandémie COVID-19.

À quelle heure commence la finale féminine de l’Open d’Australie?

Le match est prévu samedi à 3 h 30 HE (19 h 30 à Melbourne) au Rod Laver Arena.

Comment puis-je regarder à la télévision?

ESPN et ESPN Deportes (en espagnol) diffuseront en direct à 3 h 30 HE. ESPN 2 diffusera une rediffusion à 8 h HE, et ESPN News diffusera une autre rediffusion à 13 h HE samedi.

Comment puis-je regarder en direct?

La finale féminine de l’Open d’Australie peut être diffusée en direct sur les applications fuboTV, Sling, Hulu + Live TV, ESPN + et ESPN 3.

Chemin vers la finale

JENNIFER BRADY

Premier tour: Battre Aliona Bolsova, 6-1, 6-3

Deuxième tour: Battre Madison Brengle, 6-1, 6-2

Troisième tour: Battre Kaja Juvan, 6-1, 6-3

Quatrième tour: Battre le numéro 28 Donna Vekic, 6-1, 7-5

Quarts de finale: Battre Jessica Pegula, 4-6, 6-2, 6-1

Demi finales: Battre la n ° 25 Karolina Muchova, 6-4, 3-6, 6-4

NAOMI OSAKA

Premier tour: Battre Anastasia Pavlyuchenkova, 6-1, 6-2

Deuxième tour: Battre Caroline Garcia, 6-2, 6-3

Troisième tour: Battre le n ° 27 Ons Jabeur, 6-3, 6-2

Quatrième tour: Battre le n ° 14 Garbine Muguruza, 6-4, 4-6, 7-5

Quart de finale: Battre Hsieh Su-wei, 6-2, 6-2

Demi-finale: Battre la 10e Serena Williams, 6-3, 6-4