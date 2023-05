Finale féminine de la FA Cup: le manager de Man Utd, Marc Skinner, et la patronne de Chelsea, Emma Hayes, présentent un aperçu de la confrontation à guichets fermés à Wembley | Nouvelles du football

Marc Skinner a appelé Man Utd à retirer l’émotion de sa première finale de la FA Cup féminine, tandis qu’Emma Hayes a déclaré que même si l’expérience n’est pas un avantage, son équipe de Chelsea se sent au mieux de toute la saison.

L’épreuve de force de dimanche se jouera devant 90 000 spectateurs à guichets fermés, établissant un nouveau record de fréquentation pour un match de club féminin.

Mais le patron de United, Skinner, a promis de traiter l’occasion comme un « événement de type professionnel », affirmant qu’il avait tiré les leçons de Manchester City battant son équipe de Birmingham 4-1 lors de la finale de la FA Cup 2017 à Wembley.

Skinner a déclaré: « Ce que nous nous sommes trompés à Birmingham, c’est que nous en avons fait un événement massif. Nous l’avons rendu plus grand qu’il n’aurait dû l’être.

« Tout le monde sait que c’est un gros problème, mais nous avons mis des citations sur le mur de joueurs et de familles. Nous avons fait des erreurs, et c’était de la naïveté.

« C’est devenu un événement émotionnel plutôt qu’un événement commercial clair.

« Vous pouvez célébrer après si vous gagnez la coupe et être aussi émotif que vous le souhaitez, mais la réalité est qu’il y aura suffisamment d’émotions dans le jeu pour que nous devions les conserver.

« J’ai appris de cela et nous devons mieux gérer les étapes du jeu qu’à Birmingham. Ce sont les facteurs que nous cherchons à développer pour celui-ci. »

L’entraîneur-chef de Manchester United Women, Marc Skinner, attend avec impatience la finale de la Women’s FA Cup contre Chelsea à Wembley



Skinner est catégorique : il n’y a pas de pression supplémentaire dimanche, même si le match se joue à guichets fermés et est diffusé à la télévision nationale.

« Ce n’est pas une pression que je n’ai pas tous les jours », a déclaré Skinner. « Je pense même qu’il y a plus de pression sur nous que Chelsea, Arsenal ou Manchester City parce que nous sommes Manchester United.

Nouvelles de l’équipe de la finale féminine de la FA Cup La capitaine de Man United, Katie Zelem, est disponible après sa suspension, mais Maria Thorisdottir est absente en raison d’une blessure au pied qui a mis fin prématurément à sa saison.

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré à propos de son équipe : « En bonne santé. Tout le monde est disponible, Sam [Kerr] inclus. «

« Je pense que parce que tous les fans de Manchester United voudront que nous gagnions et que nous sommes énormes dans le monde. Je suis sûr qu’il y aura des nerfs, mais j’alimente ma concentration et mon attention pour maximiser cela parce que, si nous gagnons, ce sera énorme. »

Pendant ce temps, le manager de Chelsea Hayes pense que les apparitions passées de son équipe en finale de la FA Cup ne seront pas un avantage, mais a averti que son équipe se sentait dans sa meilleure période de la saison.

« Le succès précédent n’est pas indicatif du succès futur. », a-t-elle déclaré.

« Nous affrontons une équipe exceptionnelle qui a ouvert la voie dans la ligue cette année et qui mérite d’être en finale de coupe.

Fara Williams estime que le prix de 100 000 £ pour avoir remporté la FA Cup doit être considéré comme positif et espère qu’il poursuivra la croissance du jeu.



« Être là-bas dans le passé vous donne peut-être le luxe de comprendre ce que c’est, mais cela ne nous donne aucun avantage.

« Mais quand vous entrez dans un si gros match contre une équipe de haut niveau, nous voulons nous sentir le mieux possible. Nous nous sentons le mieux que nous ayons ressenti toute la saison.

« Cette année, je pense qu’il est juste de dire que notre équipe a été radiée assez facilement. Nous sommes toujours les favoris à nos yeux… ce qui est important, c’est la croyance, la confiance et la confiance internes qui sont essentielles quand cela compte vraiment. Tout ce que je peux dire nous avons vraiment hâte d’y être. »

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, attend avec impatience la finale de la FA Cup et se réjouit qu’un Wembley à guichets fermés devienne normal pour le football féminin



Un Wembley à guichets fermés est révélateur de la croissance du football féminin au cours des dernières années, et d’un moment que Hayes préconise.

« Nous avons atteint un point où vendre Wembley n’est plus seulement une chimère », a-t-elle ajouté.

« La FA n’a plus besoin de m’écouter insister sur l’importance de remplir le stade, bravo à tous pour l’avoir fait. »

Skinner & Hayes ne pensent pas à la course au titre WSL

Faits saillants de l’affrontement WSL entre Chelsea et Leicester



La finale de dimanche sera le reflet du classement de la Super League féminine, où Manchester United et Chelsea occupent les deux premières places. L’équipe de Skinner est actuellement en tête avec un point d’avance, bien que les Blues aient un match en main.

Cependant, Skinner insiste sur le fait que le choc de Wembley n’aura aucune incidence sur la course au titre, ajoutant : « Je n’y pense pas du tout. Je me concentre uniquement sur un match unique.

« Pour la première fois, j’ai permis à nos joueurs de séparer les matchs et nous examinons cela avant deux matchs difficiles en championnat (contre Manchester City et Liverpool).

Temps forts du match de Super League féminine entre Manchester Utd et Tottenham



« Cela n’a aucun effet sur notre ligue et nous allons le traiter comme tel, le jouer comme l’événement unique qu’il est. »

Sans surprise, Hayes suit également un état d’esprit similaire, ajoutant: « Je ne pense pas aux implications d’un résultat parce que j’ai réussi aujourd’hui [Friday].

« Aujourd’hui, je dois passer par l’analyse et nettoyer les clips d’entraînement, préparation pour demain.

« Demain [Saturday] doit être la meilleure session de la semaine pour que nous soyons au bon endroit. Tout le monde doit dormir suffisamment et être aussi frais que possible pour que nous puissions nous mettre dans la meilleure position possible au moment de sortir le dimanche. Et c’est tout ce sur quoi je me concentre, pas au-delà. »

Kerr : J’adore les grands matchs

L’attaquante de Chelsea Sam Kerr dit qu’elle aime la pression de la grande occasion et avoir l’opportunité de « faire quelque chose de grand » alors qu’elle se prépare pour une autre finale de la FA Cup.

Kerr a marqué deux fois pour les Blues lors de chacune des deux dernières finales de la compétition, alors qu’ils ont battu Arsenal 3-0 puis Manchester City 3-2 après prolongation, ainsi que les deux victoires WSL de Chelsea contre Man United cette saison.

Kerr, qui entre dans le match après avoir été nommée footballeuse féminine de l’année par la FWA vendredi, a déclaré: « Je joue à ce jeu pour marquer des buts et j’aime la pression, j’aime les grands matchs, j’aime pouvoir avoir un moment dans la paume de vos mains et être capable de faire quelque chose de grand.

« Donc, je suis enthousiasmé par ces matchs. Les gens parlent encore de ce dernier match de la saison, et pour moi, c’était tellement excitant. Je pense que c’est excitant quand il y a un autre moment comme celui-là à l’horizon.

« Vous ne pouvez jamais penser à perdre – c’est le péché numéro un d’un footballeur.

« Si vous y pensez, cela va arriver. Je ne pense qu’aux bonnes choses. Une fois que vous commencez à avoir des pensées négatives, c’est la seule façon de procéder.

« Je visualise marquer un but, la célébration, voir ma famille après le match, toutes les choses qui me font jouer au football. »

Analyse : Chelsea dominera-t-il à nouveau ? Man Utd peut-il entrer dans l’histoire?

Les deux tenants du titre, Chelsea, et les finalistes pour la première fois, Man Utd, visent à assurer le match aller d’un doublé national alors qu’ils s’affrontent lors de la finale de la FA Cup féminine à Wembley dimanche.

Les Bleus ont remporté la compétition quatre fois au cours des six dernières années et ont les yeux rivés sur une autre victoire à Wembley à guichets fermés.

Manchester United, cependant, est sur le point de remporter un premier trophée majeur depuis sa promotion en WSL après la réforme du club en 2018.

Les équipes occupent les deux premières places de la Super League féminine, donc le vainqueur de dimanche aura des chances de doubler.

Alors, qui sortira triomphalement ce week-end ? Sky Sports’ Maryam Naz explore…