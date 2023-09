Finale d’une journée de la Metro Bank Cup : le Leicestershire vise son premier trophée d’une journée depuis 38 ans alors qu’il affronte le Hampshire | Actualités sur le cricket

Le Leicestershire est à une victoire d’un premier trophée d’une journée en 38 ans alors qu’il s’apprête à affronter le Hampshire lors de la finale de la Metro Bank One-Day Cup à Trent Bridge samedi – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30.

Les Foxes, trois fois champions nationaux du T20, n’ont pas réussi à reproduire un tel succès dans le cricket de liste A ces dernières années – sans parler du championnat du comté – avec cette première finale depuis 22 ans.

Et cela représente un revirement remarquable pour le comté. Pas plus tard que début juillet, avec seulement deux victoires en 14 matchs Vitality Blast T20 et sous le choc du départ de l’entraîneur-chef Paul Nixon dans des circonstances inexpliquées et acrimonieuses, le club semblait être dans la tourmente.

D’une manière ou d’une autre, cependant, ils ont pu lancer leur campagne de Coupe d’un jour en pourchassant 326 pour battre Surrey au Kia Oval et en battant ensuite les champions en titre Kent par 264 points à Beckenham.

Le Leicestershire a finalement remporté sept matches sur huit pour terminer en tête du groupe A avant de battre confortablement le Gloucestershire par six guichets en demi-finale.

Personne ne pourrait être plus ravi, naturellement, de la façon dont les joueurs ont rebondi face à l’adversité que Lewis Hill, qui a dirigé l’équipe de liste A du Leicestershire au cours des trois dernières saisons, mais qui en est à sa première année en tant que capitaine du club.

« Après tout ce qui s’est passé, les gars sont restés soudés comme de la colle et c’est tellement agréable en tant que capitaine », a-t-il déclaré.

Hill a également félicité le couturier de longue date du Somerset, Alfonso Thomas, et l’ancien frappeur et sélecteur anglais James Taylor, qui ont été nommés entraîneurs-chefs par intérim après le départ de Nixon, pour leur rôle dans l’histoire.

« Ils ont été brillants », a déclaré Hill. « Ils ont principalement laissé aux joueurs le soin de déterminer comment nous nous entraînons et comment nous voulons jouer au cricket et ils nous ont soutenus dans ce sens.

« Félicitations à eux pour être intervenus au milieu de toute la pression et du bâton qu’ils recevaient. Cela témoigne de leur caractère et cela a vraiment transparu chez les joueurs, bravo à eux.

« Ce premier match a donné le ton. Nous connaissions le potentiel de l’équipe de frappeurs que nous avions avec Sol Budinger rejoignant Rishi Patel, Colin Ackermann et Wiaan Mulder dans l’équipe, mais pour le faire lors de ce premier match à Surrey, sur un grand terrain devant une foule nombreuse, nous a fait prendre conscience de ce dont nous étions capables et nous a donné un élan fou. »

Un tel élan, en fait, que les trois matches suivants ont vu le Leicestershire réinitialiser à deux reprises son total record de liste A.

La route du Leicestershire vers la finale de la Metro Bank Cup Le Leicestershire (329-5) a battu le Surrey (325ao) par cinq guichets – The Kia Oval

Le Leicestershire (380-5) a battu Kent (116ao) par 264 points – Beckenham

Le Nottinghamshire (206-6) a battu le Leicestershire (214-9) par quatre guichets (DLS) – Grace Road

Le Leicestershire (411-6) a battu le Lancashire (316ao) par 95 points – Emirates Old Trafford

Le Leicestershire (298-6) a battu le Hampshire (296ao) par quatre guichets – The Ageas Bowl

Le Leicestershire (251-8) a battu l’Essex (250-8) par deux guichets – Kibworth

Le Leicestershire (173-5) a battu Middlesex (191ao) par 23 points (DLS) – Grace Road

Le Leicestershire (186-4) a battu le Yorkshire (184ao) par six guichets – Grace Road

Demi-finale: Le Leicestershire (126-4) a battu le Gloucestershire (125ao) par six guichets – Grace Road

La route du Hampshire vers la finale de la Metro Bank Cup Le Hampshire (238-5) a battu Middlesex (309-7) par 18 points – The Ageas Bowl

Le Hampshire (237-6) a battu l’Essex (236-9) par quatre guichets – The Ageas Bowl

Le Hampshire (254ao) a battu le Nottinghamshire (163ao) par quatre guichets (DLS) – Worsop

Le Leicestershire (298-6) a battu le Hampshire (296ao) par quatre guichets – The Ageas Bowl

Le Hampshire (234ao) a battu le Lancashire (223ao) par 11 points – Emirates Old Trafford

Le Hampshire (311-6) a battu le Yorkshire (134ao) par 177 points – York

Hampshire (206-2) a battu Surrey (203ao) par huit guichets – Guildford

Le Hampshire (326-7) a battu Kent (325-8) par trois guichets – Île de Wight

Quart de finale: Le Hampshire (306-9) a battu le Worcestershire (296-9) par 10 points – The Ageas Bowl

Le Hampshire (306-9) a battu le Worcestershire (296-9) par 10 points – The Ageas Bowl Demi-finale: Le Hampshire (95-1) a battu le Warwickshire (93ao) par neuf guichets – Edgbaston

Leur 380-5 lors de la victoire contre Kent était le score de liste A le plus élevé du club contre un comté de première classe et cela a été éclipsé seulement cinq jours plus tard avec leur massif 411-6 contre le Lancashire à Emirates Old Trafford, qui a battu le 406-5 contre Berkshire en 1996 comme record d’opposition du comté.

« Ce qui m’a le plus satisfait, c’est que notre niveau de compétence a été si élevé avec la batte, le ballon et sur le terrain tout au long de la compétition », a déclaré Hill. « Nous avons été très clairs dans nos projets de jouer au cricket agressif et de jouer au cricket que nous aimons. Vous jouez mieux au cricket lorsque vous l’appréciez. »

Si les frappeurs ont défrayé la chronique, le travail des quilleurs a été tout aussi important. Chris Wright (16 guichets) et le polyvalent sud-africain Mulder (12) ont été des piliers, soutenus par des contributions impressionnantes de visages moins connus comme Tom Scriven (14) et Josh Hull, le bras gauche de 18 ans. qui a décroché un retour de 15 pour la première saison.

Pour Hill lui-même, né à Leicester, diriger le Leicestershire à Trent Bridge sera un moment palpitant – et la preuve que de bonnes choses peuvent arriver à ceux qui persévèrent.

Produit du parcours académique du club, Hill a quitté le club et ce n’est qu’après avoir passé deux saisons à jouer pour l’équipe des Unicorns, aujourd’hui disparue, qu’il a suffisamment impressionné le Leicestershire pour remporter un contrat. Il avait 24 ans avant de faire ses débuts chez les seniors en 2015.

Il a été témoin des moments dorés des Foxes dans Twenty20 en tant que fan et s’en est inspiré.

« Sur le mur du Bennett Bar à Grace Road, il y a des photos des trois équipes gagnantes de la Coupe T20 du Leicestershire », a-t-il déclaré. « Au début de la saison, j’ai dit aux autres joueurs ‘Je veux que notre photo soit à côté de celles-là’.

« Avoir vu le Leicestershire remporter la finale en tant que supporter, et accéder à une finale en tant que capitaine du club du Leicestershire me rend très fier.

« La dernière finale à laquelle j’ai participé était pour Lutterworth contre Market Harborough lors de la County Cup en 2012, donc soulever un trophée pour le Leicestershire serait comme un rêve devenu réalité, mon meilleur moment au cricket. »

La Benson and Hedges Cup a apporté au Leicestershire sa dernière victoire lors d’une finale d’une journée lorsque l’équipe de David Gower a battu l’Essex de Graham Gooch à Lord’s en 1985. Les Foxes ont participé à une finale depuis, sortant du mauvais côté contre Somerset lors du Friends Provident. Décideur du trophée, à Lord’s, en 2001 – un match peut-être le plus mémorable pour les neuf larges de Scott Boswell en deux overs alors que le sertisseur du Leicestershire souffrait des yips.

Les Foxes ont été la seule équipe à battre le Hampshire en phase de groupes, mais ayant atteint la finale avec un bilan identique à celui du Leicestershire, l’équipe de Nick Gubbins reste une menace majeure pour les ambitions de Hill.

