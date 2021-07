Finale Euro 2020 – Italie vs Angleterre : Quelles sont les forces et faiblesses de l’Italie ? | Actualités footballistiques

L’Angleterre a atteint sa première finale dans un tournoi majeur depuis 1966. Le football revient-il à la maison ? Nous plongeons sous le capot pour explorer les forces, les faiblesses et les tactiques de l’Italie.

Les prochains adversaires de l’Angleterre ont certainement posé un jalon tôt cet été, en lançant le tournoi avec une victoire 3-0 sur la Turquie dans le groupe A avant de reproduire le même résultat contre la Suisse et de battre le Pays de Galles 1-0.

Des questions ont été soulevées sur leurs références après une victoire délicate 2-1 sur l’Autriche lors des 16 derniers matchs, mais une victoire 2-1 contre l’équipe n ° 1 mondiale, la Belgique, a annulé les sceptiques, suivie d’une victoire aux tirs au but contre les poids lourds espagnols.

Mais l’Italie est en marche depuis longtemps sous Roberto Mancini. En fait, les Azzurri sont désormais invaincus en 30 matchs sous la direction de l’ancien manager de Manchester City – une séquence qui remonte à près de trois ans.

Le score cumulé depuis la dernière défaite des Italiens contre le Portugal en Ligue des Nations en septembre 2018 ? 80-10.

Quels joueurs sont la clé du succès de l’Italien cet été ? Comme le montre le graphique interactif ci-dessous, l’agent libre de 22 ans Gianluigi Donnarumma est toujours présent dans les buts, suivi par le milieu de terrain de Chelsea Jorginho et le vétéran de l’arrière central de la Juventus Leonardo Bonucci.

Mancini a déployé une formation 4-3-3 tout au long de l’Euro 2020, mais l’arrière gauche de Roma, Leonardo Spinazzola, a subi une rupture d’Achille lors de la victoire en quart de finale contre la Belgique et fait face à six mois d’absence, avec l’arrière latéral de réserve de Chelsea Emerson intervenant contre l’Espagne.

Finisseur clé ? Il n’y a pas une!

L’Italie a été endémique. Parmi les 16 dernières équipes, seule l’Espagne a marqué plus de buts par match en moyenne, renforcée par ses victoires consécutives 5-0 et 5-3 contre la Slovaquie et la Croatie, respectivement. Les finalistes se situent aux extrémités opposées du spectre des tentatives de but : l’Italie en moyenne 18,0 par match, tandis que l’Angleterre n’en réussit que 9,5.

L’Italie a tenté une moyenne record de sept tirs à bout portant par match. Il s’agit donc certainement d’un cas de spéculation vs conservatisme dans les approches des finalistes jusqu’à présent.

Malheureusement pour Gareth Southgate, il n’y a pas de point de danger flagrant à isoler. Les cartes de tir ci-dessous révèlent que les buts des Italiens sont venus de presque tous les angles – en plus de marquer trois buts en tête du tournoi depuis l’extérieur de la surface.

Il n’y a pas non plus de finisseur clé à annuler. L’Italie compte cinq joueurs bloqués sur deux buts : Ciro Immobile, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli et Matteo Pessina. Nicolo Barella est également intervenu avec un but contre la Belgique.

Sans surprise, les trois premiers d’Immobile, Chiesa et Insigne sont les plus prolifiques pour les tirs, mais Domenico Berardi et Andrea Belotti sont enclins à frapper et encore à décoller cet été.

Et les créateurs ?

Nous avons établi que l’Italie a la chance d’avoir de nombreux joueurs qui peuvent mettre le ballon au fond des filets – mais qui sont leurs créateurs ?

Avec 12 buts marqués, l’Italie se classe derrière seulement l’Espagne (13), il n’est donc pas surprenant que les hommes de Mancini soient également en tête du classement pour les occasions créées par match et les passes décisives.

La carte ci-dessous visualise toutes les chances créées par l’Italie à l’Euro 2020 jusqu’à présent et révèle une tendance à créer davantage dans le tiers gauche – un trait que l’Angleterre possède également. Il y a des dangers notables de longs ballons à travers ou au-dessus des lignes défensives et une menace régulière de coins pris sur le flanc droit.

Comme pour la finition, il n’y a pas un seul meneur de jeu qui se démarque. Trois joueurs sont à égalité sur deux passes décisives – Immobile, Verratti et Barella – et quatre autres en ont créé une. Cependant, Verratti, Insigne, Barella et Berardi font le plus souvent partie de leurs coéquipiers.

Ces chiffres suggèrent que tout Italien dans les deux premières rangées de trois est dangereux – les titulaires réguliers et les remplaçants.

Maîtres à contrer et à gagner des fautes

L’Italie a sans doute été l’équipe la plus excitante à regarder à l’Euro 2020, et pas seulement pour les buts. Le style de jeu de contre-attaque est loin du style de jeu plus lent associé au football italien.

Aucune équipe qui a progressé depuis les phases de groupes n’a tenté plus de pauses rapides par match. En effet, les deux équipes qui traînaient dans leur sillage figuraient également parmi les équipes les plus excitantes cet été : le Danemark et les Pays-Bas.

Les hommes de Mancini sont également experts dans le dessin de fautes. Le plongeon d’Immobile contre la Belgique a fait la une des journaux, mais les Azurri ont une pléthore de joueurs techniquement doués et l’Angleterre se méfiera de commettre des défis dans des zones dangereuses.

Du côté des joueurs, le style collectif de l’équipe sonne à nouveau vrai. Sept joueurs ont enregistré une contre-attaque, l’avant-centre Immobile et l’ailier Chiesa étant les plus prolifiques, tandis que même l’arrière droit Giovanni Di Lorenzo est entré dans l’action à cet égard.

L’arrière latéral est également fréquemment encrassé – seul Jorginho a été abattu davantage – tandis que Belotti, Verratti et Barella ont tous reçu neuf coups francs ou plus à l’Euro 2020 à ce jour.

A quelle hauteur jouent-ils ?

En approfondissant, le graphique ci-dessous met l’accent sur le point précédent concernant la tendance de l’Italie à attaquer dans le tiers gauche, avec 42% des attaques sur ce flanc.

Cependant, une grande partie de cette menace pourrait être attribuée à Spinazzola, mis à l’écart. Le graphique ci-dessous révèle que la position moyenne de la star touchée était presque aussi élevée que celle de l’attaquant gauche lors des cinq premiers matchs de l’Italie – bien plus élevée que celle de l’arrière droit Di Lorenzo.

En effet, l’Italie comptait en moyenne sept joueurs dans la moitié de terrain adverse lors de sa course aux quarts de finale, mais n’en a réussi que deux lors de la demi-finale avec l’Espagne – où Emerson a remplacé Spinazzola et a gardé une position plus réservée.

L’Angleterre pourrait s’attendre à ce que l’Italie aborde la finale dans un style similaire à celui de l’Espagne, avec Emerson et la banque de trois du milieu de terrain tombant légèrement plus profondément pour naviguer dans l’occasion et les forces de l’adversaire. L’Italie cherchera cependant à attirer l’Angleterre et à créer des opportunités de contre-attaque.

Le graphique des zones de dépassement ci-dessous souligne comment l’Italie a chuté plus profondément contre l’Espagne – mais met clairement en évidence la baisse disproportionnée du flanc gauche de l’Italie en l’absence de Spinazzola.

Et la presse ?

L’Italie pourrait baisser légèrement plus profondément dimanche, mais cherchera toujours à appuyer de l’avant, l’équipe de Mancini se classant troisième des équipes qualifiées pour avoir remporté la possession dans le troisième attaquant.

Fait intéressant, ces chiffres chutent considérablement dans les tiers médians et défensifs. Jorginho continue de patrouiller et de détruire dans les zones centrales, mais presque exclusivement, tandis que leur approche du pied avant a peut-être entraîné moins de moments pour remporter des récupérations dans leur propre moitié.

En effet, leur distance de départ moyenne pour les séquences de passes est de 43,5 m de leur propre but, ce qui suggère que seuls l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal ont enregistré une ligne plus haute.

Southgate cherchera à annuler Verratti et Insigne, qui contribuent à un nombre déséquilibré de récupérations dans le canal gauche des Italiens dans le troisième attaquant, et naviguera Jorginho qui interrompt généralement le jeu dans des zones centrales plus profondes.

Ok, donc ils doivent laisser des trous à l’arrière ?

Nous avons établi que l’Italie joue un football rapide et offensif avec une ligne haute – ils doivent donc laisser des espaces à l’arrière, non? Tort.

Jusqu’à présent, les finalistes se classent parmi les équipes les plus étanches du tournoi. L’Angleterre devance les hommes de Mancini à cet égard, se tenant seule avec un seul but inscrit en six matchs – l’Italie en a concédé trois.

Y a-t-il des faiblesses ?

Les lignes hautes comportent un risque si l’opposition bat la presse, mais l’Italie s’est enfoncée plus profondément contre les maîtres de passe espagnols et a cherché à lancer des contre-attaques à chaque occasion.

L’Angleterre ne garde certainement pas le ballon comme l’Espagne, mais l’Italie sera consciente de la propre menace de contre-attaque de l’Angleterre avec les larges attaquants Raheem Sterling, Jadon Sancho et Marcus Rashford dans les rangs.

Sur le papier, les hommes de Southgate devraient remporter la bataille aérienne : l’Italie se classe 20e sur toutes les équipes du tournoi pour les têtes remportées toutes les 90 minutes.

Alessandro Bastoni a une présence sérieuse dans les airs, mais n’a figuré que lors de la victoire 1-0 contre le Pays de Galles pour affronter Gareth Bale et Kieffer Moore, dans lesquels il a remporté sept têtes – dépassant le total de Chiellini pour l’ensemble du tournoi jusqu’à présent.

Les styles des deux équipes laissent présager une finale vraiment alléchante. L’Angleterre testera probablement l’eau au début du match pour voir si l’Italie s’assoit plus profondément pour les attirer ou déployer leur approche habituelle du pied avant.

Southgate aura des plans pour défendre la contre-attaque dangereuse et la haute presse des Italiens, pour contourner Jorginho dans les zones centrales, exploiter les zones derrière les arrières latéraux italiens et frapper une ligne haute vieillissante avec rythme.