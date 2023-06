Finale du WTC, Jour 2 en direct : Smith Slams Century, India Eye Early Wickets

IND vs AUS, mises à jour en direct du dernier jour du WTC 2: L’équipe indienne regarde les premiers guichets pour attaquer la charge de l’Australie lors de la deuxième journée de la finale en cours du Championnat du monde de test (WTC) à The Oval à Londres. Steve Smith a claqué son 31e demi-siècle dans la première partie du jeu de la journée tandis que Travis Head approche de ses 150. Aux souches du jour 1, l’Australie était en position dominante sur 327-3 aux souches après avoir perdu le tirage au sort, avec Travis Head 146 pas sorti et Steve Smith 95 pas sorti. Auparavant, l’Inde avait limité l’Australie à 76/3 après avoir choisi de jouer au bowling. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Mises à jour des scores en direct de la finale du WTC 2023 entre Ind vs Aus, directement depuis l’ovale