Finale et vainqueur de Bigg Boss 16 : L’élimination choquante de Nimrit Kaur Ahluwalia à la tâche de la mallette – Voici ce que les fans peuvent attendre de l’émission de Salman Khan

Bigg Boss 16 a atteint sa semaine finale et l’un parmi Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot et d’autres soulèvera le trophée. Mais non sans un dramatique la semaine dernière.